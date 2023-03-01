تربويّو البصرة مستاءون بعد إعتداء قوة أمنية على أحد زملائهم

معلمو الأجيال يتلقّون التهاني وسط دعوات إلى الإهتمام بالرعيل المعطاء

بغداد – ندى شوكت

تلقى مربو الاجيال ،تهاني الرئاسات الثلاث والاوساط السياسية والشعبية بعيد المعلم ،وسط دعوات الى توفير الدعم والاهتمام بالرعيل المعطاء ،والذين يرتكز عليهم المجتمع في تنشئة أجياله وتقويم سلوكهم وتعليمهم. وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الأسرة التعليمية، ونثمن جهودهم الكبيرة وإخلاصهم في مهامهم التربوية والتعليمية)، مشددا على (ضرورة دعمهم وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم). من جانبه ، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان معالجة الأبنية المدرسية ستسهم في تخفيف العبء عن كاهل الملاكات التعليمية. وحيا السوداني خلال الاحتفالية التي أقامتها نقابة المعلمين العراقيين امس (الأسرة التربوية والتعليمية، بمناسبة عيد المعلم ،مثمنا الرسالة السامية للمعلم وجهوده في تعزيز الجانب التربوي، كونه ركيزة أساسية في بناء أجيال تسهم في بناء مستقبل العراق)، وخاطب السوداني المعلمين بالقول (أقف بينكم مهنئاً ومحتفياً بالمعلِّم في عيده الأغر ، واستذكر الرسالة الساميةَ، والأهدافَ النبيلةَ للمعلِّم)، واضاف (اننا أَفردنا للمعلم وقطاع التربية والتعليم مساحةً واسعةً من الاهتمام في منهاجنا الحكومي)، وتابع ان (الحكومة تبنت النهوض بواقع المدارس، واعتبار معالجة مشكلاتها مشروعاً وطنياً يقع على عاتق القطاع العام، ودعم القطاع الخاص لتنفيذ الأبنية المدرسية). بدوره ،هنأ وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، الملاكات التعليمية بمناسبة يوم المعلم.وقال الجبوري في بيان تلقته (الزمان) امس (تجمعنا مناسبة مهمة وعزيزة على قلوبنا مطرِزاً شهر آذار من كل عام بديباجة الفرح و السرور، حيث نقف جميعنا بإجلال وفخر لمن حملوا على عاتقهم مسؤولية بناء الأجيال منذ رَسْمَها للحرف الأول في بلاد الرافدين). وهنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المعلمين بمناسبة عيدهم، مؤكداً ضرورة دعم قطاع التربية والتعليم. وقال الحلبوسي، في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (نستذكر بأعتزاز يوم المعلم ومربي الأجيال، ونهنئ معلمينا بهذه المناسبة)، واضاف (ضرورة دعم قطاع التربية والتعليم، والعمل على رفع كفاءة هذه المؤسسة التي تضطلع بصناعة المستقبل). وقدم محافظ البنك المركزي علي العلاق، التهاني للمعلمين بمناسبة عيدهم، وقال في برقية تهنة ان (صُنّاع الأجيال، ورسل العلم والمعرفة في هذه الأرض، الذين كتبوا التاريخ ونحتوا الحروف في الصخر،نتقدّم بالتهنئة للأُسرة التعليمية عرفانًا بالجميل الذي طوّقنا به هذا الرعيل المعطاء جيلًا بعد جيل). كما هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي في بيان امس (المعلمين بعيدهم)، واضاف (نسجل شكر الوزارة وتقديرها لهذه الشريحة الوطنية). ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ،مجلس النواب للسعي إلى إقرار تشريعات تُعنى باستيفاء حقوق المعلم.وذكر الحكيم في بيان أنه (في عيد بناة أمجاد الأمم ورواد المعرفة، نبارك لمعلمي العراق عيدهم، وندعو التربية والحكومة إلى مزيدٍ من الاهتمام بهذه الشريحة المهمة التي يرتكز عليها المجتمع في تنشئةِ أجياله وتقويم سلوكهم فضلاً عن تعليمهم). وشهدت المدارس صباح امس ،القاء القصائد والاغاني التي تذكر بمنزلة المعلم السامية التي وصلت الى مرتبة الرسل. وانشد تلميذ قصيدة مطلعها (قف للمعلم شامخا ،عانق هناك الانجما،يكفيك فخرا ،ان تكون معلما). والقى تلميذ اخر قصيدة مطلعها (قفا للمعلمِ فما وقفنا، تكاسلَ الجيل عن الوقوفِ، كاد رسولاً به كفرنا ،ذبحنا الرسول بكل السيوف، نسيْنا بأنهُ ملكنا عبداً، بكل جحود أجرمنْا بالحروفِ، أصبْنا جهلاً فما بنينا، ضريحاً لصبره ومجده الشرف، فويل وويل و ويل ألينا، نعود ونمسي كنسل الكهوف، تهدم جيل وبعده جيل، صمت بكاؤنا ولعنٌ للظروف، قفا للمعلمِ بكل تبجلاً، يكفي تكبراً وعُمراً بالعجوفِ، ألف قِبلة وقبلة أينما حلّت، ليد المعلمِ الأب العطوف). في غضون ذلك ،أصدرت نقابة المعلمين في محافظة البصرة ،بيان شجب واستنكار عن حادثة الاعتداء على أحد التربويين من قبل القوات الأمنية خلال التظاهرة أمام بوابة المحافظة. فيما قدمت مدير قسم تربية الهارثة رجاء فاضل عزيز استقالة خطية للمحافظ اسعد العيداني. واطلعت (الزمان) على استقالة المسؤولة التربية التي عزتها الى (الاعتداءات والتجاوزات التي تعرضت لها الملاكات التربوية من قبل القوات الامنية في المحافظة).