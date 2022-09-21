معظم‭ ‬الوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحمل في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قابلة‭ ‬للتجنّب

معدّل‭ ‬23،8‭ ‬وفاة‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ولادة‭ ‬خلال‭ ‬عام

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكّد‭ ‬تقرير‭ ‬أصدرته‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الأميركية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تجنّب‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خمس‭ ‬وفيات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحمل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬يُعتبر‭ ‬معدل‭ ‬وفيات‭ ‬الأمهات‭ ‬فيها‭ ‬مرتفعاً‭ ‬جداً‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬السود‭.‬

وشملت‭ ‬الدراسة‭ ‬تحليل‭ ‬حالات‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬توفين‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2019‭ ‬بسبب‭ ‬الحمل‭ ‬أو‭ ‬المضاعفات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭.‬‮ ‬

وأفادت‭ ‬واندا‭ ‬بارفيلد،‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ (‬سي‭ ‬دي‭ ‬سي‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬الهيئة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الأميركية‭ ‬الرئيسية‭ ‬للصحة،‭ ‬بأن‭ “‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬يرسم‭ ‬صورة‭ ‬أوضح‭ ‬بكثير‭ ‬للوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحمل‭” ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الوفيات‭ ‬خلال‭ ‬الحمل‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬العيّنة‭ ‬المشمولة‭ ‬بالدراسة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصلت‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬يوم‭ ‬الولادة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬التالي‭ ‬لها،‭ ‬وطرأت‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬منها‭.‬

وتبيّن‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الأول‭ ‬للوفاة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬هو‭ ‬مشكلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬النفسية‭ (‬كالانتحار‭ ‬أو‭ ‬تناول‭ ‬جرعة‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬حصول‭ ‬نزف‭ (‬14‭ ‬في‭ ‬المئة‭) ‬تليه‭ ‬المشكلات‭ ‬في‭ ‬القلب‭ (‬13‭ ‬في‭ ‬المئة‭). ‬‮ ‬

وتولت‭ ‬تحليل‭ ‬الوفيات‭ ‬لجان‭ ‬خبراء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬تضمّ‭ ‬أطباء‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬وممثلي‭ ‬جمعيات‭ ‬وخبراء‭ ‬صحة‭ ‬عامة‭ ‬وسواهم،‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬توصيات‭.‬

وأتيح‭ ‬لهذه‭ ‬اللجان‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ “‬معلومات‭ ‬متنوعة‭ ‬توخياً‭ ‬لفهم‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬بكل‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭” ‬والتمكن‭ ‬تالياً‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬من‭ “‬اكتشاف‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬الانتحار‭ ‬أو‭ ‬الجرعة‭ ‬الزائدة‭ ‬والحمل‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬ديفيد‭ ‬غودمان‭ ‬من‭ “‬سي‭ ‬دي‭ ‬سي‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬الحمل‭ ‬وعواقبه‭ ‬مثلاً‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مرض‭ ‬نفسي‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬يعيق‭ ‬تلقّي‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬له،‭ ‬ويمكن‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬للمرأة‭ ‬بآلام‭ ‬تدفعها‭ ‬إلى‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬تشويه‭ ‬نفسها‭. ‬واعتُبرت‭ ‬الوفاة‭ “‬قابلة‭ ‬للتجنب‭” ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تتوافر‭ “‬فرصة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭” ‬لتجنبها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ “‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬المعقولة‭” ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المريضة‭ ‬أو‭ ‬محيطها‭ ‬المجتمعي‭.‬

وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬مثلاً‭ ‬بتحسين‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬قبل‭ ‬الولادة‭ ‬وبعدها،‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬نقل‭ ‬أفضل‭ ‬لإتاحة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬اللازمة‭.‬

ويسجّل‭ ‬معدل‭ ‬وفيات‭ ‬الأمهات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬وبات‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭.‬

وبلغ‭ ‬هذا‭ ‬المعدّل‭ ‬23،8‭ ‬وفاة‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ولادة‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وفقاً‭ ‬للإحصاءات‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬تفاوتاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الوفيات‭ ‬55،3‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النساء‭ ‬السود‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬19،1‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬البيض‭.‬