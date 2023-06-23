معسكر داخلي وخارجي لكراتيه العراق إستعداداً لدورة الألعاب العربية

بغداد- الزمان

يواصل منتخب العراق للكراتيه تحضيراته المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب العربية في نسختها الخامسة عشر التي ستنطلق منافساتها في خمس مدن في الجزائر في الخامس من شهر تموز المقبل، وذلك من خلال معسكرين تحضيريين داخلي وخارجي.

معسكرات تدريبية

دخل منتخب العراق للكراتيه في المرحلة الأخيرة من إستعداداته المبكرة من خلال معسكرين تدريبيين الأول أقيم بمدينة السليمانية والآخر في العاصمة الإيرانية طهران ويستمر لغاية السابع والعشرين من الشهر الحالي والهدف الرئيس من هذين المعسكرين هو الإستمرار في التحضيرات المكثفة ورفع مستوى اللاعبين بدنياً وفنياً.

دعم أولمبي

بناءً على توجيهات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بتقديم الدعم المطلوب لجميع الاتحادات الوطنية المشاركة في منافسات الدورة شرع الاتحاد باقامة المعسكرات التدريبية في إطار تحضير أبطال لعبة الكراتيه وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لهم، من أجل تحقيق أفضل النتائج في دورة الألعاب العربية .

بعثة كراتيه العراق

وتضم بعثة منتخب العراق للكراتيه لدورة الألعاب العربية كل من المدربين مصطفى إبراهيم مصري الجنسية وشاخون محمود واللاعبين بيرز لقمان وحمزة بختيار ونبراس فائق وشافان عثمان وسرهنك عثمان ويوسف سلام وقنار مصطفى ونزار مهدي .

طموح مشروع

يطمح لاعبو الكراتيه لتحقيق إنطلاقة جديدة في المشاركة العربية، حيث وصل منتخب الكراتيه إلى مستوى كبير من الجاهزية يحدوه الأمل في تحقيق نتائج طيبة من خلال ظهوره المميز في منافسات الدورة العربية التي ستنطلق في الخامس من الشهر المقبل وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر ذاته.

طموح لمنصات التتويج

عبر لاعبو منتخب العراق للكراتيه خلال معسكرهم في العاصمة الإيرانية طهران بحسب ما نقله رئيس الاتحاد العراقي للكراتيه الدكتور عادل عيدان للمكتب الإعلامي للجنة الأولمبية مؤكدًا على تفاؤلهم بتحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب العربية لما تمتلكه كراتيه العراق طامحين لمقارعة المنتخبات العربية المشاركة والوصول الى الجاهزية التامة عبر بوابة معسكر إيران الذي رفع من سقف الطموح لتحقيق مراكز متقدمة وميداليات براقة في دورة الألعاب العربية التي تستضيفها خمسة مدن جزائرية .

المشاركة العراقية

ويشارك العراق في ثلاثة عشر فعالية في دورة الألعاب العربية التي تنطلق في الخامس من الشهر المقبل وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر ذاته هي كرة السلة 3*3 وتنس الطاولة والملاكمة والمصارعة والكاراتيه والجودو ورفع الأثقال والدراجات وألعاب القوى والريشة الطائرة والمبارزة والشراع والسباحة .