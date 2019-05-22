معركة‭ ‬نفايات‭ ‬بين‭ ‬الفليبين‭ ‬و‭ ‬كندا

مانيلا – (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أمر‭ ‬رئيس‭ ‬الفيليبين‭ ‬رودريغو‭ ‬دوتيرتي‭ ‬بإعادة‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬التي‭ ‬ارسلت‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬قبل‭ ‬سنوات،‭ ‬إلى‭ ‬كندا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬للخلاف‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وحذر‭ ‬المتحدث‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تقبل‭ ‬اوتاوا‭ ‬رسميا‭ ‬شحنة‭ ‬النفايات،‭ ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬القاؤها‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬الكندية‭.‬

والنفايات‭ ‬مخزنة‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الحاويات‭ ‬التي‭ ‬أرسلتها‭ ‬شركة‭ ‬كندية‭ ‬إلى‭ ‬الفيليبين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2014‭ ‬بحجة‭ ‬أنها‭ ‬قابلة‭ ‬للتدوير،‭ ‬ودار‭ ‬خلاف‭ ‬بشأنها‭ ‬لسنوات‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬سحبت‭ ‬مانيلا‭ ‬سفيرها‭ ‬من‭ ‬كندا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬اوتاوا‭ ‬بالمهلة‭ ‬النهاية‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أيار/مايو‭ ‬لاعادة‭ ‬النفايات‭. ‬وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬سلفادور‭ ‬بانيلو‭ ‬للصحافيين‭ ‬«نتيجة‭ ‬هذا‭ ‬التأخير‭ ‬المثير‭ ‬للاستياء،‭ ‬فقد‭ ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬المكتب‭ ‬المعني‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬شحن‭ ‬خاصة‭ ‬تعيد‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬كندا»‭. ‬واضاف‭ ‬أنه‭ ‬«اذا‭ ‬رفضت‭ ‬كندا‭ ‬قبول‭ ‬النفايات،‭ ‬فسنتركها‭ ‬في‭ ‬مياهها‭ ‬الإقليمية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬مل‭ ‬بحري‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬شواطئها»‭. ‬وقال‭ ‬بانيلو‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬سينفذ‭ ‬«حالا»‭. ‬وحولت‭ ‬السفارة‭ ‬الكندية‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليقات‭ ‬على‭ ‬المسألة‭ ‬الى‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬أوتاوا‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬وكانت‭ ‬كندا‭ ‬أعلنت‭ ‬إنها‭ ‬تجري‭ ‬الترتيبات‭ ‬لاستعادة‭ ‬الحاويات‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬لذلك‭. ‬وحددت‭ ‬مانيلا‭ ‬مهلة‭ ‬15‭ ‬أيار/مايو‭ ‬لكندا‭ ‬لاستعادة‭ ‬هذه‭ ‬النفايات‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وبخ‭ ‬دوتيرتي‭ ‬أوتاوا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭. ‬

وشحنة‭ ‬النفايات‭ ‬اثارت‭ ‬توترا‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أصلا‭ ‬متوترة‭ ‬لانتقاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬الحرب‭ ‬الدامية‭ ‬على‭ ‬المخدرات‭. ‬والعام‭ ‬الماضي‭ ‬الغى‭ ‬دوتيرتي‭ ‬صفقة‭ ‬بقيمة‭ ‬235‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لشراء‭ ‬16‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مقرها‭ ‬كندا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬علقتها‭ ‬أوتاوا‭ ‬بسبب‭ ‬سجل‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وخلال‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬هدد‭ ‬دوتيرتي‭ ‬بإعادة‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬كندا‭ ‬قائلا‭ ‬«فلنحارب‭ ‬كندا‭. ‬سأعلن‭ ‬الحرب‭ ‬عليها»‭.‬