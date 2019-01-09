معركة‭ ‬حول‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬لمدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬وصباحي‭ ‬يهاجم‭ ‬داعمي‭ ‬السيسي

القاهرة – مصطفى عمارة
اشتعلت معركة التعديلات الدستورية وخاصة المتعلقة بمدة الرئاسة بزيادة مدتها ،ففي الوقت الذى كثفت فيه القوى المؤيدة للرئيس السيسي والتى تضم عدداً من اعضاء البرلمان وقادة عدد من الاحزاب السياسية وعدد من الناشطين السياسيين من ضغوطها لزيادة مدة الرئاسة بدعوى ان الفترة الحالية التى ينص عليها الدستور غير كافية حتى يحقق الرئيس انجازاته التى وعد بها وشن عدد من الرموز السياسية هجوما حادا على تلك المحاولات واعتبروا ان ذلك محاولة لتكريس الديكتاتورية. وفى هذا الاطار شن حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة على المطالبين بتعديل الدستور وعلى السلطة القائمة منهما للنظام الحالى بازاحة سلم الوصول للسلطة وهى نفس التهمه الموجهة للاخوان ،واعتبر ان احتقار ارادة الشعب والنزعة النرجسية المتغطرسة يعنى ان احداً لم يتعلم من مشهد ملايين 25 يناير و 30 يونيو وان رغبة السلطة في تعديل الدستور هو استمرار لاخطائها وانه لا وطنية لسلطة تشرع لاحتكار السلطة وتستبد وتلقى معارضيها الى غياب السجون وتكمم افواه الناس. فيما اعرب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه فى تصريحات خاصه عن تخوفه من الاستعدادات التي تتم الان لبدء حملة كبيرة لتعديل الدستور ومن ضمنها مد فترة الرئيس فى الحكم واعتبر ان مطالبات تعديل الدستور نوع من العبث لان هذا الدستور هو الذي خرج الشعب ووافق عليه وتم الترويج له عبر مؤسسات الدولة بانه اعظم دستور فى تاريخ مصر وحتى الان فانّ الدستور لم يمر باختبارات حقيقيه ولم تطبق كل مواده لتبين هل نحن فى حاجه لتعديله ام لا وتعجب السادات ان معظم الدعوات التي تنادي بتعديل الدستور هى للاسف صادرة من مؤسسات وافراد المفترض ان يكونوا هم الاحرص على حمايه الدستور وتمنى السادات ان ياتي اليوم وتشهد فيه مصر انتخابات رئاسية حقيقية وانتقال تداول سلمى للحكم فى مصر .
وعن راي فقهاء القانون فى تلك القضية قال د / جمال جبريل استاذ القانون الدستوري ان تعديل الدستور ارادة شعبية مستنكرا الاصوات المطالبة برفضه دون تطبيقه لانه في اي حال من الاحوال لايمكن وضع دستور فى اي دولة بالعالم وتعديله قبل مضى عام .
ولفت د / شوقى السيد الفقيه الدستوري الى ان المادة المتعلقة بمدة الرئاسة وهى المادة 140 من الدستور التى التى اشيع مؤخرا تعديلها تحت مسمى الاصلاح السياسى موضحا ان فكرة التركيز عليها ليسئ الى مبدا تعديل الدستور بوجه عام وان فلسفة التعديل هى اصلاح مافسد بوجه عام 2022 فكرة مرفوضه تماما شكلا ومضمونا وسوف تثير غضب الشارع المصري .