معركة‭ ‬حامية‭ ‬بين‭ ‬حملتي‭ ‬خليها‭ ‬تعنس‭ ‬وخليك‭ ‬في‭ ‬حضن‭ ‬أمك

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

مع‭ ‬تفاقم‭ ‬ازمة‭ ‬العنوسة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الزواج‭ ‬والذي‭ ‬ترافق‭ ‬مع‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬دشن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬المصري‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حملة‭ ‬خليها‭ ‬تعنس‭ ‬والتي‭ ‬تدعو‭ ‬الي‭ ‬مقاطعة‭ ‬الزواج‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الزواج‭ ‬والمبالغة‭ ‬في‭ ‬المهور‭. ‬وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬المصري‭ ‬مؤسس‭ ‬الحملة‭ ‬ان‭ ‬الحملة‭ ‬ليست‭ ‬موجهة‭ ‬إلي‭ ‬الفتيات‭ ‬لكنها‭ ‬موجهة‭ ‬للاهالي‭ ‬لاجبارهم‭ ‬علي‭ ‬عدم‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬المهور‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الزواج‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬علي‭ ‬التغلب‭ ‬علي‭ ‬تلك‭ ‬الازمة،‭ ‬وانه‭ ‬لم‭ ‬يقصد‭ ‬ابداً‭ ‬اهانة‭ ‬الفتيات‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬دشنت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬حملة‭ ‬مضاده‭ ‬اطلقت‭ ‬عليها‭ ‬خليك‭ ‬في‭ ‬حضن‭ ‬امك‭ ‬حيث‭ ‬ابدت‭ ‬نجلاء‭ ‬عياد‭ ‬مؤسسة‭ ‬الحملة‭ ‬عن‭ ‬استياءها‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬خليها‭ ‬تعنس‭ ‬لانها‭ ‬تعد‭ ‬اهانة‭ ‬للمرأه‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬سيئة‭ ‬للغاية‭ ‬وتدل‭ ‬علي‭ ‬مدى‭ ‬تدهور‭ ‬حال‭ ‬الشباب‭ ‬وانعدام‭ ‬التربية‭ ‬،وكان‭ ‬يمكن‭ ‬توصيل‭ ‬فكرة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬علي‭ ‬ارتفاع‭ ‬المهور‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬تجرح‭ ‬الكرامه‭ ‬وتضع‭ ‬حلول‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلة‭. ‬وعن‭ ‬رأي‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬قال‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬احمد‭ ‬كريمه‭ ‬استاذ‭ ‬الشريعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬حملة‭ ‬خليها‭ ‬تعنس‭ ‬مسيئة‭ ‬للفتيات‭ ‬حتي‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬نواياها‭ ‬حسنة‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تصطدم‭ ‬مع‭ ‬مكارم‭ ‬الاخلاق‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬رد‭ ‬الفتيات‭ ‬علي‭ ‬تلك‭ ‬الحمله‭ ‬جانبه‭ ‬الصواب‭ ‬لان‭ ‬الخطأ‭ ‬لا‭ ‬يعالج‭ ‬بخطأ‭ ‬ودعا‭ ‬كريمه‭ ‬إلي‭ ‬مراجعه‭ ‬مواقف‭ ‬الاهالي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬غلاء‭ ‬المهور‭ ‬لتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬علي‭ ‬الزواج‭ ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬رفضهم‭ ‬لحملة‭ ‬خليها‭ ‬تعنس‭ ‬لما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جرح‭ ‬لمشاعر‭ ‬الفتيات‭ ‬الا‭ ‬انهم‭ ‬اعلنوا‭ ‬رفضهم‭ ‬لظاهرة‭ ‬غلاء‭ ‬المهور‭ ‬ودعا‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬الطرفين‭ ‬الي‭ ‬التعاون‭ ‬لحل‭ ‬تلك‭ ‬المشكلة‭ .‬