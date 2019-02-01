معركة‭ ‬حامية‭ ‬بين‭ ‬حملتي‭ ‬خليها‭ ‬تعنس‭ ‬وخليك‭ ‬في‭ ‬حضن‭ ‬أمك

القاهرة – مصطفى عمارة
مع تفاقم ازمة العنوسة داخل المجتمع المصري نتيجة ارتفاع تكاليف الزواج والذي ترافق مع الازمة الاقتصادية دشن مجموعة من الشباب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة خليها تعنس والتي تدعو الي مقاطعة الزواج بسبب ارتفاع تكاليف الزواج والمبالغة في المهور. وفي تصريحات خاصة لمراسل الزمان قال محمد المصري مؤسس الحملة ان الحملة ليست موجهة إلي الفتيات لكنها موجهة للاهالي لاجبارهم علي عدم المبالغة في المهور ومتطلبات الزواج لمساعدة الشباب من الجنسين علي التغلب علي تلك الازمة، وانه لم يقصد ابداً اهانة الفتيات. في المقابل ورداً على تلك الحملة دشنت مجموعة من الفتيات حملة مضاده اطلقت عليها خليك في حضن امك حيث ابدت نجلاء عياد مؤسسة الحملة عن استياءها من حملة خليها تعنس لانها تعد اهانة للمرأه وهي فكرة سيئة للغاية وتدل علي مدى تدهور حال الشباب وانعدام التربية ،وكان يمكن توصيل فكرة الاحتجاج علي ارتفاع المهور بطريقة لا تجرح الكرامه وتضع حلول لهذه المشكلة. وعن رأي الدين في تلك الظاهرة قال د / احمد كريمه استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الازهر ان حملة خليها تعنس مسيئة للفتيات حتي لو كانت نواياها حسنة كما انها تصطدم مع مكارم الاخلاق كما ان رد الفتيات علي تلك الحمله جانبه الصواب لان الخطأ لا يعالج بخطأ ودعا كريمه إلي مراجعه مواقف الاهالي في قضية غلاء المهور لتشجيع الشباب علي الزواج فيما اعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم لحملة خليها تعنس لما فيها من جرح لمشاعر الفتيات الا انهم اعلنوا رفضهم لظاهرة غلاء المهور ودعا نواب البرلمان الطرفين الي التعاون لحل تلك المشكلة .