معرض للكتاب في أجيال الزعفرانية

بغداد- براعم علي

اقامت مدرسة اجيال الزعفرانية الابتدائية الاهلية معرض الكتاب السنوي الرابع في مبادرة ثقافية تهدف الى التشجيع على القراءة،وقد تضمن المعرض اصدارات ادبية وثقافية في مختلف المجالات بالاضافة الى المعروضات من الاعمال اليدوية والوسائل التعليمية ،كما تضمن ايضاً عرضاً لفعاليات ترحيبية قدمها طلاب المدرسة ومسرحيات عن اهمية القراءة قدمها تلاميذ الروضة بالاضافة الى تكريم عدد من الطلبة المتفوقين من خريجي المدرسة في دفعتها الاولى لعام (2016-2015) لتفوقهم الدراسي وحصولهم على المراتب الاولى في الدراسة الجامعية. وحضر الفعاليات هذه اولياء امور الطلبة ومشرفين تربويين وضيوف المدرسة.