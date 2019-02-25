معرض للصور يزيّن ضفاف دجلة

شهداء اليسار العراقي يطلّون على المتنبي

وسط سماء ملبّدة بالغيوم

بغداد – الزمان

اطلع حشد غفير من زوار شارع المتنبي، الجمعة الماضية، على اكبر معرض لصور شهداء الحزب الشيوعي العراقي، اقيم بجهد شخصي لمواطن دون الاستعانة بجهة حزبية او حكومية. وفيما غاب قادة الحزب الحاليين للمرة السابعة، التي اقيم فيها المعرض منذ عام 2011 فان جمهور اليسار العراقي ولاسيما من المنخرطين في صفوف الحزب الشيوعي العراقي تقاطر على المعرض وسط تساؤلات عن سر هذا التهميش الذي يخلّد ضحايا الحركة الشيوعية العراقية منذ الخمسينات من القرن الماضي ومسوغات رفض قبول مبادرة من مواطن يقول انه (يقدر عاليا هذه الكواكب التي سقطت على مذبح الحرية ولم يلتفت اليها احد او يكرم تضحياتها بالشكل اللائق). واقيم المعرض على ضفاف دجلة، فيما كانت السماء ملبدة بالغيوم وتنذر بهطول امطار، بطريقة بسيطة تعكس الرغبة بتقديم صور الخالدين دون تدخل فني او لمسات غير عفوية، ولذلك جاءت الصور بالاسود والابيض ولا تحفظها اطر (بروازات) بالنظر لكميتها من جهة واقتصادا بالنفقات من جهة اخرى.

جهد فردي

وقال خالد حسين سلطان منظم المعرض، انه حصل على الصور التي يبلغ عددها نحو 1750 صورة تمثل قافلة واحدة من الشهداء الشيوعيين، من مصادر عدة بعضها اسر الشهداء وبعضها بالبحث والتقصي او عبر الانترنت).

واكد سلطان (انه لم يستعن بأحد لهذه الغاية) ونجح في زيادة عدد الصور سنة بعد اخرى. واضاف انه (بدأ المعرض في دورته الاولى بـ 250 صورة فقط وازداد العدد ليبلغ نحو 1750 صورة).

وكشف انه لم يعرض سوى 1250 منها بالنظر لضيق المكان. وعبر زوار المعرض عن تقديرهم لهذا الجهد واثنوا على تفاني سلطان، الذي اراد ان يقدم خدمة وطنية خالصة ويذكر بمواقف شجاعة واخرى جبانة لا تكترث بقتل الاطفال والنساء بدم بارد. وهو ما تحقق فعلا في صور تضمنت اسماء عوائل ابيدت باكملها خلال اعوام السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، بما فيها اطفال لم يبلغوا الصبا او الرشد. ووقف زوار المعرض، وقفة حزن وتأمل امام ارواح الضحايا، وقال احدهم وهو من العسكر القديم (لقد داهمني الالم فكثير من هؤلاء الشهداء كانوا رفاقي. اما ان يكونوا قد زاملوني في المدرسة او عملوا معي في الحزب او كانوا من الملاكات التي اعرفها جيدا).

ضرورة التوثيق

وخلال التجوال كثيرا ما كان زوار قادمون من المحافظات يسألون عن شهداء مدنهم او عن اصدقاء او ذوي قربى ذهبوا ضمن هذه الكواكب. وطالب الزائر عبد الوهاب حسان بان تلتفت مؤسسة الشهداء الى اهمية توثيق هذه الصور، فهي اكبر مذبحة ضد الشعب يرتكبها نظام حكم خلال تاريخ العراق.

واقترح حسان ايضا ان (يتم اصدارها في كتاب او موسوعة تتضمن معلومات تفصيلية عن كل شهيد). واجاب سلطان عن هذه المقترحات بالقول ان (عمله شخصي وجهود جمع الصور شخصي او فردي)، وتمنى على المعنيين ان (يتولوا المهمة ويثبتوا صحة احترامهم للشهيد الشيوعي الذي اختاروا 17 شباط من كل عام يوما للاحتفاء به).