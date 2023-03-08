معرض لصور الملكة إليزابيث الثانية برفقة كلابها      

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬افتتح‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬معرض‭ ‬مخصص‭ ‬للكلاب‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقتنيها‭ ‬الملكة،‭ ‬يضم‭ ‬صوراً‭ ‬لإليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬حيواناتها‭ ‬المفضلة‭.‬‮ ‬

ويحوي‭ ‬المعرض‭ ‬المُقام‭ ‬في‭ ‬متحف‭ “‬والاس‭ ‬كولّكشن‭” ‬بعنوان‭ “‬ذي‭ ‬كوين‭ ‬اند‭ ‬هور‭ ‬كورغيز‭”‬،‭ ‬تسع‭ ‬صور‭ ‬التقطت‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬معيّنة‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الملكة‭ ‬البريطانية‭ ‬وتُظهر‭ ‬العلاقة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬بحيواناتها‭.‬‮ ‬وقال‭ ‬أمين‭ ‬المعرض‭ ‬كزايفيير‭ ‬براي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إنّ‭ ‬المعرض‭ ‬صغير‭ ‬لكنّه‭ ‬مذهل‭ ‬لأنه‭ ‬يضم‭ ‬تسع‭ ‬صور‭ ‬للملكة‭ ‬مع‭ ‬كلابها‭”.‬‮ ‬

واقتنت‭ ‬الملكة‭ ‬مدى‭ ‬حياتها‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬كلباً،‭ ‬مع‭ ‬تفضيلها‭ ‬سلالة‭ “‬بيمبروك‭” ‬إضافة‭ ‬إلى‭ “‬دورغي‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬تزاوج‭ ‬بين‭ ‬سلالتي‭ ‬كورغي‭ ‬وداشهند‭.‬‮ ‬

وتظهر‭ ‬الصور‭ ‬التسع‭ ‬التي‭ ‬اختيرت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬صورة‭ ‬لقطات‭ ‬عفوية‭ ‬وأخرى‭ ‬رسمية‭. ‬وتعود‭ ‬أقدم‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬1936‭ ‬وتظهر‭ ‬فيها‭ ‬إليزابيث‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وهي‭ ‬تلعب‭ ‬مع‭ ‬كلبين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬هما‭ “‬جاين‭” ‬و‭”‬دوكي‭”.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬براي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬المعرض‭ ‬يوفر‭ ‬منظوراً‭ ‬مختلفاً‭ ‬عن‭ ‬الملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬العلاقة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تجمعها‭ ‬ بكلابها‭”.‬‮ ‬

وتُظهر‭ ‬إحدى‭ ‬الصور‭ ‬المعروضة‭ ‬والمُلتقطة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬كلبين‭ ‬للملكة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬كورغي،‭ ‬هما‭ “‬ميوك‭” ‬و‭”‬ساندي‭”‬،‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬برفقة‭ ‬حارسين‭ ‬لدى‭ ‬مرور‭ ‬موكب‭ ‬تشييع‭ ‬الملكة‭ ‬مغادراً‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬وداع‭ ‬تاريخي‭.‬‮ ‬

وتبنّى‭ ‬الأمير‭ ‬أندرو،‭ ‬وهو‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملكة‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أيلول‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاماً،‭ ‬هذين‭ ‬الكلبين‭.‬‮ ‬