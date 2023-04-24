معرض لأعقاب السكائر للتحذير من التلوث

لشبونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬جمع‭ ‬ناشطون‭ ‬بيئيون‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬حوالى‭ ‬650‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬أعقاب‭ ‬سجائر‭ ‬وكدّسوها‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لشبونة،‭ ‬خلال‭ ‬تحرّك‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الملوثات‭.‬

وقال‭ ‬أندرياس‭ ‬نوي،‭ ‬وهو‭ ‬ألماني‭ ‬يبلغ‭ ‬34‭ ‬عاما‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ “‬طلبنا‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المجتمعي‭ ‬بهدف‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي،‭ ‬لأن‭ ‬البلاستيك‭ ‬مخبأ‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬السجائر‭ ‬وكثر‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬ذلك‭”.‬

وأضاف‭ “‬يشكل‭ ‬عقب‭ ‬سيجارة‭ ‬واحد‭ ‬مثال‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأعقاب‭ ‬السجائر‭ ‬والنفايات،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بشأن‭ ‬قضايا‭ ‬المحيطات‭ ‬وأزمة‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭”.‬

وجمعت‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والأفراد‭ ‬الذين‭ ‬قبلوا‭ ‬تحدي‭ ‬نوي،‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬أعقاب‭ ‬السجائر‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬لملء‭ ‬حوالى‭ ‬40‭ ‬برميل‭ ‬بيرة‭ ‬من‭ ‬البلاستيك‭ ‬أعيد‭ ‬تدويرها‭ ‬لاستخدام‭ ‬جديد‭.‬

ثم‭ ‬ألقوا‭ ‬محتوياتها‭ ‬على‭ ‬غطاء‭ ‬مشمع‭ ‬لتكوين‭ ‬كومة‭ ‬تسلق‭ ‬عليها‭ ‬نوي‭ ‬واضعا‭ ‬قناع‭ ‬تنفس‭ ‬لحماية‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬السامة‭ ‬لأعقاب‭ ‬السجائر‭ ‬هذه‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتحلل‭. ‬واستقر‭ ‬هذا‭ ‬الناشط‭ ‬وهاوي‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬ثم‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬حياته‭ ‬المهنية‭ ‬كعالم‭ ‬أحياء‭ ‬جزيئية‭ ‬ليكرس‭ ‬نفسه‭ ‬لقضية‭ ‬البيئة‭.‬

وقبل‭ ‬عامين،‭ ‬جمع‭ ‬حوالى‭ ‬مليون‭ ‬عقب‭ ‬سيجارة‭ ‬في‭ ‬شهرين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬دافيد‭ ‬فيغويرا‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ “‬نريد‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬أعقاب‭ ‬السجائر‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المهملات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬منافض‭ ‬السجائر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬على‭ ‬الأرض‭”.‬