معرض في لندن لفنان صيني..لوحات تصور غياب الضمير البشري

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رأى‭ ‬الفنان‭ ‬الصيني‭ ‬آي‭ ‬واي‭ ‬واي‭ ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬عادة‭ ‬بأنه‭ ‬معارض‭ ‬سياسي،‭ ‬أنه‭ ‬بالأحرى‭ ‬معارض‭ “‬لغياب‭ ‬الضمير‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينتقده‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعماله‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬يتضمن‭ ‬قطعاً‭ ‬ضخمة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭.‬

وهذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ “‬مايكينغ‭ ‬سنس‭” (‬Making‭ ‬Sense‭) ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬للفنان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬منذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬ويستمر‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬متحف‭ “‬ديزاين‭ ‬ميوزيوم‭”.‬

ويتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تُعرض‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وتتناول‭ ‬المعنى‭ ‬الذي‭ ‬يعطيه‭ ‬البشر‭ ‬للأشياء،‭ ‬وما‭ ‬تعنيه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخهم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تاريخ‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬اضطر‭ ‬آي‭ ‬واي‭ ‬واي‭ ‬إلى‭ ‬مغادرتها‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بسبب‭ ‬معارضته‭ ‬السلطة‭.‬‮ ‬

واستعان‭ ‬الفنان‭ ‬بأشياء‭ ‬جمعها‭ ‬طوال‭ ‬عقود،‭ ‬وحوّرها‭ ‬عن‭ ‬استخدامها‭ ‬الأساسي‭ ‬لتكون‭ ‬بمثابة‭ ‬مادة‭ ‬لإنشاء‭ ‬قطع‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬رسائل‭ ‬سياسية‭.‬‮ ‬

وهذه‭ “‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬آي‭ ‬واي‭ ‬واي‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬تمثل‭ (…) ‬لحظات‭ ‬ثقافية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الصين‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬أمين‭ ‬المعرض‭ ‬جاستن‭ ‬ماكغويرك‭.‬

ولاحظ‭ ‬أن‭ ‬آي‭ ‬واي‭ ‬واي‭ “‬يبرع‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬انطلاقاً‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬مدمّر،‭ ‬ويركّز‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬البناء،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬متصلاً‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الصين‭”.‬

لكنّ‭ ‬الصين‭ ‬ليست‭ ‬الموضوع‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتناوله‭ ‬الفنان‭. ‬ويتناول‭ ‬أحد‭ ‬الأعمال‭ ‬مثلاً‭ ‬اللاجئين‭ ‬الذين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬العشرين‭ ‬المنصرمة‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭.‬

ومن‭ ‬المعروضات‭ ‬نسخ‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬صوره‭ ‬الشهيرة‭ ‬لحركة‭ ‬الأصبع‭ ‬الوسطى‭ ‬أمام‭ ‬معالم‭ ‬شهيرة‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬أو‭ ‬‮ ‬إلى‭ ‬ثقافات‭ ‬معينة،‭ ‬كقصر‭ ‬وستمنستر‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وبرج‭ ‬إيفل‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬و‭”‬ترامب‭ ‬تاور‭” ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

‮ ‬وقال‭ ‬آي‭ ‬واي‭ ‬واي‭ ‬أنه‭ “‬منشقّ‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬الضمير‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭ ‬وعن‭ ‬الظلم‭”‬،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬منشقاً‭ ‬صينياً‭.‬

وأضاف‭ ‬‮ ‬‭”‬كانت‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سلام‭ ‬منذ‭ ‬70‭ ‬أو‭ ‬80‭ ‬عاماً،‭ ‬ولكن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬نشأت‭ ‬أو‭ ‬تطورت‭ ‬مشكلات‭ ‬عدة‭. (…) ‬فالأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬وربما‭ ‬تكون‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬خطر‭”.‬

واستقر‭ ‬الفنان‭ ‬‮ ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬بعدما‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وألمانيا‭.‬