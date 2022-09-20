معرض فني يغرف من ماضي بيروت لمساءلة حاضرها المثقل بالأزمات 

بيروت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬تراثي‭ ‬أمسى‭ ‬متحفاً‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬بيروت،‭ ‬يختلط‭ ‬أرشيف‭ ‬زاخر‭ ‬بأحداث‭ ‬تلخّص‭ ‬ماضي‭ ‬العاصمة‭ ‬الذهبي‭ ‬وما‭ ‬اختزنه‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬خفي،‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تحاكي‭ ‬حاضراً‭ ‬أنهكته‭ ‬أزمات‭ ‬متلاحقة،‭ ‬لترسم‭ ‬معالم‭ ‬بلد‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اضطراب‭ ‬دائم‭.‬

تخبر‭ ‬قصاصات‭ ‬صحف‭ ‬وأفلام‭ ‬نيغاتيف‭ ‬وبيانات‭ ‬دخول‭ ‬مستقاة‭ ‬من‭ ‬أرشيف‭ “‬الكاف‭ ‬دي‭ ‬روا‭”‬،‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬الملاهي‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬المريسة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ (‬1975-1990‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬رسمية‭ ‬خاطئة‭ ‬وفساد‭ ‬متأصّل‭ ‬وإضرابات‭ ‬عامة‭ ‬واحتجاجات‭ ‬طلابية‭ ‬طبعت‭ ‬حقبة‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬لبنان‭.‬

الى‭ ‬جانب‭ ‬هذا‭ ‬الأرشيف،‭ ‬يعرض‭ ‬عشرة‭ ‬فنانين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬افتُتح‭ ‬الخميس‭ ‬بعنوان‭ “‬ألو،‭ ‬بيروت؟‭” ‬أعمالاً‭ ‬فنية‭ ‬معاصرة‭ ‬تتنوّع‭ ‬بين‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وتجهيزات‭ ‬تفاعلية،‭ ‬تحاكي‭ ‬رؤيتهم‭ ‬لحاضر‭ ‬بيروت‭ ‬المستنزف‭ ‬أيضاً‭ ‬بفعل‭ ‬الفساد‭ ‬وفشل‭ ‬السلطات‭ ‬السياسية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أزمات‭ ‬البلاد‭.‬

وتقول‭ ‬مديرة‭ ‬المعرض‭ ‬دلفين‭ ‬أبي‭ ‬راشد‭ ‬دارمنسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬من‭ ‬الغريب‭ ‬أحياناً‭ ‬شرح‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الماضي‭”.‬

وتضيف‭ “‬بيروت‭ ‬تعاني‭ ‬ونحن‭ ‬نعاني‭”‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البؤس‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬اللبنانيون‭ ‬اليوم‭ ‬متجذّر‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬الماضي‭.‬

وانطلقت‭ ‬فكرة‭ ‬المعرض،‭ ‬وفق‭ ‬القيمين‭ ‬عليه،‭ ‬من‭ ‬بحث‭ ‬دام‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬أرشيف‭ ‬الملهى‭ ‬لمالكه‭ ‬بروسبير‭ ‬غي‭ ‬بارا‭ (‬1914-2003‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ملياردير‭ ‬لبناني‭ ‬التصق‭ ‬اسمه‭ ‬بالعصر‭ ‬الذهبي‭ ‬لبيروت‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭. ‬واستُكملت‭ ‬ببحث‭ ‬في‭ ‬أرشيف‭ ‬الصحف‭ ‬والمجلات‭ ‬للإضاءة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬لبنان‭.‬‮ ‬

ويعرض‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬نصّ‭ ‬لغي‭ ‬بارا‭ ‬كتب‭ ‬فيه،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬حينها،‭ “‬تلك‭ ‬العقول‭ ‬المريضة،‭ ‬المهووسة‭ ‬بجمع‭ ‬المال‭”‬،‭ ‬في‭ ‬انطباع‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬سائداً‭ ‬بين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الذين‭ ‬أنهكهم‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬وسط‭ ‬شلل‭ ‬سياسي‭.‬

وتقول‭ ‬دارمنسي‭ “‬كان‭ ‬يتحدّث‭ ‬في‭ ‬الستينات‭ ‬عما‭ ‬نعيشه‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭”.‬

‮ ‬‭”‬الخسائر‭” ‬

اليوم‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية،‭ ‬يعيش‭ ‬اللبنانيون‭ ‬ظروفاً‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬صنّفها‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتداعيات‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬المروع‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2020‭.‬‮ ‬

وبات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬يعيشون‭ ‬تخت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬مع‭ ‬فقدان‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭. ‬واختار‭ ‬كثر‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬الهجرة‭ ‬مع‭ ‬عجز‭ ‬السلطة‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬إنقاذية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬توقف‭ ‬النزيف‭ ‬الحاصل‭.‬

ويعرض‭ ‬عشرة‭ ‬فنانين‭ ‬شباب،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬القيّم‭ ‬على‭ ‬المعرض‭ ‬روي‭ ‬ديب،‭ ‬أعمالاً‭ ‬تجسّد‭ ‬نظرتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬الى‭ ‬بيروت‭ ‬اليوم،‭ ‬تتناول‭ ‬قضايا‭ ‬عدّة‭ ‬بينها‭ ‬احتجاجات‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬والأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬والهجرة‭ ‬والعلاقة‭ ‬مع‭ ‬مدينة‭ ‬قيد‭ ‬الإنهيار‭.‬

وتشارك‭ ‬روان‭ ‬ناصيف‭ (‬38‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬عبر‭ ‬وثائقي‭ ‬قصير‭ ‬يعرض‭ ‬تاريخ‭ ‬حي‭ ‬المصيطبة‭ ‬البيروتي‭ ‬الذي‭ ‬نشأت‭ ‬فيه‭ ‬ثم‭ ‬عادت‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬عقدين‭ ‬لرعاية‭ ‬والديها‭ ‬المريضين‭ ‬قبل‭ ‬وفاتهما‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬‮ ‬

وتقول‭ ‬لـوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الفيلم‭ “‬يظهر‭ ‬تداعيات‭ ‬الخسائر‭” ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬بيروت،‭ ‬مضيفة‭ “‬بيروت‭ ‬اليوم‭ ‬تنعى‭ ‬موتاها‭ ‬وتنعى‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتاحتها‭” ‬سابقاً‭ ‬للقاطنين‭ ‬فيها‭ ‬ولروادها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسرها‭ ‬تدريجياً‭.‬

ويجمع‭ ‬راوول‭ ‬ملاط‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬قصير‭ ‬بين‭ ‬مشاهد‭ ‬مصورة‭ ‬مستقاة‭ ‬من‭ ‬أرشيف‭ ‬العائلة‭ ‬خلال‭ ‬طفولته،‭ ‬ومقاطع‭ ‬أخرى‭ ‬ملتقطة‭ ‬حديثاً‭ ‬لبيروت‭.‬

ويروي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ “‬ساعدني‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬كثيراً‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬حزني‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أوجه‭ ‬مدينتي‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬أجدها‭ ‬مجدداً‭”.‬

‭”‬أنقاض‭” ‬

وسيفتح‭ ‬المعرض‭ ‬أبوابه‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ “‬بيت‭ ‬بيروت‭” ‬في‭ ‬محلة‭ ‬السوديكو‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عام‭ ‬كامل،‭ ‬وتواكبه‭ ‬برامج‭ ‬ثقافية‭ ‬متنوعة‭.‬

وللمبنى‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬طبقات‭ ‬خصوصية‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬لبنان‭. ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬عائلة‭ ‬بركات،‭ ‬شيّد‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬البارز‭ ‬يوسف‭ ‬أفتيموس،‭ ‬وفق‭ ‬تصميم‭ ‬مميّز‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬الزاوية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬الطبقة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬وفي‭ ‬سنوات‭ ‬لاحقة،‭ ‬أضاف‭ ‬مهندس‭ ‬آخر‭ ‬الطبقتين‭ ‬العلويتين‭ ‬منه‭ ‬وفق‭ ‬الطراز‭ ‬المعماري‭ ‬ذاته‭.‬

مع‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية،‭ ‬هجر‭ ‬آل‭ ‬بركات‭ ‬المنزل‭ ‬الأنيق‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬تحوّل‭ ‬الى‭ ‬خط‭ ‬تماس‭ ‬رئيسي‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتقاتلة‭. ‬واتخذ‭ ‬قناصة‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬مقراً‭ ‬لهم‭ ‬وشهد‭ ‬على‭ ‬صولات‭ ‬وجولات‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬والمعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬والنهب‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬أعيد‭ ‬افتتاح‭ ‬المبنى‭ ‬وتم‭ ‬تحويله‭ ‬الى‭ ‬متحف‭ ‬ومساحة‭ ‬ثقافية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬إغلاق‭ ‬أبوابه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬من‭ ‬خلال‭ ‬الثقوب‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬المسلحون‭ ‬في‭ ‬جدران‭ ‬المبنى،‭ ‬يمكن‭ ‬اليوم‭ ‬مشاهدة‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2019،‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬صغيرة‭ ‬نصبت‭ ‬في‭ ‬فتحات‭ ‬الجدران‭.‬‮ ‬

ويُعرض‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الغرف‭ ‬أثاث‭ ‬مهترئ‭ ‬ومقتنيات‭ ‬مدمرة‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬ملهى‭ “‬كاف‭ ‬دي‭ ‬روا‭” ‬المهجور‭. ‬وتحاكي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رولا‭ ‬أبو‭ ‬درويش‭ ‬ورنا‭ ‬قبوط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجهيز‭ ‬فني‭ ‬تشاركان‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬فكرة‭ ‬الأنقاض‭ ‬ووجود‭ ‬لبنان‭ ‬المضطرب‭.‬

وتقول‭ ‬أبو‭ ‬درويش‭ (‬38‭ ‬عاماً‭) ‬لـفرانس‭ ‬برس،‭ “‬بُنيت‭ ‬بيروت‭ ‬على‭ ‬الأنقاض‭. ‬بالنسبة‭ ‬إليّ،‭ ‬الأنقاض‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬عناصر‭ ‬بيروت‭”.‬

وتضيف‭ “‬إنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬حيث‭ ‬نعيش،‭ ‬وكيف‭ ‬نعيش‭ ‬ومن‭ ‬نحن‭. ‬وأشعر‭ ‬أن‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬نسلكه‭ ‬اليوم‭ ‬سيتسبّب‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الأنقاض‭”.‬