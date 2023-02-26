معرض فني لمدارس إبتدائية

النجف – سعدون الجابري

أقام قسم النشاط الرياضي و المدرسي في مديرية تربية النجف معرضاً فنياً لرسوم التلاميذ في المدارس الإبتدائية النخبة في المحافظة، و بمشاركة أكثر من80 مدرسة بواقع4 لوحات لكل مدرسة. و قد فتتح المعرض معاون المدير العام للشؤون الفنية عبد الرزاق الزيدي، و بحضور عددٍ من مشرفي و معلمي التربية الفنية في المدارس المشاركة بالمعرض. وأوضح الزيدي: تنوعت موضوعات الرسوم بين الطبيعة وحب الوطن و التراث العراقي بمختلف الأساليب والألوان. مشيراً : أن المعرض يعد خلاصة المعارض القطاعية التي شملت جميع مدارس المحافظة، وأستُخلص منها المدارس الفائزة بالمعارض القطاعية، التي تعد ضمن النشاطات السنوية لقسم النشاط الرياضي والمدرسي في المديرية.