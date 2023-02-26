معرض فني لمدارس إبتدائية

معرض فني لمدارس إبتدائية

النجف – سعدون الجابري

أقام قسم النشاط الرياضي و المدرسي في مديرية تربية النجف معرضاً فنياً لرسوم التلاميذ في المدارس  الإبتدائية النخبة في المحافظة، و بمشاركة أكثر من80   مدرسة  بواقع4  لوحات لكل مدرسة. و قد فتتح المعرض معاون المدير  العام للشؤون الفنية عبد الرزاق  الزيدي، و بحضور  عددٍ من مشرفي و معلمي التربية الفنية في المدارس المشاركة بالمعرض. وأوضح الزيدي:  تنوعت  موضوعات الرسوم بين الطبيعة  وحب الوطن و التراث العراقي  بمختلف الأساليب والألوان. مشيراً : أن المعرض يعد خلاصة  المعارض القطاعية التي شملت  جميع مدارس المحافظة، وأستُخلص منها المدارس الفائزة بالمعارض القطاعية، التي تعد  ضمن النشاطات السنوية لقسم النشاط الرياضي والمدرسي في  المديرية.

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