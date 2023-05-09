معرض عن منحوتات بيكاسو في ذكراه الخمسين

ملقة‭ (‬إسبانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ستكون‭ ‬منحوتات‭ ‬بابلو‭ ‬بيكاسو‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬جانباً‭ ‬أقل‭ ‬شهرة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الرسّام‭ ‬محور‭ ‬معرض‭ ‬يفتتح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬بيكاسو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ملقة‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬الذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لوفاته‭.‬

وسيستمر‭ ‬معرض‭ “‬بيكاسو‭ ‬نحاتاً‭. ‬المادة‭ ‬والجسد‭” (“‬Picasso‭ ‬escultor‭. ‬Materia‭ ‬y‭ ‬cuerpo‭”) ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬61‭ ‬منحوتة‭ ‬نفذها‭ ‬مبدع‭ ‬الأسلوب‭ ‬التكعيبي‭ ‬بين‭ ‬عامَي‭ ‬1909‭ ‬و1964‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المتحف‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬مسقطه‭ ‬بإقليم‭ ‬الأندلس‭ (‬جنوب‭ ‬إسبانيا‭).‬

وأوضحت‭ ‬المديرة‭ ‬السابقة‭ ‬لمتحف‭ ‬بيكاسو‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬والقيمة‭ ‬على‭ ‬المعرض‭ ‬كارمن‭ ‬خيمينيث‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ “‬أول‭ ‬معرض‭ ‬فردي‭ ‬مخصص‭ ‬حصراً‭ ‬لمنحوتات‭ ‬بيكاسو‭” ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭.‬

وأكدت‭ ‬خيمينيث‭ ‬أن‭ “‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬كان‭ ‬دائماً‭ ‬محور‭ ‬تركيز‭ ‬بيكاسو‭ ‬الرئيسي‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭” ‬هو‭ ‬الموضوع‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض‭.‬

ويتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬منحوتات‭ ‬من‭ ‬الجبس‭ ‬والبرونز‭ ‬تُظهر‭ ‬تطور‭ ‬بيكاسو‭ (‬1881-1973‭) ‬من‭ ‬التكعيبية‭ ‬إلى‭ ‬التجريد،‭ ‬مروراً‭ ‬بـ‭ “‬المواد‭ ‬الجاهزة‭” (‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬فنية‭) ‬ومختلف‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬استخدمها،‭ ‬كالخشب‭ ‬والحديد‭ ‬والاسمنت‭ ‬والمعدن‭ ‬وسواها‭.‬

وأفاد‭ ‬متحف‭ ‬بيكاسو‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬أن‭ ‬للفنان‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ “‬نحو‭ ‬700‭ ‬منحوتة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬4500‭ ‬لوحة‭”.‬

وهذا‭ ‬المعرض‭ ‬هو‭ “‬الخامس‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬الكبرى‭ ‬المقررة‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭” ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الخمسين‭ ‬لوفاة‭ ‬الفنان،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬كارلوس‭ ‬البردي،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬احتفالات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بهذه‭ ‬الذكرى‭.‬‮ ‬

ويتزامن‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لمتحف‭ ‬بيكاسو‭ ‬في‭ ‬ملقة‭.‬