معرض عن عالم هاري بوتر وقصة ولادة الرواية الشهيرة في باريس

باريس (أ ف ب) – يتناول معرض غامر افتُتِح الجمعة في باريس ويستمر إلى الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل عالم هاري بوتر السحري وقصة ولادة الرواية الشهيرة والأفلام التي اقتبست منها مدى الأعوام الخمس والعشرين الأخيرة.

في مركز المعارض في بورت دو فيرساي، يسجل الزوار دخولهم بسوار، ويختارون المنزل الذي يودون العيش فيه للحظات، سواء غريفيندور (بيت هاري بوتر ورون وهرمايوني)، وهو المفضل لدى المعجبين، أو سليذرين أو رايفنكلو أو هافلباف، ثم يشرعون في انتقاء عصاهم السحرية والحيوان الذي يحميهم أو ما يعرف بـ”باترونوس”، ليصبحوا تلامذة في مدرسة “هوغوورتس” للسحرة.

وبواسطة العبارة السحرية “الوهومورا”، تفتح أولى القاعات الخمس والعشرين للمعرض البالغة مساحته الإجمالية أربعة آلاف متر مربع، وبينها تلك التي تمثّل الصفوف الدراسية ومنزل العملاق هاغريد ووزارة السحر وغرفة هاري الصغيرة تحت درج منزل خالته وزوجها، وسواها من المعالم.

ويشرح الرئيس التنفيذي لشركة “إيماجين إكزيبيشنز” التي تقيم المعرض توم زيلر إنه “مزيج من الأكسسوارات والأزياء الأصلية من كل أفلام هاري بوتر” الأساسية، بالإضافة إلى “فانتاستيك بيستس” و”ذي كيرسد تشايلد” المشتقين من السلسلة الأصلية، وكلها تُعرض “في بيئة غامرة جداً”.

وتتبدل الموسيقى بحسب الموقع والإضاءة، ففي صف علم النبات تفوح رائحة أزهار ويُسمع صوت نباتات صارخة، وفي هاغريد تتصاعد رائحة الحطب من المدفأة.

ويتيح السوار للزوار المشاركة في ألعاب ومسابقات يربحون فيها نقاطاً لمنزلهم.

ومن الممكن أيضاً “الانتقال” باستخدام حذاء سحري والتدرّب على ممارسة رياضة “كويدتش” المفضّلة لدى السحرة، ولكن… من دون ركوب مكنسة طائرة.

ويتعرف الزائر ايضاً على صناعة الملابس وديكورات الأفلام.

– “السحر في باريس” –

وتشكّل إقامة المعرض في فرنسا محطة ضمن جولة عالمية شملت الولايات المتحدة والنمسا. وبيعت “أكثر من 175 ألف تذكرة” عشية الافتتاح، من بينها “20 ألف تذكرة في اليوم الأول من البيع”، بحسب توم زيلر.

ويوضح أن المنظمين حرصوا على إقامة المعرض في فرنسا لعلمهم أن “فيها الكثير من المعجبين وليس من السهل عليهم الذهاب إلى الولايات المتحدة أو لندن”، حيث توجد متنزهات خاصة بهاري بوتر. ويضيف “السفر مكلف، لذلك استقدمنا السحر الى باريس”.

ويتراوح سعر بطاقة الدخول بين 19 يورو للصغار دون الخامسة عشرة و25 يورو لمن هم فوق هذه السن. ومن المستبعد أن تؤثر على نجاح المعرض المواقف المثيرة للجدل لمؤلفة روايات هاري بوتر جاي كاي رولينغ في شأن المتحولين جنسياً.

ويقول ممثل شركة “وارنر براذرز” التي تملك حقوق السلسلة فيليب روكول أن آراء رولينغ “تعبّر عن رأيها الخاص”. ويقول “نعمل معها منذ سنوات، والعبقرية الإبداعية والسردية التي تميزت بها لا مثيل لها على الإطلاق”.

ويشير إلى أن رولينغ “عملت أصلاً على هذا المعرض للتأكد من احترام كل التفاصيل” حرصاً على عدم “تخييب آمال الزوار”.

وتروي سلسلة كتب هاري بوتر التي بدأت رولينغ إصدارها عام 1997 وتضم سبعة أجزاء اقتبست سينمائياً، قصة صراع الساحر الشاب هاري بوتر مع اللورد فولدمورت، الساحر الشرير الذي يبحث عن الخلود.

وحققت مبيعات الكتب والأفلام الثمانية إيرادات بمليارات الدولارات. ويرى فيليب روكول أن الشغف بالرواية والأفلام المقتبسة منها “ينتقل من جيل الى آخر”.

وأحدث مثال على ذلك أن لعبة الفيديو “هوغوورتس ليغاسي” حققت إيرادات كبيرة جداً منذ طرحها في شباط/ فبراير الفائت، إذ بيعت منها 12 مليون نسخة بلغت عائداتها 850 مليون دولار في أسبوعين.

ويترقب محبو هاري بوتر لعبة أخرى عن رياضة “كويدتش” يتوقع أن تصدر “السنة المقبلة”، بحسب روكول.