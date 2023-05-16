

معرض عشتار للشباب‮ ‬- عماد جاسم

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اكثر من خمسين لوحة مع العشرات من اعمال النحت والسيرامك والخزف هي‮ ‬حصيلة ما عرض في‮ ‬معرض عشتار للشباب في‮ ‬القاعة الكبـــــــرى لجمعية التشكيلين وسط حضور ملفت لمختلف الأعمار احتفـــــالا بهذا الدفق اللـــــــوني‮ ‬وتعدد الاساليب لفنانين تتراوح اعمارهم بــــــين‮ ‬16‮ ‬و‮ ‬36‮ ‬عاما،‮ ‬واحــــــــتفلنا معهم في‮ ‬افتتاح واحد من اوسع المعارض الشبابية من ناحية المشاركة والجمهور الحاضر الذي‮ ‬ابتهــــــج بقدرات مدهشة لبعض المساهمين،‮ ‬فيما بقيت اعمالا كثيرة تحاكي‮ ‬السائد وتتوقف عند حدود التقليد او التأثر بالكبار والرواد‮.‬

لكن ثمة تجارب استندت الى وعي‮ ‬جمالي‮ ‬مكنتها من المغايرة الطموحة،‮ ‬اسست خطوطا او تمهيدا لاقتراح منحى او أسلوب جريء‮ ‬يساير الامزجة والاذواق الشبابية التي‮ ‬تنتظر خطابا‮ ‬يتفاعل مع هواجسها ومروياتها ويستنطق احلامها ويغازل افكارها‮ ‬،‮ ‬فبدت سطوح بعض اللوحات تثرثر بنــــــشيد الشكوى من العنف المجتمعي‮ ‬وقسوته‮ ‬،‮ ‬فيما ترجمت لوحات اخرى حالة السخط من الاوضاع العامة بل‮ ‬وانحازت الى التغـــــــزل بالطبيعة او الانوثة ضمن تكرار ايقونات ورموز تقترب من الكشف عن مشاعر عاطفية مكبوتة الوجع في‮ ‬اجترار حالات الضـــــياع والاغتراب في‮ ‬تهويمات لونية تسعى الى الادهاش لكنها تغوص في‮ ‬الابهام والغرائبية‮ .‬

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