معرض عشتار للشباب - عماد جاسم
اكثر من خمسين لوحة مع العشرات من اعمال النحت والسيرامك والخزف هي حصيلة ما عرض في معرض عشتار للشباب في القاعة الكبـــــــرى لجمعية التشكيلين وسط حضور ملفت لمختلف الأعمار احتفـــــالا بهذا الدفق اللـــــــوني وتعدد الاساليب لفنانين تتراوح اعمارهم بــــــين 16 و 36 عاما، واحــــــــتفلنا معهم في افتتاح واحد من اوسع المعارض الشبابية من ناحية المشاركة والجمهور الحاضر الذي ابتهــــــج بقدرات مدهشة لبعض المساهمين، فيما بقيت اعمالا كثيرة تحاكي السائد وتتوقف عند حدود التقليد او التأثر بالكبار والرواد.
لكن ثمة تجارب استندت الى وعي جمالي مكنتها من المغايرة الطموحة، اسست خطوطا او تمهيدا لاقتراح منحى او أسلوب جريء يساير الامزجة والاذواق الشبابية التي تنتظر خطابا يتفاعل مع هواجسها ومروياتها ويستنطق احلامها ويغازل افكارها ، فبدت سطوح بعض اللوحات تثرثر بنــــــشيد الشكوى من العنف المجتمعي وقسوته ، فيما ترجمت لوحات اخرى حالة السخط من الاوضاع العامة بل وانحازت الى التغـــــــزل بالطبيعة او الانوثة ضمن تكرار ايقونات ورموز تقترب من الكشف عن مشاعر عاطفية مكبوتة الوجع في اجترار حالات الضـــــياع والاغتراب في تهويمات لونية تسعى الى الادهاش لكنها تغوص في الابهام والغرائبية .
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