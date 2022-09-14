معرض ديترويت للسيارات يعود بعد الجائحة بمفاجآت

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يحفل‭ ‬معرض‭ ‬ديترويت‭ ‬للسيارات‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬عامين‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬الخطوات‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬التحوّل‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬الأميركية‭.‬

وينعقد‭ ‬المعرض‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬خلال‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬ويعود‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬تنظيم‭ ‬بعض‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭. ‬وتعتمد‭ ‬المعرض‭ ‬العائد‭ ‬مقاربة‭ ‬جديدة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬بهرجة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭ ‬في‭ ‬نسخاته‭ ‬السابقة‭.‬

وسيزور‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المعرض‭ ‬يوم‭ ‬الافتتاح‭ ‬المخصص‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬لقرارات‭ ‬إدارته‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭.‬

ويبدو‭ ‬أنّ‭ ‬أجواء‭ ‬المهرجان‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يشتهر‭ ‬سابقاً‭ ‬بتوزيع‭ ‬حلوى‭ ‬الـ‭”‬بيتي‭ ‬فور‭” ‬وصناديق‭ ‬الشمبانيا‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬ديترويت‭ ‬والمجموعات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ “‬تويوتا‭” ‬و‭”‬مرسيدس‭ ‬بنز‭” ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬عروض‭ ‬صاخبة‭ ‬لمركباتها‭ ‬الجديدة‭.‬‭ ‬ولا‭ ‬يعتزم‭ ‬منظمو‭ ‬المهرجان‭ ‬عقده‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أجواء‭ ‬مماثلة،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تغييرات‭ ‬عميقة‭ ‬تطال‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬المعرض‭ ‬الفائتة‭ ‬سنة‭ ‬2019‭. ‬ويقول‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتحاد‭ ‬أصحاب‭ ‬الامتياز‭ ‬في‭ ‬ديترويت‭ ‬رود‭ ‬ألبرتس‭ “‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬كنّا‭ ‬نفعله‭ ‬سابقاً‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬إنّ‭ ‬المخاطرة‭ ‬ضرورية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭”.‬

‭ ‬مرحلة‭ ‬انتهت‭ ‬

وخلافاً‭ ‬للمرحلة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬خلالها‭ ‬يُقام‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬ستُتاح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬اختبار‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬ديترويت‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬عرض‭ ‬عنوانه‭ “‬معرض‭ ‬فوق‭ ‬معرض‭” ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬قدرات‭ ‬مركبات‭ ‬التنقل‭ ‬الجوي‭ ‬الناشئة‭.‬

ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬كذلك‭ ‬خطوة‭ ‬لتعويض‭ ‬النقص‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬سيارات‭ ‬جديدة،‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬سببه‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬المجموعات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭.‬

وتقول‭ ‬المحللة‭ ‬ميشال‭ ‬كريبس‭ ‬من‭ “‬كوكس‭ ‬أوتوموتيف‭” ‬إن‭ “‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬معارض‭ ‬السيارات‭ ‬تأخذ‭ ‬حيزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬تغطيات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ولّت‭”. ‬وليس‭ ‬معرض‭ ‬ديترويت‭ ‬للسيارات‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬مسائل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بوجوده‭. ‬ففي‭ ‬أوروبا،‭ ‬أُلغي‭ ‬معرض‭ ‬جنيف‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وسيُنقل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬فيما‭ ‬نُقل‭ ‬معرض‭ ‬فرانكفورت‭ ‬إلى‭ ‬ميونيخ‭ ‬وأصبح‭ ‬مخصصاً‭ ‬لـ‭”‬التنقل‭”. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬معرض‭ ‬باريس‭ ‬للسيارات‭ ‬المقرر‭ ‬انعقاده‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬أصغر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬سابقاً‭. ‬ويرتبط‭ ‬أحد‭ ‬التغييرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬بإطلاق‭ ‬نماذج‭ ‬جديدة،‭ ‬إذ‭ ‬اكتشف‭ ‬مصنعو‭ ‬المركبات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬مزايا‭ ‬عرض‭ ‬السيارات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬أقل‭ ‬تكلفة‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬المركبات‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬‮ ‬

ولجأت‭ ‬شركة‭ “‬جنرال‭ ‬موتورز‭” ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬مع‭ ‬سيارتها‭ ‬المنتظرة‭ ‬Equinox‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬عُرضت‭ ‬الخميس‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬مهرجان‭ ‬ديترويت‭.‬

ماستانغ

وقد‭ ‬تشكل‭ ‬شركة‭ “‬فورد‭” ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬مع‭ ‬كشفها‭ ‬عن‭ ‬الجيل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬ماستانغ‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬المجموعة‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عنها‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمحركاتها‭ ‬وما‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬كهربائية‭ ‬أم‭ ‬محركات‭ ‬احتراق‭ ‬داخلي‭.‬

وكان‭ ‬مدير‭ “‬فورد‭” ‬العام‭ ‬جيم‭ ‬فارلي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الفائت‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬إطلاق‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬ماستانغ،‭ ‬فيما‭ ‬نظمت‭ ‬الشركة‭ ‬سباقاً‭ ‬جمع‭ ‬الأجيال‭ ‬الستة‭ ‬السابقة‭ ‬وعبر‭ ‬تسع‭ ‬ولايات‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬ميشيغن‭.‬

وتعتزم‭ ‬شركة‭ “‬ستيلانتس‭” ‬أيضاً‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬مركباتها‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬ديترويت‭.‬

ويعتبر‭ ‬المحللون‭ ‬أن‭ ‬تطور‭ ‬المهرجان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬‮ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬حدثاً‭ ‬إعلامياً‭ ‬ضخماً‭ ‬ليعود‭ ‬إلى‭ ‬أهدافه‭ ‬الأساسية‭ ‬ويقترب‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭. ‬وترى‭ ‬جيسيكا‭ ‬كلدويل،‭ ‬وهي‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للأبحاث‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬إدموندز‭” ‬للسيارات‭ ‬أنّ‭ “‬تجربة‭ ‬الزبائن‭ ‬ووجود‭ ‬مكان‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬مشاهدة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬خطوة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭”.‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬مهرجان‭ ‬ديترويت‭ ‬يبقى‭ ‬حدثاً‭ ‬إعلامياً‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬دولة‭ ‬يتولون‭ ‬تغطية‭ ‬فعالياته‭. ‬ويرى‭ ‬رود‭ ‬ألبرتس‭ ‬أنّ‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬يتيح‭ ‬أيضاً‭ ‬للجمهور‭ “‬فهم‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬واعتمادها‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭”.‬

وبينما‭ ‬يصعب‭ ‬التكهّن‭ ‬بصورة‭ ‬دقيقة‭ ‬لحجم‭ ‬الحضور‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الغياب،‭ ‬يشير‭ ‬ألبرتس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬الزائرين‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬سيُسجل‭ ‬نجاحاً‭ ‬لمهرجان‭ ‬جذب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬في‭ ‬عزّ‭ ‬مجده‭.‬