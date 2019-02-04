الراضي: ضيوف متميزون يثرون الجلسات الثقافية

معرض بغداد الدولي للكتاب يستقبل زوّاره الخميس المقبل

بغداد – ندى شوكت

يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب دورته الجديدة الخميس المقبل لتتواصل فعالياته لمدة 12 يوما تحت شعار (كتاب واحد اكثر من حياة)، والتي قال عنها لـ(الزمان) رئيس اتحاد الناشرين العراقيين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبدالوهاب الراضي (يفتتح في الساعة العاشرة من صباح الخميس المقبل المصادف السابع من شباط الجاري معرض بغداد الدولي للكتاب برعاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتتواصل فعالياته لمدة اثني عشر يوما اذ يختتم في الثامن عشر من شباط،وتفتتح ابوابه لاستقبال زواره من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء). وعن الدول المشاركة قال الراضي(فضلا عن العراق تشارك العديد من الدول العربية والاجنبية في المعرض ممثلة باكثر من 650 دار نشر اصالة ووكالة ومؤسسات بحثية ). وعن الفعاليات المرافقة لمعرض الكتاب قال(هناك ندوات ثقافية تعقد بشكل يومي بين الساعة الرابعة والثامنة مساء فضلا على ندوات اخرى قد تعقد بين الثانية عشرة والثانية ظهرا تتعلق بالمجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية.وسنتشرف باستقبال ضيوف عرب واجانب ليثروا الجلسات الثقافية بمحاضرات قيمة في مختلف المجالات كالرواية والشعر والامور العلمية ومن بين الضيوف ايمن العتوم من الاردن و أفونسو كروش من البرتغال وزاهي وهبي من لبنان والعراقي المغترب سنان انطون)،متمنيا ان (يعكس المعرض وفعالياته الجانب الايجابي والواقع الحقيقي الذي يعيشه ابناء العراق في هذه الاجواء الثقافية).

ونسأل الناشر عكاب سالم الطاهر صاحب مكتبة الدار العربية للعلوم – بغداد عن مشاركته في المعرض فقال(ساشترك في المعرض كناشر ومؤلف بثلاثة انواع من الكتب، النوع الاول مؤلفاتي وفي مقدمتها كتابي “حوار الحضارات”. والنوع الثاني لمؤلفين عراقيين قامت مكتبتي بنشر كتبهم مثل كتاب “العرب والرأسمال المعرفي” للدكتور علي حسين الجابري وكتاب “الخروج من مصر” للباحث مهدي اسد حيدر وكتاب”المطبوعات الحكومية” للباحثة المكتبية ثناء عبدالجبار خلف على سبيل المثلال،اما النوع الثالث فهي كتب لمؤلفين عراقيين اعتز بأن اعرض واسوق مؤلفاتهم وكذلك منشورات المؤلفين المنتمين لرابطة المجالس الثقافية البغدادية وهي الرابطة التي يرتفع اسمها على جناح مكتبتي وبالتعاون مع رئيس الرابطة المثقف صادق الربيعي)ويضيف عضو اتحاد الناشرين العراقيين عكاب سالم (تجربتي ليست الاولى بالمعرض ،اذ اشتركت العام الماضي واشتركت عام2012 ايضا وانطباعي ان هناك قارئا ومشتريا للكتاب وان الكتاب الورقي بخير برغم ضغوطات ومنافسة الكتاب الالكتروني) ويوضح الطاهرعضو رابطة المجالس الثقافية (سأقوم بتوزيع الطبعة الثانية من كتاب “موسوعة الشخصيات البغدادية ” خلال المعرض وهي من اعدادي وتحريري).

وعلمنا من مصدر ذي صلة بالمعرض (ان الجهات السعودية حجزت 525 مترا مربعا سيشغلها اتحاد الناشرين السعوديين ، وان جهات ناشرة سعودية اخرى مثل مكتبة جرير وغيرها ستشغل 84 مترا مربعا اي ان المشاركة السعودية ستشغل ما لا يقل عن 600 متر مربع).

ومن ضيوف المعرض المفكر العراقي عبدالحسين شعبان الذي سيقام له حفل توقيع كتابه عن امين عام الحزب الشيوعي العراقي سلام عادل.

سطور عن المعرض

ومن صفحة المعرض في (فيسبوك ) نقرأ:

اكثر من مليوني كتاب لسبعمئة دار نشر بإنتظاركم في معرض بغداد الدولي للكتاب، والذي سيقام على ارض معرض بغداد الدولي في المنصور.

المعرض يقام برعاية البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، وبدعم صندوق المبادرات المجتمعية تمكين.

من ضيوف المعرض: الروائي والشاعر الأردني أيمن العتوم، الإعلامي السوري محمد مطاوع ،الروائي والأديب العربي ابراهيم نصر الله الحائز على جائزة البوكر عام 2018 ومن أهم مؤلفاته رواية (حرب الكلب الثانية)، الروائي والشاعر البرتغالي أفونسو كروش و من أشهر مؤلفاته كتاب (هيا نشتر شاعرا)، الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي،الروائية والشاعرة اللبنانية نسرين بلوط ،الروائي العراقي المغترب سنان أنطون،الإعلامية اللبنانية وردة شكر ،الشاعرة اللبنانية نريمان علوش والروائي العراقي أحمد سعداوي).