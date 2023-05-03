معرض النجف الدولي للكتاب يفتح أبوابه

النجف – الزمان

يفتتح معرض النجف الدولي الثاني للكتاب ابوابه اليوم الخميس للجمهور ،وقال الناشر الصحفي عگاب سالم الطاهر لـ(الزمان) امس ان(المعرض سيستمر مفتوحاً لمدة 10 ايام ويختتم اعماله في الرابع عشر من الشهر الجاري).واضاف الطاهر ان (المعرض يعد تظاهرة ثقافية متميزة تستقطب حضور الناشرين والمكتبيين العراقيين والعرب ومن الدول المجاورة الأخرى)، وبين ان(مكتبة الدار العربية للعلوم ستشارك في المعرض بكتب ومؤلفات متنوعة ابرزها مؤلفات الزملاء الصحفيين : الدكتور احمد عبد المجيد وعادل العرداوي وعبد الزهرة البياتي ، وعبد المنعم ناصر العيساوي ، وهاتف الثلج وغيرهم ).ودعا الطاهر(المعنيين والقراء لحضور ايام المعرض والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تقام على هامشه ).