معدلات السمنة تقلق السعوديين والوجبات الصحية تلقى رواجاً بينهم

الرياض‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الكبسة‭ ‬بالأرز‭ ‬المشبع‭ ‬بالدهون‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬العمل،‭ ‬بات‭ ‬السعودي‭ ‬عاصم‭ ‬الشمري‭ ‬يسير‭ ‬إلى‭ ‬مطعم‭ ‬قريب‭ ‬لتناول‭ ‬وجبة‭ ‬صحية،‭ ‬في‭ ‬توجّه‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬سمنة‭ ‬ضمن‭ ‬الأعلى‭ ‬عالميا‭.‬

ولطالما‭ ‬عُرف‭ ‬عن‭ ‬السعوديين‭ ‬ولعهم‭ ‬بالأكل‭ ‬الدسم‭ ‬المصحوب‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأرز،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬كون‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خمسة‭ ‬سعوديين‭ ‬مصاباً‭ ‬بالسمنة،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬متعمقة‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬صنفت‭ ‬المشكلة‭ ‬بأنها‭ “‬مقلقة‭”.‬

وقال‭ ‬الشمري‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬محلل‭ ‬مالي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الرياض‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كنت‭ ‬آكل‭ ‬البرغر‭ ‬أو‭ ‬الشاورما‭ ‬أو‭ ‬الكبسة‭ ‬اثناء‭ ‬وجودي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ (…) ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬المكتبي‭ ‬لثماني‭ ‬ساعات‭ ‬وقلة‭ ‬الحركة‭”.‬

واليوم‭ ‬بات‭ ‬الشمري‭ ‬يتناول‭ ‬شرائح‭ ‬الدجاج‭ ‬المشوي‭ ‬أو‭ ‬السالمون‭ ‬مع‭ ‬كمية‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الأرز‭ ‬والجزر‭ ‬والبروكلي‭ ‬المسلوق‭ ‬في‭ ‬وجبة‭ ‬الغداء‭.‬

وكان‭ ‬الشمري‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬يقدم‭ ‬وجبات‭ ‬صحية‭ ‬يعج‭ ‬بعشرات‭ ‬الموظفين‭ ‬أثناء‭ ‬استراحة‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭.‬

ولعقود‭ ‬كانت‭ ‬حياة‭ ‬السعوديين‭ ‬موزعة‭ ‬بين‭ ‬المطاعم‭ ‬والمراكز‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬الطعام‭ ‬أبرز‭ ‬أوجه‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬مغلقة‭ ‬لعقود،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الخمول‭ ‬البدني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭ ‬أغلب‭ ‬شهور‭ ‬العام‭.‬وبحسب‭ ‬إحصاءات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬السعودية‭ ‬لعام‭ ‬2020،‭ ‬يعاني‭ ‬31‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬السعوديين‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن،‭ ‬فيما‭ ‬تخطى‭ ‬28،7‭ ‬بالمئة‭ ‬الوزن‭ ‬وأصبحوا‭ ‬بدناء‭ ‬فعليا‭.‬‮ ‬وأطلقت‭ ‬الوزارة‭ ‬برنامجا‭ ‬وطنيا‭ “‬لمكافحة‭ ‬السمنة‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬ألزمت‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بوضع‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬على‭ ‬محتويات‭ ‬قوائم‭ ‬الطعام‭ ‬للتوعية‭ ‬بضرورة‭ ‬محاربة‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭.‬

نمط‭ ‬حياة‭ ‬جديد

تنتشر‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬صحية‭ ‬قليلة‭ ‬الدسم‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭.‬‭ ‬لكنّ‭ ‬مطاعم‭ ‬الأكل‭ ‬الصحي‭ ‬باتت‭ ‬تزاحمها‭ ‬الآن،‭ ‬بل‭ ‬وأجبرت‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬وجبات‭ “‬للرشاقة‭”.‬‮ ‬‭ ‬ودأب‭ ‬الطبيب‭ ‬سعد‭ ‬الحاضر‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬إحضار‭ ‬وجبته‭ ‬الصحية‭ ‬معه‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬‮ ‬لتفادي‭ ‬تناول‭ ‬وجبات‭ ‬دسمة‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬كان‭ ‬يعتريه‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭.‬

لكنه‭ ‬يقول‭ ‬وهو‭ ‬يشرع‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬من‭ ‬السالمون‭ ‬والبطاطس‭ ‬المشوية‭ “‬رواج‭ ‬هذه‭ ‬المطاعم‭ ‬وكونها‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬يساعدان‭ ‬في‭ ‬المواظبة‭ ‬على‭ ‬الأكل‭ ‬الصحي‭”.‬

وانتشرت‭ ‬شركات‭ ‬ومطاعم‭ ‬تعد‭ ‬وجبات‭ ‬صحية‭ ‬وسلطة‭ ‬جاهزة‭ ‬ومشروبات‭ ‬بدون‭ ‬سكر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترسلها‭ ‬للمشتركين‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عملهم‭.‬

وتبدأ‭ ‬أسعارها‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬ريالاً‭ (‬120‭ ‬دولاراً‭) ‬للوجبة‭ ‬الواحدة‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬2500‭ ‬ريال‭ (‬666‭ ‬دولاراً‭) ‬للوجبات‭ ‬اليومية‭ ‬الثلاث‭ ‬لمدة‭ ‬شهر،‭ ‬وتتفاوت‭ ‬الأسعار‭ ‬بحسب‭ ‬مكونات‭ ‬هذه‭ ‬الوجبات‭.‬‮ ‬

ويدفع‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬والمتزايد‭ ‬على‭ ‬الأكل‭ ‬الصحي‭ ‬المطاعم‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬عملها‭. ‬وقال‭ ‬اللبناني‭ ‬باسل‭ ‬شهيب‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬مطعما‭ ‬للوجبات‭ ‬الصحية‭ ‬إنّ‭ ‬مطعمه‭ ‬فتح‭ ‬فرعين‭ ‬إضافيين‭ ‬خلال‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬لمجاراة‭ ‬الإقبال‭.‬

ويقدّم‭ ‬مطعم‭ ‬شهيب‭ ‬بفروعه‭ ‬الثلاثة‭ ‬يوميا‭ ‬وجبات‭ ‬صحية‭ ‬لنحو‭ ‬500‭ ‬مشترك‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬السعوديين‭. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ “‬السعوديين‭ ‬غيروا‭ ‬نمط‭ ‬حياتهم‭ ‬وباتوا‭ ‬يرتادون‭ ‬الاندية‭ ‬الرياضية‭ ‬ويأكلون‭ ‬الاطعمة‭ ‬الصحية‭”.‬

‭”‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭”‬

تحتلّ‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬عموما‭ ‬مواقع‭ ‬متقدّمة‭ ‬في‭ ‬مؤشّرات‭ ‬البدانة‭ ‬العالمية‭.‬‮ ‬وأظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أنّ‭ ‬بدانة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬35‭ ‬و40‭ ‬بالمئة‭.‬

وحلت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ17‭ ‬لجهة‭ ‬تفشي‭ ‬السمنة‭ ‬حسب‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬لمرصد‭ ‬السمنة‭ ‬العالمي‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬جارتيها‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭.‬

وبدءاً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الحالي،‭ ‬قررت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬السعودية‭ ‬منع‭ ‬بيع‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭.‬

وأقرّت‭ ‬استشارية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬لمياء‭ ‬البراهيم‭ ‬بأنّ‭ “‬السمنة‭ ‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭” ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬لكنّها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬ملاحظ‭ ‬جدا‭ ‬حاليا‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجيل‭ ‬الشباب‭” ‬لجهة‭ ‬الطعام‭ ‬والرياضة‭.‬

وقد‭ ‬شرعت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬تشييد‭ ‬مسار‭ ‬رياضي‭ ‬يقطع‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬شرقها‭ ‬إلى‭ ‬غربها‭ ‬بطول‭ ‬135‭ ‬كيلومتراً‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتشجيع‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬وركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬فيما‭ ‬أطلقت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬ماراثوناً‭ ‬شارك‭ ‬مئات‭ ‬السعوديين‭ ‬والأجانب‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬مطلع‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت‭.‬

كما‭ ‬تضاعفت‭ ‬أعداد‭ ‬أندية‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أحياء‭ ‬الرياض،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تجاورها‭ ‬مطاعم‭ ‬للأكل‭ ‬الصحي‭ ‬تستهدف‭ ‬الشباب‭ ‬المهتمين‭ ‬بنمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭.‬

وقالت‭ ‬البراهيم‭ ‬إنّ‭ “‬تغييرات‭ ‬سلوك‭ ‬المجتمع‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬وهي‭ ‬جهود‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭ ‬ثم‭ ‬المدرسة‭ ‬ثم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭”.‬