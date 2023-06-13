معايير جامعية دقيقة – هاني الياس

سنة 2000 رسب ثلاثة من طلبة الماجستير بجزء من الدرجة لعدم حصولهم على المعدل 60 بالمئة تم ترقين قيدهم رغم ان احدهم كان معدله 59,30 والاخرين كانا بين 58 و 59 ولم نقبل بجميع واسطات الدنيا حينذاك ومن يريد ان يسال فليذهب الى كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ليس ذلك حسب انما طبق بحقهم حرمانهم من التقديم على جميع الدراسات العليا في العراق بموجب لوائح وتعليمات الدراسات العليا حينذاك واحدهم كان شخص يشغل موقع متقدم هذا جوابي على من يذهب مذاهب سياسية في بعض الطروحات القاعدة مطلقة ومن يخالف حينذاك يتعرض للحساب لذلك اقول ان الموضوع بدأ مشكلة في بداية الاحتلال ثم تطور نتيجة عدم الوقوف بوجه الاخطاء مسايرة لهذا او ذاك في ضل فوضى عمت مجمل الوضع في العراق. وها نحن نحصد النتائج. المدخلات الخاطئة واضحة ونتائجها ايضا واضحة العمل يتطلب ليس فقط التشخيص انما وضع المعالجات والتي تتمركز في ابعاد التعليم والقضاء والتربية عن المحاصصات واعتبارها وزارات سيادية والعمل وفق فلسفة علمية مهنية مستقلة بموجبها يتم تحديد معايير دقيقة وعالمية في عمل هذه المؤسسات الخطيرة.

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