معاناة وطن – كامل كريم الدليمي

رغم مرور زمن ليس بالقليل على تحرير الارض من تنظيم داعش الظلالة والأجرام ، الذي عاثَ فساداً في الارض ودماراً وسرقة ونهباً وقتلاً وتهجيراً، بل وأساء للدين الاسلامي كمنهج عمل يدعو للتصالح والتسامح قوله تعالى: ?وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ? ? وبعد مرحلة الصراع المميت والقتل والتهجير والترهيب التي شهدتها بعض محافظات العراق كنا نأمل ان ننعم بفسحة من الحرية وان نتنفس الهواء النقي بعيداً عن تلوث السياسة وصراعاتها وابعادها “استراحة مقاتل “.كما يسمونها لكن للاسف استمر مشروع التردي والتراجع .

هل كتب علينا في هذا الوطن الحبيب أن نعيش المعاناة والمرارة إلى ما لا نهاية؟

هل كتب علينا ان نتحمل القتل والدمار والتهجير وأن نبتلع الأحزان والأسى ونصبر على كل هذه المصائب ونستسلم للمجهول ونقول قضاء وقدر؟ كيف لهذا البلد العظيم وشعبه الأبي ان يكون جسراً للمصائب وان تتعثر كل رحلات البحث والعمل عن منافذ الخروج لعالم الحرية والتطور دون جدوى ، حينما نطل على واقعنا من خلال خرائطه الاجتماعية ماذا نجد؟ غالبية الشعب في حرب لاتتوقف مع الفقر، البطالة المتزايدة، تدهور الخدمات ، الفساد المستشري ، الشلليَّة العائلية … الخ، طفح الكيل والحياة بدأت تضيق بأهلها من شر الفاسدين الذين استأثروا بمواقع مهمة بالسلطة واستباحوا ثروة البلد ، واستأثروا بخيراته دون رقيب، وتركوا الشعب يتخبط في مشاكله اليومية ويتجرع المرارة والحرمان والعوز والفاقه .

لانكاد نصدق أن يسود مجتمعنا كل هذا القدر من الأهمال والتردي، والتي تزداد تفاقماً مع مرور الوقت، لتفرّخ أزمات أخرى أدت إلى شلل في المجتمع، وتباطؤ حركة النمو وفقدان حالة التفاعل المجتمعية مع الدولة ، فقدنا التنمية الفكرية واصبحنا نعيش حالة من الظلامية الموحشة ، ورغم كل هذا يحاول الفاسدون أن يرسموا للبلد صورة وردية ويرددوا بأن الدنيا ربيع والجو بديع. تلك المواقف تغلق باب الأمل في الإنقاذ، ومن شأنها أن تجعل حالة اغراق البلد واقعاً حتمياً لا مفر منه. إن واقعاً بهذا التردي لا يصنع (مستقبلاً مطمئنا) ناهيك أن يكون مبشراً. وإنما هو منذر بغرق السفينة إن عاجلاً أو آجلاً.

وإنه من المستحيل أن يتم تحقيق أي إنجاز يُحسب لحكومة او لطرف فاعل ما لم يتم اعادة الحسابات وفق رؤية جديدة تتناسب وحجم المأساة وفقدان الثقة وتعيد الامور لنصابها .

لا أرغب بالعودة الى الخوض في التفاصيل التي نكَّدت حياة المواطنين على امتداد سنوات طوال. الا أن ذلك لا يمنع من مصارحة ولات الامر منا وتنبيههم حول الوضع العراقي برمته، وان نقدم خطاباً اصلاحياً لكل النخب والقادة والاحزاب وتكتلاتهم، ونؤكد ان البلد بحاجة الى حركة تصحيحيَّة. بل الى الكثير من العلاجات والتصويبات والتصحيحات.

دولة حديثة ذات تجربة ديمقراطية وليدة ، بكل مؤسّساتها، بكل أزماتها، برمتها، تحتاج الى دولة.

فالدولة الموجودة تكاد تكون كل شيء متوفر بها على مستوى العدد والعّدة إلا انها بالحقيقة تفتقد الى الدولة ، فالدولة قوة وتنظيم ونحن فقدنا الركيزتين المهمتين في اعطاء صورة لهيبة الدولة وتشكيلاتها ، كُثرَ اعداد رُبان السفينة وأدعاء كل منهم انهُ هو القائد وهو المُتفضل على البلد تسبب في ضياع السيطرة على مقر قيادة السفينة ونحن في عرض البحر لتتخطفنا الأمواج يميناً ويسار ، ناهيك عن حديث الفساد الذي يطغى على كل ما عداه من أحاديث. وعلى امتداد الجغرافيا والتاريخ. ومن الفجر الى النجر. أينما حللت تسمعها منهم: ودائماً الدولة ضائعة.

لذلك نحن علينا ان نبتعد عن الجزئيات كل ما يحدث من تراجع سببهُ ضياع الدولة داخل الدولة ، الاطار العام للدولة موجود لكنه اطار خال من الصورة لايعني وجود لوحة ذات اهمية ، ولاتثير اهتمام احد ، وبالتالي نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي وثورة تنمية فكرية واستثمار في فئة الشباب لأن الشباب الركيزة المهمة في نهوض البلدان وتطورهم

يعيش الشباب في بلدنا ، إحباطاً وآلاماً واغتراباً داخل الوطن ، وبعض الظروف التي تنغص عليه حياته. في ظل أحلام وردية عاشها آملا أن تتحسن أحواله بعد التحول الديمقراطي الذي شهدهُ البلد بعد عام 2003 والذي رسم افاقاً واسعة لأحلام الشباب في المشاركة الفاعلة لاعادة بناء الوطن وفق المباديء والقيم الجديدة من خلال إيجاد وظيفة جيدة، ودخل مادي معقول، وسكن آمن وفرصة لإتمام مراسم ارتباطه بمن يحب.

أحلام مرتبطة بمجيء يوم يتمتع فيه بالكرامة والحرية، ويتصالح مع أهل وطنه ومن يتولون المسؤولية فيه، فيكفي ما عانوه من تهميش حقيقي، وبطالة وعلينا واجب اليوم منحهم فرصة تسنم المواقع المهمة في البلد وادارتها ، لايمكن ان تتعرض الفئة الشابة الى التهميش والدولة تَدّعي انها تقوم بمشروع نهضوي لاعادة بناء البشر والحجر بآن واحد ، عندما يتوفر شرط الكفاءة والاداء عند الشباب علينا ان نوّليهم الاماكن الحساسة والمهمة لانهم ركيزة النجاح الحقيقي في ترسيخ دعائم الدولة وسنشهد طفرات تطور على جميع المستويات لانهم الثروة الحقيقية والخزين الستراتيجي الذي لاينضب .

اذاً بحركة تصحيحية لمجريات جادة لما يحدث في البلد ، والعمل على توحيد رؤية شاملة حول كيفية أدارة الدولة وصولاً الى الاعتماد على الشباب في مشروع اعادة بناء الدولة سنصل الى دولة الحلم التي نتمنى جميعاً ان نعيش بكنفها ، انا متيقن ان بقينا نعيش حالة الخوف والرهاب على مستقبل المشروع الديمقراطي في العراق وتجربته السياسية الحديثة فاننا سنشهد موت تلك التجربة لان تحقيق الوصول الى القمة مهم ولكن المحافظة على البقاء في القمة هو الأهم ، ولايمكن ان نحافظ على البقاء في ظل الخوف من المجهول وعدم ايجاد المشتركات المجتمعية وتفعيلها والابتعاد من سماع الاصوات التي تدعو للاصلاح وترك الشباب يعيش حالة من الضياع ، العراق بحاجة الى مصلحين وحكماء وليسَ لمُصَلّحين وحُكام .