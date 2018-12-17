معالج‭ ‬روحاني‭ ‬يواجه‭ ‬تهمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬300‭ ‬امرأة

لندن‭ – ‬الزمان‭: ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬معالجا‭ ‬روحانيا‭ ‬تتهمه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬امرأة‭ ‬باعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬قد‭ ‬سلم‭ ‬نفسه‭ ‬للشرطة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اعتباره‭ ‬هاربا‭ ‬من‭ ‬العدالة‭. ‬وأوضحت‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬أن‭ ‬جواو‭ ‬تيشيرا‭ ‬دي‭ ‬فاريا،‭ ‬الذي‭ ‬ذاع‭ ‬صيته‭ ‬بعدما‭ ‬أذاعت‭ ‬الإعلامية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري،‭ ‬تقريرا‭ ‬عن‭ ‬أساليبه‭ ‬العلاجية‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬استسلم‭ ‬للسلطات‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬بمنطقة‭ ‬أبادغانيا‭.‬

وكان‭ ‬قاض‭ ‬أصدر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أمر‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬دي‭ ‬فاريا‭ ‬وأمهله‭ ‬حتى‭ ‬ظهر‭ ‬السبت‭ ‬لتسليم‭ ‬نفسه،‭ ‬وبعدما‭ ‬أحجم‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬أنه‭ ‬هارب‭.‬

وجذب‭ ‬دي‭ ‬فاريا‭ ‬اهتمام‭ ‬آلاف‭ ‬البرازيليين‭ ‬والأجانب‭ ‬بمركزه‭ ‬للعلاج‭ ‬الروحاني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أبادغانيا‭. ‬ونفي‭ ‬الرجل‭ ‬التهم،‭ ‬الخميس،‭ ‬عندما‭ ‬زار‭ ‬مركزه‭ ‬وتحدث‭ ‬لحشد‭ ‬من‭ ‬أتباعه،‭ ‬وقال‭ ‬المحامي‭ ‬الموكل‭ ‬بالدفاع‭ ‬عنه،‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬دي‭ ‬فاريا‭ ‬سيسلم‭ ‬نفسه‭ ‬وسيقدم‭ ‬طعنا،‭ ‬الاثنين‭. ‬وقد‭ ‬يواجه‭ ‬دي‭ ‬فاريا‭ ‬(76‭ ‬عاما)‭ ‬تهمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬10‭ ‬أعوام،‭ ‬وقد‭ ‬تزيد‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إدانته‭ ‬باغتصاب‭ ‬شخص‭ ‬ضعيف‭.‬