معالجة‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جراحة

كاليفورنيا‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ونشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬«نيتشر»‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬علاج‭ ‬مشكلة‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬(الكتاراكت)‭ ‬بواسطة‭ ‬محلول‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الستيرويد،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لاستبدال‭ ‬عدسة‭ ‬العين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجراحة،‭ ‬وهو‭ ‬العلاج‭ ‬الوحيد‭ ‬المتبع‭ ‬حالياً‭. ‬وتوصلت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬الحيوانات‭ ‬والبشر‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬الأنسوتيرول‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قطرات‭ ‬كعامل‭ ‬وقاية‭ ‬وعلاج‭ ‬لمشكلة‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لجراحة‭ ‬لاستبدال‭ ‬عدسة‭ ‬العين‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المستخدمة‭ ‬حالياً‭ ‬لعلاج‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬هي‭ ‬الجراحة،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬خياراً‭ ‬متاحاً‭ ‬للجميع،‭ ‬فبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬توجد‭ ‬عوائق‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عديدة‭ ‬أمام‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬الجراحي‭. ‬

وتفتح‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬باب‭ ‬أمل‭ ‬جديداً‭ ‬لعلاج‭ ‬مشكلة‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬باستخدام‭ ‬القطرة‭ ‬دون‭ ‬جراحة‭.‬