معاقبة‭ ‬نجم‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬

مدريد‭ – ‬الزمان

أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬إسبانية‭ ‬بأن‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬يعتزم‭ ‬فرض‭ ‬عقوبة‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬نجمه‭ ‬الويلزي‭ ‬غاريث‭ ‬بيل،‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفته‭ ‬إحدى‭ ‬بنود‭ ‬النادي،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬الميرنغي‭ ‬صفر-2‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الليغا‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬“الكونفيدينسيال”،‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬سيغرّم‭ ‬بيل‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬ستاد‭ ‬“سانتياغو‭ ‬بيرنابيو”،‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مباراة‭ ‬سوسيداد‭ ‬بعشر‭ ‬دقائق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬قواعد‭ ‬النادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لوم‭ ‬زملاء‭ ‬بيل‭ ‬له‭ ‬تجاه‭ ‬موقفه‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭.‬‭ ‬ونقلت‭ ‬“آس”‭ ‬عن‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬لوائح‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬تنص‭ ‬على:‭ ‬“اللاعبون‭ ‬غير‭ ‬المستعدين‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬يجب‭ ‬عليهم‭ ‬البقاء‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬بجانب‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬المباراة،‭ ‬وهي‭ ‬لوائح‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الجماعية‭ ‬واندماج‭ ‬الفريق”‭.‬

وتم‭ ‬تداول‭ ‬صور‭ ‬تظهر‭ ‬بيل‭ ‬وهو‭ ‬يغادر‭ ‬الملعب‭ ‬ليستقل‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬المضيف‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يشاهد‭ ‬هدف‭ ‬روبين‭ ‬باردو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭.‬