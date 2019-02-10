معارك‭ ‬ضارية‭ ‬لطرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا

حقل‭ ‬العمر‭ ‬النفطي‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

تخوض‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬الاحد‭ ‬اشتباكات‭ ‬ضارية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬«المعركة‭ ‬الحاسمة»‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬لطرد‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬«الخلافة»‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

ومني‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬إقامة‭ ‬ما‭ ‬اسماها‭ ‬«الخلافة‭ ‬الاسلامية»‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬المجاور‭ ‬تقدر‭ ‬بمساحة‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بخسائر‭ ‬ميدانية‭ ‬كبرى‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭. ‬وبات‭ ‬وجوده‭ ‬حالياً‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬صحراوية‭ ‬حدودية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬أعلنت‭ ‬السبت‭ ‬بدء‭ ‬«المعركة‭ ‬الحاسمة»‭ ‬لانهاء‭ ‬وجود‭ ‬جهاديي‭ ‬التنظيم‭ ‬الذين‭ ‬باتوا‭ ‬يتحصنون‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬معاقلهم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬للسماح‭ ‬للمدنيين‭ ‬بالفرار‭.‬

وقال‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬مقاتليه‭ ‬«خاضوا‭ ‬طريقهم‭ ‬الى‭ ‬الأمام‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين،‭ ‬وسيطروا‭ ‬على‭ ‬41‭ ‬موقعا‭ ‬لهم»‭.‬

واضاف‭ ‬إن‭ ‬«تركيزنا‭ ‬ينصب‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬الاشتباك‭ ‬المباشر‭ ‬بالسلاح‭ ‬الخفيف»‭.‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تقدمت‭ ‬عبر‭ ‬اراض‭ ‬زراعية‭ ‬مدعومة‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬ونيران‭ ‬المدفعية‭.‬

وكان‭ ‬الناطق‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬حملة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬قد‭ ‬افاد‭ ‬الوكالة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬«اشتباكات‭ ‬عنيفة»‭ ‬تواكب‭ ‬تقدم‭ ‬المقاتلين‭.‬

وتمكنت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬بدأته‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2018،‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬داخل‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬للتنظيم‭ ‬وباتت‭ ‬تحاصره‭ ‬ضمن‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬جهادي‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬محاصرين‭ ‬فيها،‭ ‬بحسب‭ ‬بالي‭.‬

‭- ‬البغدادي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭-‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬المحاصر‭.‬

وقال‭ ‬بالي‭ ‬«لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬سوريا»‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يضيف‭ ‬تفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬مكان‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬«الخلافة»‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وفي‭ ‬العراق،‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الأخر‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬أعلن‭ ‬فرنسيون‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬السبت‭ ‬انهم‭ ‬متربصون‭ ‬لكل‭ ‬محاولة‭ ‬فرار‭ ‬للجهاديين‭.‬

وتصطف‭ ‬عشرات‭ ‬القذائف‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬155‭ ‬ملم‭ ‬الجاهزة‭ ‬لتلقيم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدافع‭ ‬خضراء‭ ‬وسوداء‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬هاوتزر‭ ‬مداها‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬التحالف‭ ‬كريستوفر‭ ‬كيكا‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬أغلقت‭ ‬حدود‭ ‬بلادها‭.‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬منذ‭ ‬أيلول/سبتمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1270‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬التنظيم‭ ‬و670‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحوالي‭ ‬400‭ ‬مدني،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وتوقع‭ ‬بالي‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬معركة‭ ‬طرد‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬أخر‭ ‬معاقلهم‭ ‬ستحسم‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭.‬

وطالما‭ ‬لجأ‭ ‬التنظيم،‭ ‬الذي‭ ‬تبنى‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬دامية‭ ‬بواسطة‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬منها،‭ ‬الى‭ ‬زرع‭ ‬الألغام‭ ‬والمفخخات‭ ‬خلفه‭ ‬لمنع‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬ولإيقاع‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬خصومه‭.‬

ودفعت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي،‭ ‬وبينهم‭ ‬نحو‭ ‬3400‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬التنظيم،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وتحتجز‭ ‬الإدارة‭ ‬الكردية‭ ‬مئات‭ ‬المواطنين‭ ‬الأجانب‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬الذين‭ ‬تتهمهم‭ ‬بالانتماء‭ ‬الى‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬

وتدعو‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬الاسرى‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭.‬

‭-‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭-‬

وتعرب‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأجانب‭ ‬ومدافعون‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬كبير‭ ‬إزاء‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬محاكمة‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وحذرت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬من‭ ‬انهم‭ ‬بمجرد‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬«هناك‭ ‬خطر‭ ‬أن‭ ‬يتعرضوا‭ ‬للتعذيب‭ ‬وأن‭ ‬يخضعوا‭ ‬لمحاكمات‭ ‬غير‭ ‬عادلة»‭.‬

نظمت‭ ‬روسيا‭ ‬الأحد‭ ‬عملية‭ ‬ترحيل‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬لأطفال‭ ‬جهاديات‭ ‬روسيات‭ ‬محكومات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬روسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬«27‭ ‬طفلا‭ ‬روسيا‭ ‬أعيدوا‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬موسكو»‭.‬

ويحاول‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬التوصّل‭ ‬لاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬المعتقلين‭ ‬لدى‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬حذّرت‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬حراسة‭ ‬الاسرى‭ ‬عند‭ ‬رحيل‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬فاجأ‭ ‬ترامب‭ ‬حلفاءه‭ ‬الغربيين‭ ‬بإعلانه‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستسحب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬جنودها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2000‭ ‬جندي‭.‬

وتؤكد‭ ‬واشنطن‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬لمشاركتها‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعتبرها‭ ‬أنقرة‭ ‬مجموعة‭ ‬«إرهابية»‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬تمرداً‭ ‬ضدها‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭.‬

وتصاعد‭ ‬نفوذ‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع،‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬وأمنية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬مؤسسات‭ ‬عامة‭ ‬ومدارس‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تدريس‭ ‬اللغة‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

وتعد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ثاني‭ ‬قوى‭ ‬مسيطرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬وتسيطر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد،‭ ‬ضمنها‭ ‬حقول‭ ‬غاز‭ ‬ونفط‭ ‬مهمة‭.‬

ويحارب‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الجهاديين‭ ‬بدعم‭ ‬عسكري‭ ‬روسي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬واصبح‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬ثلثي‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد‭.‬

وتؤكد‭ ‬دمشق‭ ‬باستمرار‭ ‬عزمها‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬البلاد‭ ‬ونشر‭ ‬مؤسساتها‭ ‬الحكومية‭ ‬فيها‭.‬