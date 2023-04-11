معارضة‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬لنقل‭ ‬بيوت‭ ‬الدعارة‭ ‬إلى‭ ‬الضواحي

بائعة‭ ‬هوى‭:‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ ‬تقول‭ ‬انّ‭ ‬السياح‭ ‬يأتون‭ ‬هنا‭ ‬لإهانتنا‭ ‬والسخرية‭ ‬منّا

امستردام‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬‮ ‬تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬الهولندية‭ ‬أمستردام‭ ‬أجواء‭ ‬مشحونة،‭ ‬إذ‭ ‬خطة‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬لنقل‭ ‬بيوت‭ ‬الدعارة‭ ‬من‭ “‬الحي‭ ‬الأحمر‭” ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يحتضنها‭ ‬إلى‭ “‬مجمّع‭” ‬في‭ ‬ضواحيها،‭ ‬يلقى‭ ‬معارضة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬بائعات‭ ‬الهوى‭ ‬ومن‭ ‬سكان‭ ‬هذه‭ ‬الضواحي‭. ‬‮ ‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬احتمال‭ ‬رؤية‭ “‬بيت‭ ‬دعارة‭ ‬كبير‭” ‬بمحاذاة‭ ‬منازلهم،‭ ‬انضم‭ ‬مئات‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬احتجاج‭ ‬نظّمته‭ ‬بائعات‭ ‬الهوى‭ ‬اللواتي‭ ‬لا‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬الواجهات‭ ‬المضاءة‭ ‬بأنوار‭ ‬فاقعة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬قنوات‭ ‬أمستردام‭.‬

أما‭ ‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ ‬فيمكه‭ ‬خالسيما‭ ‬فتدافع‭ ‬بشدّة‭ ‬عن‭ ‬خطتها،‭ ‬متجاهلةً‭ ‬ما‭ ‬يُطلق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬ألقاب‭ ‬كـ‭”‬سيدة‭ ‬بائعات‭ ‬الهوى‭”. ‬وخلال‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬خالسيما‭ ‬وسكان‭ ‬منطقة‭ ‬تقع‭ ‬قرب‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭ ‬الثلاثة‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المعتزم‭ ‬إقامة‭ ‬المجمّع‭ ‬الجديد،‭ ‬تقول‭ ‬إحدى‭ ‬الأمّهات‭ ‬باكيةً‭ ‬إنّ‭ “‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬إقامة‭ ‬مجمّع‭ ‬مماثل‭”. ‬ويخشى‭ ‬هؤلاء‭ ‬السكان‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬الإزعاج‭ ‬المتأتي‭ ‬من‭ “‬الحي‭ ‬الأحمر‭” ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬منطقتهم‭. ‬أما‭ ‬بائعات‭ ‬الهوى،‭ ‬فينتابهنّ‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبحن‭ ‬ضحايا‭ ‬مشروع‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬والسياحة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭. ‬وتقول‭ ‬بائعة‭ ‬هوى‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬اسم‭ ‬ميشيل،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنّ‭ “‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ ‬تؤكد‭ ‬أننا‭ ‬مجرد‭ ‬نقطة‭ ‬جذب‭ ‬سياحي‭ ‬وأنّ‭ ‬السياح‭ ‬يزورون‭ ‬المنطقة‭ ‬للسخرية‭ ‬منّا‭ ‬وإهانتنا،‭ ‬لكنّ‭ ‬الوضع‭ ‬ليس‭ ‬كذلك‭”. ‬وتحاول‭ ‬أمستردام‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬معقلاً‭ ‬للدعارة‭ ‬القانونية،‭ ‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬الفكرة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬بأنها‭ “‬مدينة‭ ‬الخطيئة‭”‬‭ ‬والحدّ‭ ‬من‭ ‬اجتياح‭ ‬جموع‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬الشباب‭ ‬لها‭.‬

وتقول‭ ‬خالسيما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬مهما‭ ‬يكن‭ ‬الحل‭ ‬الذي‭ ‬سنعتمده،‭ ‬سيلقى‭ ‬مقاومة‭”. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬نظمت‭ ‬بائعات‭ ‬الهوى‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬أنقذوا‭ ‬الحي‭ ‬الأحمر‭”‬،‭ ‬وأكّدن‭ ‬أنّ‭ ‬نقل‭ ‬بيوت‭ ‬الدعارة‭ ‬سيضرّ‭ ‬بمكسب‭ ‬عيشهنّ‭ ‬وسلامتهنّ‭. ‬وتقول‭ ‬ميشيل‭ “‬يكون‭ ‬الوضع‭ ‬جيّد‭ ‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬داخل‭ ‬المجمّع،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أيضاً‭ ‬الخروج‭ ‬منه‭ ‬وبحوزتنا‭ ‬مبالغ‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتضيف‭ ‬انّ‭ “‬بيوت‭ ‬الدعارة‭ ‬المئة‭ ‬المُعتزم‭ ‬نقل‭ ‬عملنا‭ ‬إليها‭ ‬هي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬الأحمر‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬250‭”‬،‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مساحات‭ ‬مخصصة‭ ‬للثقافة‭ ‬والفن‭ ‬والترفيه‭ “‬الجنسي‭”‬،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬للبعض‭. ‬وتُعنى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬أيضاً‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأدوية‭ ‬التي‭ ‬تعارض‭ ‬فكرة‭ ‬أنّ‭ ‬موقعين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المواقع‭ ‬المُقترحة‭ ‬يقعان‭ ‬بمحاذاة‭ ‬مقرها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أمستردام‭.‬

وتقول‭ ‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ “‬إنّ‭ ‬منظمات‭ ‬كالوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأدوية‭ ‬تُدرك‭ ‬جيداً‭ ‬طبيعة‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬اختارتها‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬فيها‭”‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنّ‭ “‬المومسات‭ ‬سيحظين‭ ‬بأمان‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المجمّع‭”. ‬‮ ‬‭ ‬ولا‭ ‬يمثل‭ “‬الحي‭ ‬الأحمر‭” ‬سوى‭ “‬جزء‭ ‬صغير‭” ‬من‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الهولندية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬ألكسندر‭ ‬دي‭ ‬فوس،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الدعارة‭ ‬كان‭ ‬حاضراً‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬أمستردام‭. ‬ويضيف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬ثمة‭ ‬متحوّلون‭ ‬جنسياً‭ ‬ومثليون‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬لهم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يوفّر‭ ‬لهم‭ ‬المجمّع‭ ‬فرصاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭”.‬‮ ‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يعارض‭ ‬ألكساندر‭ ‬إغلاق‭ ‬بيوت‭ ‬الدعارة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الأحمر‭ ‬حيث‭ ‬تُفرض‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬تزداد‭ ‬تشدداً،‭ ‬كضرورة‭ ‬إقفال‭ ‬بيوت‭ ‬الدعارة‭ ‬باكراً‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬الحشيشة‭ ‬قريباً‭. ‬وأطلقت‭ ‬سلطات‭ ‬أمستردام‭ ‬حملة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬لثني‭ ‬الشباب‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬حفلات‭ ‬توديع‭ ‬العزوبية‭ ‬أو‭ ‬حفلات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وتندد‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة‭ ‬بما‭ ‬وصفنه‭ ‬بـ‭”‬مطاردة‭ ‬الساحرات‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬يؤكدن‭ ‬أنّهنّ‭ ‬لسن‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬الجماعية‭ ‬والجريمة‭.‬

وتشير‭ ‬ميشال‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحي‭ ‬مليء‭ “‬بلافتات‭ ‬تشجّع‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬محظورة‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ “‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تغريم‭ ‬أي‭ ‬جهة‭”. ‬وتعتبر‭ ‬المرأة‭ ‬الهولندية‭ ‬أنّ‭ “‬على‭ ‬البلدية‭ ‬تطبيق‭ ‬القواعد‭ ‬القائمة‭ ‬قبل‭ ‬إضافة‭ ‬أخرى‭ ‬عليها‭”.‬

وتتابع‭ ‬انّ‭ ‬سكان‭ “‬الحي‭ ‬الأحمر‭” ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬الدعارة‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ “‬يُدركون‭ ‬تماماً‭ ‬طبيعة‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يقطنونه‭”‬،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنّ‭ “‬نقل‭ ‬عمل‭ ‬المومسات‭ ‬إلى‭ ‬الضواحي‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ ‬مشروع‭ ‬استطباق‭” ‬لوسط‭ ‬المدينة،‭ ‬بمعنى‭ ‬إحلال‭ ‬طبقة‭ ‬مكان‭ ‬أخرى‭.‬