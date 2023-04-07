مظاهر الإقتصاد العراقي بيِن الإزاحة والتحييد – عماد الحرش التميمي

إرتفاع مفرط في المستوى العام للأسعار؟ أم تضخم في الدخل النقدي؟ أم إرتفاع تكاليف الإنتاج الصناعية؟ أم إفراط في خلق الأرصدة النقدية؟

يُستخدم مصطلح التضخم لوصف عدد من الحالات المختلفة كالإرتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار ، والتضخم في الدخل النقدي أو أي عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح ، أو إرتفاع التكاليف ، أو الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. وَمِنَّ المُسَلَمّْ بِهِّ أن التضخم يعني إرتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع الخدمات التي ت?م شر?حة واسعة من المواطن?ن ، يُؤَثِرِّ ?ذا الارتفاع على القوة الشرائ?ة للمواطن?ن ، بالمقابل يُضعف من قدرت?م الماد?ة على تلب?ة إاحت?اجات?م المع?ش?ة ، ذلك يحدث نتيجة زيادة الطلب على رأس المال لتغطية تكاليف الإنتاج الصناعية للأعمال عموماً ، هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية ، وهذا الإنخفاض في القوة الشرائية للنقد يتسبب بإزدياد الحاجة إلى التمويل. في ضوء المعادلة آنفاً!!! لدينا تساؤلات تتمثل بما يرد الآن!!! هل لدينا هناك الطلب على رأس المال لتغطية تكاليف الإنتاج الصناعية للأعمال عموماً؟ هل هناك إنتاج صناعي للأعمال يشمله ما ورد بالمعادلة موضوعة البحث؟ وهل لدينا إرتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار؟ أو تضخم في الدخل النقدي؟ أو أي عنصر من عناصر الدخل النقدي؟ كالأجور أو الأرباح ، أو إرتفاع تكاليف الإنتاج الصناعية؟ أو الإفراط في خلق الأرصدة النقدية؟ أَمّ أَنَنَاّ نَفّْتَقِدّْ لِأَسَالِيّبّْ الّتَعَاطِيّْ مَعَهَا؟ أَمّ أَنَنَاّ نَفِّتَقِدّْ لِلّحِلُوّلِ الّمِهَنِيَةّ (الّعَمَلِيَةّ) لِلّمُشِكِلَ الَّتِيّ يُمِكِنّ تَطِبِيَقَهَا؟ كَعِرَاقِيّ مُحِبّ وَمُخّلِصّ لِوَطِنِهِ حّالِيّ حَالّكًمِّ وَحَالِّ الّكَثِيّر مِنَ الّعِرَاقِيينْ أتسائل أَيّنَ نّحّنُّ مِنّ الّخِيّارات الإسّتيِراتيِّجيَّة الَتّي تُمَكِنَنّا مِنّ تَحْقيّق الّتَنِمّيَة المُسّتَدّامَة لِأَجْيّالَنّا القَّادِمَة؟

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