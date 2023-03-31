مظاهر الإقتصاد العراقي بين الإزاحة والتحييد – عماد الحرش التميمي

الجواز القانوني لما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات لثلاث سنوات قادمة”.

بما ان المادة (1/ثانيا) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل تشير إلى أن الموازنة العامة الاتحادية: خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الايرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية. وبما أن المادة (3/ثانيا) من القانون نفسه تشير إلى أن تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير الذي تعده وزارتي التخطيط والمالية المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (3) نفسها وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان لإقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة.

نقد اجنبي

وبما أن المادة (3/أولاً) من القانون نفسه تشير أيضا إلى أن تعد وزارتي التخطيط والمالية تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي العراقي لمدة (3) ثلاث سنوات أو أكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية أو ما يحل محلها في مجلس الوزراء على ان يتضمن هذا التقرير ما يأتي:

أ. تنبؤات اقتصادية كلية لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر وفرضياتها , بما في ذلك اسعار النفط وكميات إنتاجه.

ب. تنبؤات في شأن الايرادات والنفقات لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا.

جـ. التوقعات المالية لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة.

د. تحليل قطاع التجارة الخارجية

ه. العجز المستهدف ان وجد في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الاخرى لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر .

و. سقوف اجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة (3) ثلاث سنوات تالية أو أكثر.

ز. سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة (3) ثلاث سنوات تالية أو أكثر. وبما أن المادة (8/ب) تشير إلى أن يقدم وزيري التخطيط و المالية الاتحاديتين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء تنبؤات إقتصادية كلية محدثة ، ومؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسة للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى لـ (3) لثلاث سنوات أو أكثر فيما يتعلق بتقديرات أسعار النفط والإنتاج وموارد تمويل الموازنة الأخرى وللمدى الملائم للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في العراق. وبما أن الموازنة العامة الاتحادية كما وردت بقانون الإدارة المالية هي خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، وتخمين للإيرادات ، وتقدير للنفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة!!!

وبما أن جل ما ورد أعلاه قد ورد في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل!!! فهل يُعَد هناك مبرر للتساؤل عن الجواز القانوني لقيام حكومة السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال مشروع موازنة عامة إتحادية تضمن خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات مخطط لها ومخمن مقدار إيراداتها المتوقعة الحصول عليها في ضوء التقدير الذي تم لنفقاتها بشقيها الجارية والاستثمارية لثلاث سنوات قادمة.