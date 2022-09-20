مطوّر أشهر ألعاب الفيديو يؤكد تعرضه للقرصنة 

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكّدت‭ ‬استوديوهات‭ “‬روكستار‭ ‬غيمز‭”‬،‭ ‬ناشر‭ ‬لعبة‭ ‬الفيديو‭ ‬الشهيرة‭ “‬غراند‭ ‬ثفت‭ ‬أوتو‭” ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬خاصة‭ ‬بالإصدار‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ “‬جي‭ ‬تي‭ ‬إيه‭ ‬6‭” ‬القيد‭ ‬التطوير،‭ ‬تعرّضت‭ ‬للقرصنة‭ ‬ونشرت‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وكتبت‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ “‬واجهنا‭ ‬أخيرا‭ ‬خرقا‭ ‬معلوماتيا‭ ‬قام‭ ‬خلاله‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬غير‭ ‬مخوّل‭ ‬بالوصول‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬على‭ ‬أنظمتنا‭ ‬وتنزيلها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬غراند‭ ‬ثفت‭ ‬أوتو‭”. ‬وكان‭ ‬موقع‭ “‬بي‭ ‬سي‭ ‬غايمر‭” ‬المتخصص‭ ‬قد‭ ‬ذكر‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬ملفاً‭ ‬يضم‭ ‬حوالى‭ ‬90‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ل‭”‬جي‭ ‬تي‭ ‬إيه‭ ‬6‭” ‬نشر‭ ‬على‭ ‬منتديات‭ ‬لاعبين‭.‬

‭”‬teapotuberhacker‭” ‬المستعار‭ ‬أنه‭ ‬مسؤول‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬قرصنة‭ ‬شركة‭ “‬أوبر‭” ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬متعهدا‭ “‬تسريب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬قريبا‭” ‬حول‭ ‬اللعبة‭.‬

وتُظهر‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬خصوصا‭ ‬شخصية‭ ‬أنثوية‭ ‬جديدة‭ ‬يمكن‭ ‬للاعبين‭ ‬اختيارها‭.‬

وأضافت‭ “‬روكستار‭ ‬غيمز‭” ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ “‬تايك‭-‬تو‭ ‬إنتراكتيف‭” ‬الأميركية‭ “‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬لأن‭ ‬تفاصيل‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬اللعبة‭ ‬تم‭ ‬تشاركها‭ ‬معكم‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭”.‬

واستبعدت‭ “‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭” ‬حصول‭ “‬أي‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الألعاب‭ ‬الحية‭” ‬لديها‭. ‬وأضافت‭ “‬عملنا‭ ‬مستمر‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬السابق‭”.‬

ولم‭ ‬تحدّد‭ ‬هوية‭ ‬المقرصن‭ ‬ولا‭ ‬علاقته‭ ‬باختراق‭ “‬أوبر‭” ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬