مطلب شعبي – عبد العظيم الخفاجي

سؤال يطرحه المواطن العراقي ذي الانتماء الانتماء الوطني جذرا” من يقف وراء حرق المحاصيل الزراعية سنويا”

من يقف وراء تخريب الاعمدة الكهربائية الناقلة للتيار الكهربائية وصولا”الى تعطيل عصب تغذية الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وهي المحطات الكهربائية من يقف وراء تخريب الخطوط الشعاعية للاتصالات العامة من يقف وراء عدم تقليص الوقت للمواطن العراقي لتنفيذ مهمته في جميع القطاعات من ومن ومن ومن ___?

السؤال الأكثر اهمية

من يحقق الفائدة وأي الدول التي تحقق المنفعه __?

الجواب

الوزارات الامنية الداخلية بكل مسمياتها من الأعلى إلى الأدنى وعلى رأسها قمة الإدارات التنفيذيه في عراقنا الجريح من 2003لغاية نهاية كتابة هذا التسائل

يجب إحالتهم إلى التحقيق العادل

كمطلب شعبي .

{ باحث اقتصادي