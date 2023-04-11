ندوة رمضانية مائدتها أفلام قصيرة

مطربون يستذكرون بحناجرهم الراحل محسن فرحان

بغداد – ياسين ياس

نظمت نقابة الفنانين العراقيين على المسرح الصيفي بمقرها مساء السبت الماضي حفلا فنيا لاستذكار شريان الأغنية العراقية الملحن الراحل محسن فرحان وبحضور مستشار رئيس الوزارء للشؤون الثقافية عارف الساعدي ومدير عام دائرة العلاقات والاعلام لدى امانة بغداد محمد الربيعي.في بداية الحفل رحب الاعلامي حيدر النعيمي بالجمهور ودعا نقيب الفنانين لالقاء كلمة افتتاح الحفل، الذي اكد في كلمته على الوفاء الذي تنتهجه النقابة لرموزها ومنهم الفنان الراحل محسن فرحان.

وادى نجوم الطرب اغانيهم وهم حميد منصور و عبد فلك وامل خضير و محمد السامر و كريم حسين و عدنان بريسم و عمر هادي.

وشارك الناقد والصحفي سامر المشعل بمداخلة نقدية سلّط من خلالها الضوء على منجزات الراحل الكبير الموسيقية وحضر الحفل جمهورْ غفير غصّت به حدائق النقابة .. أشرف على الحفل الفنان الملحن محمد هادي وهندسة الصوت للفنان علي فاضل والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان احمد عبد الجبار .

قسم السينما

الى ذلك اقام البيت الثقافي في بغداد الجديدة،بالتعاون مع قسم السينما والمسرح بدائرة ثقافة وفنون الشباب ،ندوة بعنوان (الشباب مائدة رمضان السينمائية والفنية)على قاعة الدار العراقية للازياء،قدمت الجلسة مها الخزعلي قائلة (اصبوحة اليوم تتناول عرض عدد من الافلام القصيرة اذ لم يكن الفيلم القصير في السابق ذا اهمية واضحة كما نراه اليوم وذلك لقصر مدته،اما الان فقد اصبح الفيلم القصير ياخذ حيزا كبيرا في السينما الحديثة )واضافت (اليوم سيتم عرض مجموعة من الافلام القصيرة منها :منديل، سماح، جمود، كورونا، موطني). بعدها تحدث الفنان محمد عمر قائلا(هذه الافلام القصيرة تناولت الظروف الصعبة التي يمر بها جيل اليوم من الشباب، والسينما الان هي ثقافة الشعوب التي تحمل رسالة انسانية الى العالم..وكنت اتمنى ان تكون الموسيقى عراقية في هكذا افلام)، وعن فيلم منديل قال(يشهد عرضه الاول في البيت الثقافي ،وستكون له العديد من المشاركات في المهرجانات العربية والدولية).

وشهدت الندوة التي حضرها العديد من الشخصيات الفنية ومن محبي السينما، تكريم المشاركين في هذه الندوة وهم الفنان والاكاديمي محمدعمر،والمخرج ابراهيم التميمي، والفنان قاسم رعد بشهادات تقديرية، لدورهم في اقامة هذه الندوة.

وعن هذه الافلام تحدث الروائي صادق الجمل قائلا (هذه الافلام تقدم ضبابية المشهد االعراقي والحياة اليومية،لكن في فيلم ، منديل، كان هناك تطور كبير من خلال مدة الفيلم والبيئة وشراسة الاطفال المشردين كون الموضوع بلا رقابة ،هناك تسرب من المدارس،لكن في النهاية هناك تطور في صناعة هذه الافلام). وتحدث المخرج الشاب ابراهيم التميمي عن مسيرته وتجربته في السينما والافلام التي اخرجها قائلا(في الافلام القصيرة يكون الحوار مستهدف نحتاج الى الصورة اكثر من الكلام ،والتركيبة السينمائية في الفيلم القصير صعبة،وهذه الافلام بسيطة لكن اعطت لنا الكثير)..وتناول الفنان الشاب رعد قاسم، تجربته في هذه الاعمال والافلام التي اخرجها رغم الظروف الصعبة التي مر بها ،متمنيا ان (ياخذ فرصته الحقيقية التي يتمناها مستقبلا).