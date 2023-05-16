جيهان تنظم المؤتمر العلمي الدولي الرابع
مطالبة بتطبيق الأنظمة الرقمية لتسهيل إدارة الأعمال
اربيل – أمجاد ناصر
أكد الدكتور أمجد صابر الدلوي رئيس جامعة جيهان في محافظة أربيل خلال انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الرابع للعلوم الادارية والمالية الذي تنظمة جامعة جيهان بالتعاون مع جامعة لودز البولندية برعاية الدكتور آرام محمد قادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان ، بانه تم تقديم (63) بحثاً الى اللجنة العلمية وبعد تقييمها تم رفض ( 14) بحثاً وقبول 49 بحثاً ، منها 10 بحوث من إقليم كوردستان ، 24 بحثاً من الجامعات العراقية ، و15 بحثاً من الجامعات الدولية شملت (بريطانيا و بولندا وتركيا و قطر والاردن و قبرص و سوريا و لبنان و السودان و ليبيا والجزائر) و تم اختيار أربعة خبراء من بريطانيا وبولندا وقبرص والسودان كمتحديون رئيسيين للمؤتمر .
مضيفا : يأتي هذا المؤتمر في ظل الوضع الاقتصادي والإداري والمالي الصعب الذي يواجهه العالم في عصر الحداثة والتكنولوجيا ، لذلك يجب علينا جميعاً إيجاد حلول فعالة ومستدامة لتحسين الأداء الاقتصادي والإداري والمالي من خلال البحث العلمي ومن المهم جداً أن تكون لدينا قدرة مالية وامكانيات أكاديمية جيدة وبحث جيد ، لكننا بذات الوقت نحن بحاجة إلى بيئة مناسبة لتنفيذ وتطبيق البحث على أرض الواقع ، ومن خلال الاطلاع على مجموعة من البحوث عالية المستوى ، اوضحت للباحثين أنه لم يعد كما هو شائع أن يكتب البحث العلمي باحث متخصص واحد فقط ، لان اصبح التوجه العلمي بكتابة البحوث العلمية مشتركة من قبل عدة خبراء وباحثين لتناول الموضوع البحثي من ابعاده مختلفة .مشيرا، ينقسم المؤتمر إلى خمسة محاور رئيسية (الإدارة المؤسسية في العصر الرقمي ، المحاسبة والتدقيق في العصر الرقمي ، الإدارة المعاصرة والطرق الكمية ، الأنظمة المالية والاقتصادية الرقمية ، التسويق الرقمي ، ويعد انعقاد هذا المؤتمر الدولي المشترك مع جامعة لودز البولندية خطوة هامة في هذا الاتجاه بالإضافة إلى ذلك ، تواصل جامعتنا جهودها العلمية لتصبح عضواً في المؤسسات العلمية الدولية وكسب ثقة منظمات ونقابات وجمعيات التعليم العالي على مختلف المستويات الدولية والإقليمية ، وكان آخر إنجازاتنا هو العضوية في الاتحاد الدولي للجامعات (IAU) وهذه الجمعية تنتمي إلى اليونسكو ومعترف بها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولقد أصبح الآن اتحادًا عالميًا رائدًا للجامعات والمؤسسات ومنظمات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم ، ومن هذا المؤتمر نعلن كجامعة جيهان بأن ابوابنا مفتوحة دائما للعلماء والأكاديميين من أجل تفعيل حركة البحث العلمي في مختلف المجالات. المطالبة بتطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقمية من أجل تسهيل إدارة الأعمال.
انعقاد المؤتمر
كما اعرب ، توماس أوريزيك في كلمةً نيابة عن رئيس جامعة لودز : عن تقديره لأهمية انعقاد المؤتمر الذي يلبي الطموح للأكادميين و الباحثين ، وتؤطيد العلاقات العلمية والاكاديمية بين الجامعتين وسبل تطويرها فيما يخدم العلم والمجتمع.
كما ألقى الدكتور صباح إبراهيم وايس مستشار وزارة التعليم العالي والبحث في اقليم كوردستان : جامعة جيهان اثبتت مكانتها المتميزة في مجال التعليم الخاص ، وبهذه المناسبة وبالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اهنئ الجامعة على انضمامها إلى عضوية الاتحاد الدولي للجامعات IAU ، و نحن على ثقة بأن نتائج هذا المؤتمر ستكون الأساس لمقترحات يمكننا العمل عليها لإيجاد طرق فعالة وأفضل لحل المشاكل الادارية والمالية التي نواجهها ، وسيخلق هذا المؤتمرعلاقة قوية بين التدريسين والباحثين وطلبة جامعة جيهان مع الجامعات الاخرى مثل جامعة لودز البولندية. كما قدم موفق احمد علي ، عضو اللجنة التحضيرية ، اهم توصيات المؤتمر: يجب على جميع المؤسسات الإدارية والمالية في القطاعين الخاص والعام في إقليم كوردستان والعراق اتخاذ خطوات نحو تطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقمية من أجل تسهيل إدارة الأعمال بطريقة أفضل وأسرع بما يتوافق مع أهداف وتطلعات المجتمع والدولة ، وعلى المؤسسات القانونية والدستورية اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار القوانين في هذا المجال لمنع الفساد وحماية الأمن السيبراني ، وتحديد العقوبات القانونية لمن يخالفها ، وتشجيع وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للعمل والاستثمار في المجالات المختلفة وأن تطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقمية يتطــــــلب تدريب الموظفين والعاملين في هذا المجال ، لذلك يجب توفير فرص تدريب كاملة للموظفين في جميع المؤسسات ، وتحسين الوضع المالي والإداري في عصر التكنولوجيا .