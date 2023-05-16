

جيهان تنظم المؤتمر العلمي‮ ‬الدولي‮ ‬الرابع

مطالبة بتطبيق الأنظمة الرقمية لتسهيل إدارة الأعمال

اربيل‮ – ‬أمجاد ناصر

أكد الدكتور أمجد صابر الدلوي‮ ‬رئيس جامعة جيهان في‮ ‬محافظة أربيل خلال انعقاد المؤتمر العلمي‮ ‬الدولي‮ ‬الرابع للعلوم الادارية والمالية الذي‮ ‬تنظمة جامعة جيهان بالتعاون مع جامعة لودز البولندية برعاية الدكتور آرام محمد قادر وزير التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬في‮ ‬اقليم كوردستان‮ ‬،‮ ‬بانه تم تقديم‮ (‬63‮) ‬ بحثاً‮ ‬الى اللجنة العلمية وبعد تقييمها تم رفض‮ ( ‬14‮) ‬بحثاً‮ ‬وقبول‮ ‬49‮ ‬بحثاً‮ ‬،‮ ‬منها‮ ‬10‮ ‬ بحوث من إقليم كوردستان‮ ‬،‮ ‬24‮ ‬ بحثاً‮ ‬من الجامعات العراقية‮ ‬،‮ ‬و15‮ ‬بحثاً‮ ‬من الجامعات الدولية شملت‮ (‬بريطانيا و بولندا وتركيا و قطر والاردن و قبرص و سوريا و لبنان و السودان و ليبيا والجزائر‮) ‬و تم اختيار أربعة خبراء من‮ ‬بريطانيا‮ ‬وبولندا وقبرص والسودان كمتحديون رئيسيين للمؤتمر‮ . ‬

‮ ‬مضيفا‮ : ‬يأتي‮ ‬هذا المؤتمر في‮ ‬ظل الوضع الاقتصادي‮ ‬والإداري‮ ‬والمالي‮ ‬الصعب الذي‮ ‬يواجهه العالم في‮ ‬عصر الحداثة والتكنولوجيا‮ ‬،‮ ‬لذلك‮ ‬يجب علينا جميعاً‮ ‬إيجاد حلول فعالة ومستدامة لتحسين الأداء الاقتصادي‮ ‬والإداري‮ ‬والمالي‮ ‬من خلال البحث العلمي‮ ‬ومن المهم جداً‮ ‬أن تكون لدينا قدرة مالية وامكانيات أكاديمية جيدة وبحث جيد‮ ‬،‮ ‬لكننا بذات الوقت نحن بحاجة إلى بيئة مناسبة لتنفيذ وتطبيق البحث على أرض الواقع‮ ‬،‮ ‬ومن خلال الاطلاع على مجموعة من البحوث عالية المستوى‮ ‬،‮ ‬اوضحت للباحثين أنه لم‮ ‬يعد كما هو شائع أن‮ ‬يكتب البحث العلمي‮ ‬باحث‮ ‬متخصص واحد فقط‮ ‬،‮ ‬لان اصبح التوجه العلمي‮ ‬بكتابة البحوث العلمية مشتركة من قبل عدة خبراء وباحثين لتناول الموضوع البحثي‮ ‬من ابعاده مختلفة‮ .‬مشيرا،‮ ‬ينقسم المؤتمر إلى خمسة محاور رئيسية‮ (‬الإدارة المؤسسية في‮ ‬العصر الرقمي‮ ‬،‮ ‬المحاسبة والتدقيق في‮ ‬العصر الرقمي‮ ‬،‮ ‬الإدارة المعاصرة والطرق الكمية‮ ‬،‮ ‬الأنظمة المالية والاقتصادية الرقمية‮ ‬،‮ ‬التسويق الرقمي‮ ‬،‮ ‬ويعد انعقاد هذا المؤتمر الدولي‮ ‬المشترك مع جامعة لودز البولندية خطوة هامة في‮ ‬هذا الاتجاه بالإضافة إلى ذلك‮ ‬،‮ ‬تواصل جامعتنا جهودها العلمية لتصبح عضواً‮ ‬في‮ ‬المؤسسات العلمية الدولية وكسب ثقة منظمات ونقابات وجمعيات التعليم العالي‮ ‬على مختلف المستويات الدولية والإقليمية‮ ‬،‮ ‬وكان آخر إنجازاتنا هو العضوية في‮ ‬الاتحاد الدولي‮ ‬للجامعات‮ (‬IAU‮) ‬وهذه الجمعية تنتمي‮ ‬إلى اليونسكو ومعترف بها من قبل المجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬للأمم المتحدة ولقد أصبح الآن اتحادًا عالميًا رائدًا للجامعات والمؤسسات ومنظمات التعليم العالي‮ ‬في‮ ‬جميع أنحاء العالم‮ ‬،‮ ‬ومن هذا المؤتمر نعلن كجامعة جيهان بأن ابوابنا مفتوحة دائما للعلماء والأكاديميين من أجل تفعيل حركة البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬مختلف المجالات‮. ‬المطالبة بتطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقمية من أجل تسهيل إدارة الأعمال‮.‬

انعقاد المؤتمر

كما اعرب‮ ‬،‮ ‬توماس أوريزيك في‮ ‬كلمةً‮ ‬نيابة عن رئيس جامعة لودز‮ : ‬عن تقديره لأهمية انعقاد المؤتمر الذي‮ ‬يلبي‮ ‬الطموح للأكادميين و الباحثين‮ ‬،‮ ‬وتؤطيد العلاقات العلمية والاكاديمية بين الجامعتين وسبل تطويرها فيما‮ ‬يخدم العلم والمجتمع‮.‬

كما ألقى الدكتور صباح إبراهيم وايس مستشار وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث في‮ ‬اقليم كوردستان‮ : ‬جامعة جيهان اثبتت مكانتها المتميزة في‮ ‬مجال التعليم الخاص‮ ‬،‮ ‬وبهذه المناسبة‮ ‬وبالنيابة عن وزير التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬،‮ ‬اهنئ الجامعة على انضمامها إلى عضوية الاتحاد الدولي‮ ‬للجامعات‮ ‬IAU‮ ‬،‮ ‬و نحن على ثقة بأن نتائج هذا المؤتمر ستكون الأساس لمقترحات‮ ‬يمكننا العمل عليها لإيجاد طرق فعالة وأفضل لحل المشاكل الادارية والمالية التي‮ ‬نواجهها‮ ‬،‮ ‬وسيخلق هذا المؤتمرعلاقة قوية بين التدريسين والباحثين وطلبة جامعة جيهان مع الجامعات الاخرى مثل جامعة لودز البولندية‮. ‬كما قدم موفق احمد علي‮ ‬،‮ ‬عضو اللجنة التحضيرية‮ ‬،‮ ‬اهم توصيات المؤتمر‮: ‬يجب على جميع المؤسسات الإدارية والمالية في‮ ‬القطاعين الخاص والعام في‮ ‬إقليم كوردستان والعراق اتخاذ خطوات نحو تطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقمية من أجل تسهيل إدارة الأعمال بطريقة أفضل وأسرع بما‮ ‬يتوافق مع أهداف وتطلعات المجتمع والدولة‮ ‬،‮ ‬وعلى المؤسسات القانونية والدستورية اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار القوانين في‮ ‬هذا المجال لمنع الفساد وحماية الأمن السيبراني‮ ‬،‮ ‬وتحديد العقوبات القانونية لمن‮ ‬يخالفها‮ ‬،‮ ‬وتشجيع وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للعمل والاستثمار في‮ ‬المجالات المختلفة وأن تطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقمية‮ ‬يتطــــــلب تدريب الموظفين والعاملين في‮ ‬هذا المجال‮ ‬،‮ ‬لذلك‮ ‬يجب توفير فرص تدريب كاملة للموظفين في‮ ‬جميع المؤسسات‮ ‬،‮ ‬وتحسين الوضع المالي‮ ‬والإداري‮ ‬في‮ ‬عصر التكنولوجيا‮ .‬