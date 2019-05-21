التكسّرات والتخسفات تنذر بحوادث مؤسفة في الموصل

مطالبات موصلية الإهتمام بإدامة الشوارع وصيانتها

الموصل – سامر الياس سعيد

تعاني اغلب الشوارع في مدينة الموصل من تكسرات وتشققات تنذر بالكثير من الحوادث، فضلا عن تسببها بازدحامات في اغلب التقاطعات الرئيسية مما يدفع الموصليين للمطالبة بادامة حملة كبيرة من اجل الاهتمام بتلك الشوارع للتخفيف من اعباء الازدحامات التي تثقل الموصليين وقال محمود نديم ان (جسر سنحاريب يحوي حفرة كبيرة بنهاية شارعه المؤدي للدوائر المختصة بالاحوال المدنية مما يتسبب بالكثير من الازدحامات ويخلق عبئا كبيرا في هذا الشارع الذي يقصده المئات من اصحاب السيارات) .

اجراءات بسيطة

واضاف نديم ان (حل مشكلة هذا الشارع تتلخص باجراءات بسيطة منها وضع قطعة من البليت المقسى لسد تلك الحفرة بدلا من حلول ترقيعية بوضع مساند بلاستيكية لابعاد السيارات المارة من الاقتراب من الحفرتين العميقتين في نهاية الجسر المذكور) .اما مفيد حازم فطالب (الجهات المختصة بالالتفات الى اغلب الشوارع بمدينة الموصل) مشيرا الى ان (حملات التطوع والمبادرات التي يطلقها ناشطين لاتجدي نفعا بغياب الجهات من البلدية والدوائر الخدمية بالالتفات الى تلك الشوارع وادامتها فحملة خلوها حلوة او نظيفة تبقى ناقصة وغير مكتملة اذا ما تمت تلك الحملات باشراف الجهات ذات العلاقة والتي حتما لها خبرة واقران تلك الحملات بالدعوة من الاهالي للابقاء على مدينة الموصل اكثر نظافة بتثقيف المواطنين وزيادة وعيهم سواء من خلال الحملات الاعلانية فهنالك مدن كبيرة مثل القاهرة التي يعيش فيها نحو 25 مليون نسمة فتجدها اكثر نظافة وهنالك الكثير ممن يهتمون بمظهرها ويعملون الكثير وفق جهود مدروسة لادامة نظافتها فلماذا لانستعين بالتجربة المصرية واسقاطها على الواقع الموصلي رغم ان عدد سكان القاهرة مثلا لايقارن بما تشهده مدينة الموصل من نمو سكاني) .فيما قال احمد سالم ان (مدينة الموصل تعاني اهمالا لايقارن بما تشهده اروقتها المختصة باختيار محافظ لها فازمتها المتمثلة باختيار محافظ لاتقارن تماما بما تعانيه من غياب الاهتمام بالمدينة وشوارعها التي تفتقر لابسط مقومات الشارع النموذجي الذي تشير عليه المركبات دون ان تتاثر بالحفر التي تملاها من غياب التصريف السليم لمياه الامطار). واضاف سالم ان (هنالك من يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتجارب عالمية في مدن مثل اليابان وكيفية تسقيطها لتجارب تصريف مياه الامطار في شوارعها او كيفية توظيف تلك المياه دون اهدارها لغسل تلك الشوارع في فصل الصيف بتخزينها وفق مناسيب مناسبة).

ولفت مهند ياسين الى ان (هنالك شوارع تتطــــــلب اهتماما اكبر خصوصا تلك التي توصل مدينة الموصل بالمدن المجاورة) .

حفر كبيرة

وتابع ياسين (انا امر يوميا بحكم وظيفتي في جامعة الموصل بالشارع المؤدي اليها من مدينة دهوك واحصيت نحو 120 حفرة كبيرة في الشارع الرئيسي الموصل بين مدينتي دهوك والموصل وهنالك شارع من تلك الشوارع يضطر فيه السواق الى السير عكس الاتجاه لتلافي نحو 2كم من المطبات والحفر في الشارع المؤدي ايابا الى مدينة دهوك قادما من مدينة الموصل علما ان هذا الشارع تقصده سيارات الحمل الكبيرة سواء الشاحنات التركية او الشاحنات المحلية وما تعكسه متطلبات تلك السيارات الكبيرة من اهمية للسير على شوارع معبدة تخلو من الحفر والمطبات التي تنذر بارتكاب المخالفات وحتما تؤدي الى حوادث مؤسفة) .. فيما قال جاسم حامد ان (الشوارع تعد رئة المدن والكثير من الشكاوي باتت ترتفع في مدينة الموصل من جراء الشوارع السيئة التي باتت تؤثر بشكل وباخر على السيارات التي اصبحت بسبب هذا الامر تخضع لصيانة دائمية عند محال الحدادة لصيانتها بسبب تاثرها بسبب سوء الشوارع ونامل جاهدين ان تكون حادثة العبارة وما رافقها من اهتمام محلي بمقدرات المدينة ومطالبة اهاليها باهتمام اكبر في ان تكون كل اروقتها مناسبة لزيادة جرعات الاهتمام بهذه المديـــــــنة التي عانت الامرين سواء من خلال ســـــــقوطها بايدي تنظيم داعــــــش او غياب الاهتمام بها بعد تحريرها ومضي نحو عامين او اكثر دون ان تمتد ايدي الاهتمام للمدينة وبقاء وضعها مرهون بازمات سياسية فحسب)..