مطالبات بتوفير الدعم عقب إرتفاع إصابات الحمى النزفية

بغداد – فائز جواد

سجلت وزارة الصحة ، أكثر من 250 اصابة و35 حالة وفاة بالحمى النزفية في عموم محافظات البلاد، منذ بداية العام الجاري.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (اخر احصائية رسمية رصدتها دائرة الصحة العامة في المركز الوطني للامراض الانتقالية منذ بداية هذا العام الجاري وحتى الان ، أكثر من 250 اصابة ونحو 35 حالة وفاة بالحمى النزفية في مختلف المحافظات)، واضاف انه (تم تسجيل 8 اصابات و4 وفيات في اربيل و 3 حالات وفي دهوك)، وتابع ان (اعلى نسبة اصابات بالحمى تم رصدها في محافظة ذي قار بـواقع 67 اصابة منها 10 وفيات، ثم تلتها البصرة فميسان فالرصافة والمثنى وواسط وبابل ثم جانب الكرخ)، مؤكدا انه (عندما تحدث حالة وفاة داخل المؤسسة الصحية وحتى في خارجها واذا كان الشخص مشتبها باصابته، تؤخذ عينة منه وترسل الى الطبابة العدلية والى مختبر الصحة العامة المركزي للتأكد من سبب الوفاة)، مبينا ان (العلاج المعتمد من قبل الصحة اثبت فعاليته، وعشرات الحالات تماثلت للشفاء التام، ولاسيما عند التشخيص المبكر)، واستدرك (اذا اصيب الشخص وانتبه الى الاعراض، فمراجعته للمؤسسة الصحية وتطبيق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة يثبت فعاليته ونجاحه).

بروتوكول علاجي

وشدد على القول (عدم وجود علاج بفقرة واحدة، بل عدة علاجات بمجملها تسمى البروتوكول العلاجي). بدورها ،افصحت وزارة الزراعة، عن المحافظات الاعلى بانتشار الحمى النزفية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح امس ان (انتشار الحمى كان الاعلى في محافظات الوسط والجنوب ،حيث تصدرت ذي قار والبصرة وجانب الرصافة ببغداد ،حصيلة الاصابات ،فضلا عن تسجيل اصابات في نينوى)، مؤكدا ان (حصر المرض والسيطرة عليه يحتاج الى تظافر للجهود للنجاح باقل حصيلة من الخسائر وباقرب وقت)، واشار الى ان (الحمى النزفية لا تزال موجودة كواقع حال ،الا ان اكثر من 273فريق مشكل من دائرة البيطرة في الوزارة ، و900 طبيب وموظف يتابعون البؤر ويتعاملون معها وفق مجموعة من اجراءات)، واشار الى ان (الحملة المختصة بمكافحة ومتابعة المرض بدأت في الثامن من اذار الماضي ،والأمر يحتاج الى دعم ومؤازرة جهات كثيرة منها الصحة والبيئة والدوائر البلدية والاجهزة الامنية).