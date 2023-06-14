مطالبات بالحد من زيارات المتنزهين الى الجبل الساحر

طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الزيادة‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬حجوزات‭ ‬المتنزهين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬جبل‭ ‬فوجي،‭ ‬دعا‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬توافد‭ ‬الزائرين‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الطبيعي‭ ‬ذي‭ ‬الرمزية‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭.‬

وحذرت‭ ‬جمعيات‭ ‬محلية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬سياحية‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ “‬غير‭ ‬مسبوق‭” ‬من‭ ‬المتنزهين‭ ‬سيحاولون‭ ‬تسلق‭ ‬البركان‭ ‬الشهير‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬منبهين‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬سلمت‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬حاكم‭ ‬محافظة‭ ‬ياماناشي،‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬الممر‭ ‬الأكثر‭ ‬استقطاباً‭ ‬للمتنزهين‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزداد‭ ‬عدد‭ ‬زائري‭ ‬جبل‭ ‬فوجي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬رفع‭ ‬قيود‭ ‬الجائحة‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬حدود‭ ‬اليابان‭ ‬بالكامل،‭ ‬وكذلك‭ ‬لمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬العاشرة‭ ‬لإدراج‭ ‬البركان‭ ‬النشط‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬التابعة‭ ‬لليونسكو‭.‬

ويفتح‭ ‬جبل‭ ‬فوجي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ (‬3776‭ ‬متراً‭)‬،‭ ‬والمغطى‭ ‬بالثلوج‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أوقات‭ ‬العام،‭ ‬للمتنزهين‭ ‬بين‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬وأوائل‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬ويجذب‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتسلقون‭ ‬غالباً‭ ‬ليلاً‭ ‬لمشاهدة‭ ‬شروق‭ ‬الشمس‭ ‬من‭ ‬الأعلى‭.‬

وحذر‭ ‬الموقعون‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يفشلون‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬ملجأ‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬قد‭ ‬يختارون‭ ‬تسلق‭ ‬الجبل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ “‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بداء‭ ‬المرتفعات‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭”.‬

وقالت‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فوجيوشيدا،‭ ‬إحدى‭ ‬البلديات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬النداء،‭ ‬إن‭ ‬الطرق‭ ‬المكتظة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬سقوط‭ ‬الصخور‭ ‬في‭ ‬المسارات‭ ‬الجبلية‭.‬

ولفتت‭ ‬المسؤولة‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها‭ “‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬موسم‭ ‬التنزه‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬فوجي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بوضع‭ ‬مريع‭”.‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬قلقة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بشأن‭ ‬السياح‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين،‭ ‬وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬إدراكهم‭ ‬للأخطار‭ ‬المحتملة‭ ‬لتسلق‭ ‬البركان،‭ ‬قد‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تسلقه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تجهيزات‭ ‬أمان‭. ‬وأضافت‭ “‬نريدهم‭ ‬بصدق‭ ‬أن‭ ‬يتوخوا‭ ‬الحذر‭. ‬كل‭ ‬عام‭ ‬نشهد‭ ‬وفيات‭ ‬لأشخاص‭” ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ “‬تسلق‭ ‬جبل‭ ‬فوجي‭ ‬ليس‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة‭”. ‬تم‭ ‬تخليد‭ ‬البركان،‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ساعتين‭ ‬بالقطار‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬طوكيو‭ ‬ويمكن‭ ‬رؤيته‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬خلال‭ ‬الطقس‭ ‬الصافي،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الفن‭ ‬الياباني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ “‬الموجة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬كاناغاوا‭” ‬للفنان‭ ‬هوكوساي‭ (‬1760-1849‭) .‬