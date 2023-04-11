مطالبات بإيقاف غزوات شغب الملاعب من خلال القضاء في منافسات الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

شهد الأسبوع 23 للدوري الممتاز لكرة القدم عدة تغيرات في جدول الترتيب العام وقبلها احتفاظ وانفراد الشرطة بالصدارة 48 مستفيدا من فوزة على النفط بهدف وخسارة الجوية من الكهرباء بهدفين لثلاثة وتخطي موقفا صعبا والرغبة في الاستمرار في الصدارة بعد توقف سباق تبادلها مع الغريم الجوية في اخر الجولات لكن الشرطة يريد الاستمتاع بها مع جمهوره الذي يدرك اهمية الامر عندما خرج بسعادة غامرة مباشرةبعد سقوط الغريم في الشعب كما ياملون اغتنام الفرصة كاملة والاحتفاظ بالصدارة الهدف من المشاركة ومواصلة الدفاع عنها واللقب امام تحديات المباريات القادمة التي سيبقى يتربص بها الجوية الذي سيعمل ما بوسعه ووضعها في أولويات عمل الفريق سعيا لاستعادتها بأقرب وقت من المنافس القوي الذي يرفض بعد حتى تفكير اي من الملاحقين لسرقة الصدارة حصرا الجوية للتخفيف من غضب جمهوره واقناعهم ان الذي حصل مجرد كبوة.

احداث مؤسفة

المؤسف أن الخسارة دخلت ضمن غزوة شغب الملاعب التي تنتقل من ملعب لأخر مؤخرا لكنها في الجوية تركت خسارة الكهرباء ازمة داخل اخرى مع الاتحاد والحكام والادارة بعد الذي حصل عقب نهاية وقت المباراة وكأن الفريق لم يخسر من قبل بعدما عانى وفشل امام المهدد بالهبوط القاسم بأربعة اهداف قبل اربعة ادوار وكأنه يكرر نفس السيناريو امام الكهرباء وتجرع مرارة الهزيمة صحيح ان الخسارة مؤثرة لكن لا يمكن تحت أي مسوغ ان تدفع للفوضى وللتصرف المرفوض والاسوء اللجوء إلى تحطيم مقاعد المقصورة (ممتلكات عامة)من قبل بعض أنصار الفريق ما سيضاعف من مشاكل الفريق من كل الجوانب وقبلها ان إدارة الجوبة لم تضمن اجتماعها الطارىء الذي نشرة موقع كورة الاعتذار للاتحاد والحكام والوسط الرياضي وادانة السلوك المرفوض سواء من اللاعبين والاداريبن في التهجم على الحكام ولا يمكن ان تناى بنفسها عن الذي حصل وما سببه من أوجاع ومعرفة المصدر بل إعطاء اهمية خاصة للاحداث المذكورة ومواجهتها بحزم وتجنبا لتكرارها العمل سوية بوجه كل من يقوم ويحاول اثارة هذه الاحداث مهما كان عنوانه والأخذ بالحسبان ان مرور مثل هذه الاحداث دون وقفة جادة قد تتكرر امام اي عثرة للفريق والفرق الاخرى والأهم ان تبقى الإدارات منابر لإعلاء الصوت الرياضي بوجه السلوك السلبى وكل انواع احداث الشغب الذي اخذ يغزو الملاعب والتأثير في العمل رغم إظهار قرارات الانضباط من قبل الاتحاد الذي أعطى حيز كبير من الوقت لمواجهتها واجد مناسبا وتحضرا احالة بعض التصرفات الضارة بالصالح العام للقضاء.

أبعاد جثير

وتضمن اجتماع الادارة إقالة الجهاز الفني بقيادة قحطان جثير من جانبة نجح الكهرباء في تنفيذ طريقة اللعب قبل التخلي عن الحذر والدخول في المباراة بالهدف المبكر الذي اثر تماما على شكل اللقاء كما اختار لؤي صلاح الدفع بالأداء واللعب بتوازن رغم النقص العددي للحفاظ على نسق اللعب أمام فريق يمتلك مجموعة لاعبين ضمن الوطني لكن النتيجة ومحاولة استعادة الصدارة سيطرة على تفكير الكل ودفع الثمن غاليا .

فرحة الزوراء

ودامت فرحة جمهور الزوراء 24 ساعة بعدما تقدم الفريق للمركز الثالث اثر الفوز على المتذيل الديوانية بهدف قبل أن يعود رابعا44 ويذكر بالمستوى والاداء والعقم التهديفي الموسم الماضي والتخلي عن التهديف ما اثر في نتائج الفريق وأنهاء الموسم سادسا بعدما عاد من دهوك بتعادل بهدف رغم تدعيم الفريق بعدد من المهاجمين علاء عباس وعلي يوسف وآخرين لكن الاداء افتقد للدعم الهجومي في ظل تصاعد المنافسة الزوراء مستفيد اخر من خسارة الجوية بتقلص الفارق الى اربع نقاط مع المتصدر لكن المهمة تحتاج إلى نتائج مميزة والدفع بمجهود التشكيل واللعب بحماس .

ازمة الطلاب

واستمرت أزمة الطلاب وزادت معاناتهم في المنافسة بعد تلقي خسارة نفط ميسان الثانية والسادسة في الدوري ودققوا بهزائم الفريق حيث الاولى من نفط ميسان في قلب العاصمة بهدف والسادسة الاحد الماضي من نفس الفريق ومن الحدود بهدفين ومن زاخو بهدف ومن الجوية بهدف وكربلاء بثلاثة اهداف لواحد ومواجهة الفريق موقف صعب وابتعد عن الشيء المهم حيث الصدارة والآن خارج مربع الترتيب في المركز الخامس 39 ولم يظهر ما مطلوب منه ولم يتمكن من تضميد جراحة التي تقرحت في ملعب العمارة لان صفوف لازالت مهلهلة ولان ميسان حافظ على سياقات نتائج مباريات المدينة الأكثر فائدة ودعم الترتيب وقد تكون افضل نتيجة له العمارة المهم الفوز وليحصل للطلاب ما يحصل بعدما ظلوا طريق المنافسة وفشل دهوك استعادة توازنه عقب الهزيمة القاسية من النفط برباعية قبل التعادل امام جمهوره بدون اهداف مع ضيفة الوسط مع ان كل الدلائل منحته خطف كامل النقاط في ظل حالة التراجع في المستوى والنتائج والموقع للضيف سادس عشر24 في اسوء حال الذي افتقد لجهد الاعبين وبحاجة إلى انتفاضة ولو من بعيد امام تصاعد المنافسة التي قد تطيح بامال سامر سعيد امام موقع الفريق القريب جدا من منطقة الهبوط وقد يدخلها اذا لم تعالج الأزمة بسرعة.

افضل فترة

ويمر الكرخ في افضل فترة بعدما حقق الفوز الثاني تواليا وهذه المرة على القاسم ومعها التقدم للثامن33والتشديد على خوض مبارياته وتفعيل النتائج عبر جهود المجموعة الشبابية التي لازالت تقدم ما عليها تحت قيادة احمد عبد الجبار الذي يتواصل بشكل مؤثر للموسم الثاني والحال في بطولة الكاس بانتظار مواجهة الامانة في الدور16دفاعاعن اللقب ورفع حظوظه في منافسات الدوري ويظهر واضحا اللعب برغبة الانجاز وتحقيق النتائج والتقدم في سلم الترتيب بفضل موجود اللاعبين في تقديم الاداء امام جميع المنافسين ولايزال القاسم يعاني ويمر بفترة صعبة والخروج من منطقة الخطر.

تنفس النجف

وتنفس النجف الصعداء بفوزه على ما قبل الاخير المنهك والمفكك الصناعة في الوقت القاتل في نتيجة مهمة والاهم إيقاف نزف النقاط داخل وخارج المدينة التي رحب جمهورها بالفوز في وقت صعب والحد من التراجع في الترتيب بانتظار ان يقوم سعد حافظ بتغير المسار المتأخر عبر معالجة ما يقدر عليه ولايمكن الحديث عن الصناعة المستمر في التراجع السريع وزاد تاثير16خسارة الامور اكثر معاناة وازداد نوروز تالقا و استقرار وكانه يكرر مشهد المرحلة الثانية لمشاركته الاولى في ظهور جيد قبل ان يواصل تقدمه بتحقيق افضل فوز أسعد جمهوره جاء على حساب الجار اللدود زاخو وقهرة مرتين والتقدم عاشرا في تحول مهم اعتاد جمهورة والمراقبين مشاهدتة في مواصلة التحول قبل أن ينحني زاخو ويعود بخيبة لجمهوره الذي يقبل بأية خسارة الا من نوروز الذي سبق وخطف كامل النقاط اي حصل على ست نقاط ذهابا وإيابا.

الحدود واربيل

واستمر الحدود تقديم نفسه بوضوح بعدما استعاد دورة بسرعة في المنافسة التي دخلها بقوة اربيل وفرض نفسه مع انطلاقة المرحلة الثانية ومواصلة السير بالاتجاه الصحيح وكلا الفريقين في الحالة المطلوبة مع تراجع الحدود للحادي عشر32متاثرا بتعادله مع اربيل الذي حافظ على مركزة الثالث عشر 29 وتقدم كربلاء مركزا بفوزه الاول ذهابا على نفط البصرة بعقر دارة معوضافشلة امام الجوية قبل أن تتضرر نتائج البصرة بتلقي الخسارة الثانية في ملعبه وقبلها من النجف والتراجع للثاني عشر30 واستمرت معاناة رباعي المؤخرة في منطقة الهبوط دون تغير والكل خسر مباريات الدور المذكور ما زاد من معاناة المشاركة في ظل دوامة النتائج السلبية دون ردة فعل تذكر.