مطار بغداد: حملة إدامة لمقتربات أحد المدرّجات

بغداد – الزمان

كشفت إدارة مطار بغداد الدولي عن قيامها بحملة لتنظيف وإدامة المقتربات الترابية على المدرج 33R_15Lورفع الأدغال الموجودة مقابل البرج والصالة وتنظيف كافة علامات الدلالة الموجودة فيه من خلال التنسيق مع برج الرقابة الجوية وشعبة العمليات والهندسة المدنية في المطار)، واكدت في بيان تلقته (الزمان) امس (ستكون هناك حملة اخرى للمدرج 33L-15R خلال الايام المقبلة) وأضافت أن (تلك الحملة تاتي تطبيقا لاجراءات السلامة الخاصة بسلطة الطيران المدني العراقي وتطبيقا للمتطلبات الدولية).