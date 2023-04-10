مطار الموصل رحلة ذهاب وإياب – موفق الخطاب

لقد غمرنا الفرح الشديد حالنا كحال الملايين من اهالي الموصل الكرام ونحن نشاهد هبوط اول طائرة عسكرية من نوع C130 فوق مدرجه بعد ان تم اصلاح الاضرار الجسيمة فيه والتي خلفها تنظيم داعش الارهابي في تجريف اكثر من ثلاث وعشرون خندقا عرضيا والاف الضربات الجوية لقوات التحالف لتخرجته عن الخدمة بتدميره وجميع مبانيه.

دحر الارهاب

وأود أن ثمن كثيرا جهود كل من أصر وتابع وقاتل من أجل إعادة هذا الصرح الذي يليق بالموصل واهلها وما قدموه من تضحيات في مواجهة ودحر الارهاب.

لكنني ومن وجهة نظري كمهندس إستشاري عملت في العديد من المواقع الهندسية والوظيفية لما يزيد عن اربعين عاما ومن ضمنها كمديرا لمشروع مطار الموصل عام 1990 لغاية عام 1992 تخللته فترة توقف بسبب احداث غزو الكويت ، أسجل ملاحظاتي المتواضعة هنا متأملا ان تصل لذوي العلاقة والشأن من اجل ان يتم الإسراع في انجاز هذا المشروع الحيوي وكذلك باقي المشاريع الاستراتيجية في توقيتاتها :

1- إن أي مشروع يراد له النجاح يجب أن يتم اختيار أفضل الشركات العالمية او المحلية بعيدا عن المحسوبية و ابتزاز المقاولين والشركات وفرض النسب الفلكية عليهم من قبل المليشيات والمكاتب الاقتصادية التي عجزت الحكومة العراقية لغاية الساعة في تحجيمهم وردعهم ومحاسبتهم .

وإذ نحن نتكلم عن مشروع استراتيجي كمطار الموصل الدولي فلا بد ان يتم احالته لشركات ذات سمعة جيدة وخبرة و باع طويل في تشييد المطارات وقد وقع الاختيار فعليا على احدى الشركات التركية المتخصصة وقد باشرت اعمالها منذ قرابة اربعة اشهر .

2- يجب ان تسبق عملية الإحالة إنجاز كافة التصاميم والمخططات وجداول الكميات وهذا مالم يتم حسمه لغاية الساعة للأسف الشديد وهنا تكمن الاجابة عن تساؤلات الكثير من الاخوة ، لماذا تأخر ولحد هذه الساعة المباشرة بالمباني وابراج المراقبة وغيرها من الخدمات اللوجستية؟

فالكثير ممن لم يطلع على هذه التفاصيل يلوح باللائمة على الشركة التركية المنفذة او دائرة المهندس المقيم أو سلطة الطيران المدني في حين ان سبب التلكوء والتأخير تتحمله الجهة الاستشارية حصرا لتأخرها كثيرا في انجاز ما مكلفة به وتسليم ما بعهدتها من المخططات والتصاميم وجداول الكميات للجهة المنفذة ليتسنى لها المباشرة.

3- تتولى جهة فنية حكوميةاو شركة رصينة بوضع جداول الكميات المسعرة وفق الاسعار العالمية وعلى ضوء المخططات والتصاميم ليتم بعدها رصد المبالغ التي تغطي المشروع ان كان تنفيذا مباشرا او لغرض تخمين ورصد التخصيص ان كان سيتم عرضه كمناقصة محلية او دولية مع الاخذ بنظر الاعتبار استحداث فقرات إضافية أو متطلبات أوامر الغيار في دقة احتساب الكلف التقديرية حتى لا يتلكئ المشروع بنفاذ التخصيصات.

ثورة اعمار

4- هنالك نقطة في غاية الاهمية يجب على الوزارات و الجهات الفنية في العراق تداركها وخصوصا اذا علمنا ان البلد مقبل على ثورة اعمار هائلة بعد استتباب الامن فيه ولو بشكل نسبي وهي :

يجب الاستعانة بالخبرات العراقية المشهود لها بالكفاءة والتي هجرت قسرا في الاشراف واعداد وتدريب الكوادر الهندسية والفنية الشابة ودعمها لترتقي ولتكون مؤهلة للاشراف على المشاريع العملاقة لا ان يكون دورها هامشيا وضعيفا ،فأي شركة هدفها تحقيق اكبر ما يمكن من الارباح وتجنب الخسائر ، ولقطع الطريق على بعض الشركات غير الرصينة والتي ربما تتسلل الى العراق عبر صفقات مشبوهة يجب ان يتم اعداد الجهة المشرفة ودائرة المهندس المقيم مسبقا ليكونوا مؤهلين بالمتابعة والاشراف مما يتطلب اعدادهم فنيا ودعمهم ماديا بمخصصات و محفزات تشجيعية حتى لا تحتال عليهم الشركات ليتورطوا ويتلوثوا في الرشى والفساد ليتورط البلد بعدها باستلام مشاريع فاشلة قد تكلف الميزانية كثيرا في الصيانة والمعالجات .

5-وربما هذه النقطة قد تزعج الساسة والسادة النواب كثيرا:

وهنا اخاطب فيها دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ومن خلاله بالايعاز بعدم التدخل في سير الاعمال الفنية واتخاذها دعاية وظيفية او انتخابية وعرقلة الاعمال بكثرة الزيارات والتصريحات في مشروع مطار الموصل وغيره من المشاريع المهمة في العراق ويقتصر الامر فقط على الوزير المعني والمحافظ والجهات ذات العلاقة حصرا ، فإن اكثر ما يربك العمل الفني هو تدخلهم في صلب العمل لا من اجل حلحلة المعوقات التي تعترض سيره بل من اجل الدعاية و الظهور والبرستيج الزائف ، كذلك الايعاز بعدم استخدام المدرج بتاتا بعد تجربة الهبوط التجريبي الناجحة وافساح المجال لتنفيذ العمل حتى انجازه بالكامل .

6- التوقف عن اطلاق التصريحات النارية و وضع مواعيد للانجاز غير حقيقية مثلما فاجئ السيد المحافظ الجميع باعلانه بأن مطار الموصل سيكون جاهزا باذن الله قبل او مع نهاية عام 2023.وكم كنا نتمنى مثله ان يتحقق له مراده وحلمه لكني كصاحب اختصاص وخبرة اقول لسيادته لو استأنسات بمشورة الشركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم والاستشاري لما تعجلت في هذا التصريح الذي سيحبط المواطن في حلم رحلة الذهاب والإياب كما هو حال الضمآن بعد مسيرة شاقة ليقع في وهم السراب فلا يجده ماءَ.