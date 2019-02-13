مطار‭ ‬دبي‭ ‬يجدّد‭ ‬هويّته‭ ‬استعداداً‭ ‬لمعرض‭ ‬اكسبو‭ ‬2020

دبي‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬دبي‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬جديد‭ ‬لمطارها‭ ‬الرئيسي،‭ ‬الاول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬الدوليين،‭ ‬ضمن‭ ‬مسعى‭ ‬لتجديد‭ ‬«هويته»‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬الامارة‭ ‬معرض‭ ‬«اكسبو‭ ‬2020»‭.‬

وكشفت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬الشعار‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬حضره‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حرف‭ ‬«اكس»‭ ‬بالانكليزية‭ ‬ليحل‭ ‬مكان‭ ‬الشعار‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مؤلفا‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أحرف‭ ‬«دي‭ ‬أكس‭ ‬بي»‭.‬

وقال‭ ‬بول‭ ‬غريفيث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬مطارات‭ ‬دبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«ان‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬«يرمز‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬هنا،‭ ‬وإلى‭ ‬الرحلات‭ ‬التي‭ ‬تتقاطع‭ ‬عبر‭ ‬دبي»‭.‬

وذكر‭ ‬ان‭ ‬القيّمين‭ ‬على‭ ‬المطار‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للمسافرين‭. ‬وأوضح‭ ‬«مع‭ ‬اقتراب‭ ‬اكسبو‭ ‬2020،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬المطار‭ ‬يشكّل‭ ‬الانطباع‭ ‬الاول‭ ‬والاخير،‭ ‬شعرنا‭ ‬أنّه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نخلق‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬للزبائن‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬المطار‭ ‬الأفضل»‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وذكر‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬«اليوم‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬جديدة‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬جديد»‭.‬

واستقبل‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬89,1‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ليحتفظ‭ ‬بصدارة‭ ‬أكبر‭ ‬مطارات‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬الدوليين‭ ‬للسنة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬المطار‭ ‬حقق‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬هدفه‭ ‬المعلن‭ ‬باستقبال‭ ‬90,3‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توقعه‭ ‬لعام‭ ‬2018‭.‬

ودبي‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ويزورها‭ ‬سنويا‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬سائح‭. ‬وتضمّ‭ ‬الامارة‭ ‬مئات‭ ‬الأبراج‭ ‬وناطحات‭ ‬السحاب،‭ ‬وأشهرها‭ ‬برج‭ ‬خليفة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬828‭ ‬مترا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برج‭ ‬العرب‭ ‬المعروف‭ ‬بفندق‭ ‬«السبع‭ ‬نجوم»‭.‬

ومطار‭ ‬دبي‭ ‬مقر‭ ‬مجموعة‭ ‬«طيران‭ ‬الامارات»،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وأكبر‭ ‬مشغّل‭ ‬لطائرات‭ ‬«بوينغ‭ ‬777»‭ ‬و»ايرباص‭ ‬ايه-380»‭.‬