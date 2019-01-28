مطار‭ ‬دبي‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬للعام‭ ‬الخامس‭ ‬

دبي-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬استقبل‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬89,1‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬احتفظ‭ ‬بصدارة‭ ‬أكبر‭ ‬مطارات‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬الدوليين‭ ‬للسنة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬„اجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬الذين‭ ‬استخدموا‭ ‬المطار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬89‭ ‬مليونا‭ ‬و149‭ ‬ألفًا‭ ‬و387‭ ‬مسافرا‭ ‬(بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬1%)‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬2017“‭. ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬المطار‭ ‬حقق‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬هدفه‭ ‬المعلن‭ ‬باستقبال‭ ‬90,3‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توقعه‭ ‬لعام‭ ‬2018‭.‬

واستمرت‭ ‬الهند‭ ‬بمقدمة‭ ‬الوجهات‭ ‬الأكثر‭ ‬تعاملا‭ ‬مع‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬أعداد‭ ‬المسافرين‭ ‬مع‭ ‬12,28‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬حلت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬6,47‭ ‬مليون‭ ‬مسافر،‭ ‬وحلت‭ ‬محل‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬فإن‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬هي‭ ‬„أسرع‭ ‬المناطق‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬تبلغ‭ ‬16,7%“‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬المطار‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مركزا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للعبور‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬مطارات‭ ‬خليجية‭ ‬شهدت‭ ‬نموا‭ ‬هائلا‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭. ‬وتعتبر‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وقد‭ ‬زارها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬15,8‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬وتضمّ‭ ‬الامارة‭ ‬مئات‭ ‬الأبراج‭ ‬وناطحات‭ ‬السحاب،‭ ‬وأشهرها‭ ‬برج‭ ‬خليفة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬828‭ ‬مترا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برج‭ ‬العرب‭ ‬المعروف‭ ‬بفندق‭ ‬„السبع‭ ‬نجوم“‭.‬