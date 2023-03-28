مصنع للإطارات تايلاندى – محمد الدويان

للصناعات المطاطية والمخصص لتوريد الاطارات الى الاسواق الاوربية يخطط لجعل كهربته مستمدة من الشمس والهيدروجين 100بالمئة مستقبلا عن خدمة انتاج الطاقة الكهربائية من الوقود الاحفوري تطبيقًا للمقرارات مؤتمرات المناخ وحماية البيئة الانبعاثات الكربونية الضارة ، بالاضافة تفاديا الكلف الباهظة لاستيراد الوقود المذكور. حيث سيتم استخدام مايلي :

اولا – نشر 40 ألف لوح شمسي على مساحة 100 ألف متر مربع ،

اي مايعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم امركيه بهدف انتاج طاقة كهربائية بمقدار 22MW.

ثانيًا- محطة توليد غاز الهيدروجين لتوليد مامقدار 6.6ميكاواط، بدلا من غاز الميثان الناتج من مخلفات غابات المطاط، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة ال نصف مقارنة مع كمية المحسوبة لعام 2017. من التوقعات المطروحة الان هي ان افتتاح المشروع المذكور سيكون في كانون الثاني 2025.