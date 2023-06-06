مصمم سعودي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬آشي‭ ‬الإثنين،‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬اتحاد‭ ‬الأزياء‭ ‬الراقية‭ (‬هوت‭ ‬كوتور‭) ‬الفرنسي،‭ ‬ليصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬مصمم‭ ‬أزياء‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬المرموق‭.‬

وسيُقام‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬أول‭ ‬عرض‭ ‬أزياء‭ ‬لماركته‭ “‬آشي‭ ‬استوديو‭” ‬ضمن‭ ‬العروض‭ ‬الرسمية‭ ‬لأسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬آشي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬التطوّر‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬مؤثر‭ ‬جداً‭ ‬ويوفر‭ ‬لي‭ ‬فرصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬ما‭ ‬أنا‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭”.‬

وسبق‭ ‬لآشي‭ ‬أن‭ ‬وقّع‭ ‬تصاميم‭ ‬لنجمات‭ ‬كثيرات‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء،‭ ‬بينهنّ‭ ‬ديبيكا‭ ‬بادوكون‭ ‬وبيونسيه‭ ‬وليدي‭ ‬غاغا‭.‬

وكان‭ ‬أطلق‭ ‬ماركته‭ ‬للأزياء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بيروت‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬ثم‭ ‬نقل‭ ‬مقر‭ ‬عمله‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬سابقة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أشار‭ ‬آشي‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يتطرّق‭ ‬إلى‭ ‬جنسيته‭ ‬مطلقا،‭ ‬ويرجع‭ ‬الأمر‭ ‬جزئيا‭ ‬إلى‭ ‬الخجل‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬آشي‭ ‬يفضل‭ ‬عدم‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬شخصية‭ ‬له،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬ارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬على‭ ‬الموضة‭ ‬الغربية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المحظورات‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭.‬

وقال‭ “‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬كنت‭ ‬مصمم‭ ‬الازياء‭ ‬السعودي‭ ‬الوحيد‭. ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أقل‭ ‬يوماً‭ ‬إنني‭ ‬سعودي‭. ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الملابس‭ ‬في‭ ‬الواجهة‭ ‬وليس‭ ‬أنا‭”.‬

ومع‭ ‬حملة‭ ‬الانفتاح‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬السعودية،‭ ‬حاز‭ ‬آشي‭ ‬الترحيب‭ ‬والتقدير‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬كمستشار‭ ‬لهيئة‭ ‬الأزياء‭ ‬الحكومية‭ ‬الوليدة‭ ‬التي‭ ‬أُنشئت‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مجال‭ ‬محلي‭ ‬للأزياء‭.‬

وأضاف‭ “‬إنهم‭ (‬السلطات‭ ‬السعودية‭) ‬يقدمون‭ ‬منحا‭ ‬دراسية‭ ‬للناس‭ ‬لشيء‭ ‬كان‭ ‬محظورا‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬انشأ‭. ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬مميزة‭”.‬