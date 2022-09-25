مصفاة جديدة لتكرير النفط في العراق ستقلّص واردات الوقود 

بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلق‭ ‬العراق‭ ‬الأحد‭ ‬عمليات‭ ‬تشغيل‭ ‬تجريبي‭ ‬لمصفاة‭ ‬جديدة‭ ‬للنفط،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬مساعدة‭ ‬العراق‭ ‬الغني‭ ‬بالنفط‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬وارداته‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬‮ ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬إحسان‭ ‬اسماعيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬البدء‭ ‬بعمليات‭ ‬ضخ‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬لمصفاة‭ ‬كربلاء‭ ‬النفطية‭ ‬ايذاناً‭ ‬بالمباشرة‭ ‬بالتشغيل‭ ‬التجريبي‭ ‬للوحدات‭ ‬الانتاجية‮»‬‭ ‬لهذه‭ ‬المنشأة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

وتبلغ‭ ‬الطاقة‭ ‬التكريرية‭ ‬لهذه‭ ‬المصفاة‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬و»سوف‭ ‬تسهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بتغطية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬المحلية‭ ‬وتقليل‭ ‬الاستيراد‮»‬‭ ‬للمشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬والوقود،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭.‬

وبعد‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التشغيلية‭ ‬الأولى،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬المصفاة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابق‭.‬‭ ‬‮ ‬

ويعدّ‭ ‬العراق‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬منظمّة‭ ‬‮«‬أوبك‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬يصدّر‭ ‬يومياً‭ ‬نحو‭ ‬3‭,‬3‭ ‬ملايين‭ ‬برميل،‭ ‬فيما‭ ‬تشكّل‭ ‬العائدات‭ ‬النفطية‭ ‬نسبة‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬احتياطات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأسود‭. ‬لكن‭ ‬العراق‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تهالك‭ ‬في‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬بسبب‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والنزاعات‭ ‬وسوء‭ ‬الإدارة‭ ‬والفساد‭ ‬المزمن‭ ‬والبطء‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬وتنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬ضرورية‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬رغم‭ ‬ثروته‭ ‬النفطية‭ ‬الهائلة،‭ ‬ينتظر‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬النفط،‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬مصفاة‭ ‬كربلاء‭ ‬ستنتج‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬النفطية،‭ ‬أبرزها‭ ‬البنزين‭ ‬عالي‭ ‬الاوكتان،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ينتج‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مصفاة‭ ‬بهذه‭ ‬الطاقة‭ ‬الانتاجية‭ ‬يتم‭ ‬بناؤها‭ ‬منذ‭ ‬الثمانينات‮»‬‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬مصفاة‭ ‬كربلاء‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬ليتر‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬أي‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‮»‬‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬ليتر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬يستوردها‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬إحسان‭ ‬موسى‭ ‬غانم‭ ‬معاون‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬توزيع‭ ‬المنتجات‭ ‬النفطية‭ ‬العراقية،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭. ‬‮ ‬

وحاليا،‭ ‬ينتج‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬ثلاث‭ ‬مصافٍ‭ ‬في‭ ‬الخدمة،‭ ‬نصف‭ ‬احتياجاته‭ ‬اليومية‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬ليتراً،‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول،‭ ‬فيما‭ ‬يستورد‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭. ‬‮ ‬

في‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬صدّر‭ ‬العراق‭ ‬101‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬9‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬أولية‭ ‬لوزارة‭ ‬النفط‭.‬‮ ‬