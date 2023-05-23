مصطفى يرى حقوق أغنية أم كلثوم بالذكاء الإصطناعي ملكه

القاهرة – الزمان

رفض الملحن عمرو مصطفى تهديدات المنتج محسن جابر باتخاذ اجراءات قانونية حال تنفيذ فكرة إصدار أول أغنية بصوت أم كلثوم، بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقال مصطفى إن قواعد اللعبة تغيرت، لأن كلمات وألحان الأغنية المرتقبة “مملوكة له قانونا”، وأشار إلى أن صوت أم كلثوم صار ملكا لجهاز الحاسب الآلي، وأكد أنه بصدد تنفيذ الفكرة على أصوات معاصرة منها عمرو دياب. مصطفى طرح “المعضلة القانونية” التي تواجه نجوم الفن بمواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقال خلال مداخلة قي برنامج تلفازي (في ثورة حاصلة عن الذكاء الاصطناعي في العالم كله، وأي انسان يا إما هيأخذ الثورة الموسيقية ويطلع بيها ويطورها ويكبر بيها يا إما يقعد يلعب بيها).وأوضح أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج موسيقى بطريقة إيجابية وليست سلبية، وقال: عندنا الآن تكنولوجيا جديدة تخلينا نطور ده ونقول في ملحنين موجودين.. الخريطة كلها تتغير وقواعد اللعبة تتغير. ورد مصطفى، على تصريحات المنتج محسن جابر وانتقاده فكرة صدور أغنية بصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي والحديث عن حقوق الملكية الفكرية، قائلاً: حقوق ملكية ايه ومقاضاة ايه اللي بيتكلم عليها.. أنا بعمل أغنية جديدة من الألف للياء وصوت أم كلثوم ملك الآلة وأنا موضح أن ده صوت الذكاء الاصطناعي وليس أم كلثوم نفسها. وتابع: الكلمات بتاعة الأغنية كلامي واللحن لحني والإنتاج الموسيقي والصوت الموسيقي خارج من برنامج متاح للجميع، وحقوق أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي ملكي، وصوت أم كلثوم في الأغنية الجديدة ملك الذكاء الاصطناعي والبرنامج متاح لأي شخص يستخدمه. وواصل قائلاً: سننتج أغاني أخرى بالذكاء الاصطناعي حتى لمطربين احياء، ومن الممكن تقديم أغاني جديدة لعمرو دياب بالذكاء الاصطناعي، ولو نجحت أغنية لعمرو دياب بالذكاء الاصطناعي سيطلب منى تصريح لغنائها. فيما رد المنتج محسن جابر رئيس مجموعة شركات مزيكا قائلا في تصريح: “عمرو مصطفى وضع صورة واسم أم كلثوم بجانبه من أجل التسويق للعمل، والأغنية من كلمات ولحن وموسيقى عمرو مصطفى، وكونه يكتب الأغنية تغنيها أم كلثوم فإن القانون يوقفه، عمرو مصطفى ابني وأنا أنصحه أن من يقرب من أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب فهي منطقة خطرة خطرة، ولازم يكون دارس الموضوع مرة واتنين وتلاته، وجمهور الناس مش جمهور سهل”. وأضاف “محسن” أن القانون يقول أن اسم أم كلثوم وصورتها لهم حقوق ملكية أدبية والقانون نص عليها أنها أدبية وأبدية بمعنى إلى مالا نهاية العمر ولا تخضع للتقادم، مؤكدًا: “كلنا مستعدون للذكاء الاصطناعي والبدعة هي إقحام اسم أم كلثوم، ولو سيبناهم بعد كده هينطوا اسم عبد الحليم وعبدالوهاب”. وأوضح: “عمرو بيعتدي على صوت أم كلثوم بكره هيعتدوا على ألحانة بواسطة الذكاء الاصطناعي هيعملوه في أقل من ثانية، وإحنا داخلين على مرحلة إما الفوضى أو استعمال الذكاء الاصطناعي فيما يفيد”. واوضح جابر: “كارول سماحة مع حبي لها لما غنت أغنية واحشاني بلادي مقتبسة من لحن لأم كلثوم دخلت في قضية واتحكم في غرامة على إحدى الشركات على شركة صوت القاهرة بغرامة 350 ألف ودفعوا الغرامة دا مش جدال”، مؤكدًا: “أنصح عمرو مصطفى يمشي في حقوق الملكية بس يبتعد عن أم كلثوم لأنها منطقة خطرة، لأنه لو قارن نفسه بالمؤلف هيقارن نفسه بأحمد رامي هيقارن بالتلحين هيقارن بعبد الوهاب، أبعد يا عمرو المنطقة دي مرفوض مرفوض يا ولدي، بتقارن تأليف وتلحين بمين حتى لو كنت عامل أحسن ما عندك هتنتقد”.