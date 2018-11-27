مصطفى علوش القيادي بتيار المستقبل اللبناني لـ (الزمان): العقبة تكمن في تمسك حزب الله بتمثيل سُنّة 8 أذار

القاهرة – مصطفى عمارة
رأى مصطفى علوش القيادي بتيار المستقبل اللبناني ان العقوبات الامريكية على ايران ستؤثر على قدرات حزب الله في لبنان ، ولفت علوش الى ان جهود سعد الحريري في تشكيل الحكومة واعلانها تصطدم بموقف حزب الله من تمثيل السُنة فيها ، وقال في حوار مع –الزمان– امس أعتقد أن تمسك حزب الله بتمثيل سنة الثامن من أذار ليس لرغبته فى وجود تمثيل لهم فى الحكومة ولكن لعرقلة تشكيل الحكومة بصورة أو بأخرى . – وحول السيناريو المحتمل فى حالة الاستمرار فى الأزمة الحالية قال علوش : بالمعطيات الحالية فإن حالة الفراغ النسبي الحكومي ستستمر الى حين إزالة عراقيل حزب الله لكن أمد هذا التعطيل غير واضح الأن لكن فى الوقت الضائع ستلجأ الحكومة الى مبدأ التشريع المقيد بكون الحكومة حكومة تصريف أعمال ، وبالطبع فإن الأمور ستنتج تعقيدات كثيرة مرتبطة بالتزامات لبنان حول مؤتمر سيدر وأحد القضايا المالية والاقتصادية العالقة . – وبشأن التشكيل وتوازن القوى السياسية اللبنانية خاصة مع امتلاك حزب الله قوات له فى لبنان أكد علوش ان توازن القوى قائم بدليل أنه بالرغم من فائض القوة عند حزب الله المرتبط بسلاحه المحكوم بالقرار الإيراني فإن الواقع المحلي والدولي والتغيرات التى حصلت فى سوريا دفعته للقبول بسعد الحريري لتشكيل الحكومة ، وما يحكم التوازن ليس بالطبع تعقل حزب الله بدليل أنه سنة 2011 انقلب على سعد الحريري وأتى بحكومة تابعه له لكن إعادة السيناريو ذاته اليوم سيكشف الوضع فى لبنان ويضعه بشكل مفتوح أمام سيف العقوبات الأمريكية ولهذه الأسباب اليوم التوازن قائم .
– وحول ما يقال عن وجود إرتباط بين تشكيل الحكومة الجديدة بالصراع المحتدم على انتخاب رئيس جمهورية جديد قال القيادي في تيار المستقبل لاشك أن الصراع الذى نشأ ودام لستة أشهر حول تمثيل حزب القوات اللبنانية كان مرتبطاً بمسألة رئاسة الجمهورية بعد أربع سنوات لكن التعقيد الأخير مرتبط بحزب الله بالذات وما يبطنه للوضع فى لبنان .
ولفت علوش الى انه بكل شفافية فإنّ جزءا من اللبنانيين يرون فى حزب الله منظمة تمارس الإرهاب على المستوى الداخلي بأشكال شتى وقد كان لوجوده بغض النظر عن تحرير الجنوب الذى يشهد معظمنا لفضل هذا الحزب فيه لكن التحرير حصل وكل ما أتى بعده يدخل فى منطق البلطجة على الدولة والشعب ولن أستفيض فى ذكر تلك الأمور التى يأتي إغتيال رفيق الحريري على رأسها لكن المؤكد هو أن العقوبات ستطال لبنان وسيكون لها تأثير لايمكن تقدير مداه إلا بمدى جدية الإدارة الأمريكية بتطبيقها على كل أنشطة حزب الله . وأكد علوش ان حزب الله يجاهر ويفخر بكون أمواله وسلاحه من إيران وبالتالي فإن أى عقوبات تطال إيران ستطال حزب الله بشكل مضاعف لأن أولويات إيران ستتبدل حتما فى المراحل القادمة .وحول العلاقة مع السعودية وما قيل بأزمة احتجاز الحريري ، قال علوش :
ما أكده سعد الحريري هو أم مسألة أزمة السعودية السنة الماضية أصبحت صفحات مطوية لايريد العودة إليها لكن الأمور بالتأكيد حصلت فيها متغيرات كثيرة مرتبطة بالنهج الجديد فى الحكم فى السعودية .
– وبشأن توقعاته ازاء امكانية دخول حزب الله فى عملية عسكرية جديدة ضد إسرائيل، قال علوش :
ما علمتنا التجربة هو أن حزب الله سيقوم حتى بالانتحار من أجل الولي الفقيه لكن ما أعتقده هو أن إيران ليس لها لا الرغبة ولا القدرة على الذهاب فى مغامرة الأن لكن من يضمن عدم قيام إسرائيل بتلك المغامرة .
– وعن الظروف الحالية في مسألةإعادة اللاجئين السوريين فى لبنان الى سوريا قال علوش :
على الرغم من رغبتنا الملحة لعودة اللاجئين السوريين بأسرع وقت الى ديارهم لكن بواقعية شديدة فلا أرى بأن الظروف السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية تبشر بقرب تلك العودة بغض النظر عن التمنيات والرغبات وأرى بأن بوادر العودة لن تأتي إلا بعدما يتضح كيفية الحل السياسي فى سوريا .