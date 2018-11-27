مصطفى علوش القيادي بتيار المستقبل اللبناني لـ (الزمان): العقبة تكمن في تمسك حزب الله بتمثيل سُنّة 8 أذار

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

رأى‭ ‬مصطفى‭ ‬علوش‭ ‬القيادي‭ ‬بتيار‭ ‬المستقبل‭ ‬اللبناني‭ ‬ان‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬،‭ ‬ولفت‭ ‬علوش‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬جهود‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬واعلانها‭ ‬تصطدم‭ ‬بموقف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬السُنة‭ ‬فيها‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬–الزمان–‭ ‬امس‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬تمسك‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بتمثيل‭ ‬سنة‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أذار‭ ‬ليس‭ ‬لرغبته‭ ‬فى‭ ‬وجود‭ ‬تمثيل‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬الحكومة‭ ‬ولكن‭ ‬لعرقلة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬بصورة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى‭ . ‬–‭ ‬وحول‭ ‬السيناريو‭ ‬المحتمل‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬الاستمرار‭ ‬فى‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬قال‭ ‬علوش‭ ‬:‭ ‬بالمعطيات‭ ‬الحالية‭ ‬فإن‭ ‬حالة‭ ‬الفراغ‭ ‬النسبي‭ ‬الحكومي‭ ‬ستستمر‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬إزالة‭ ‬عراقيل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لكن‭ ‬أمد‭ ‬هذا‭ ‬التعطيل‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬الأن‭ ‬لكن‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬ستلجأ‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬مبدأ‭ ‬التشريع‭ ‬المقيد‭ ‬بكون‭ ‬الحكومة‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭ ‬،‭ ‬وبالطبع‭ ‬فإن‭ ‬الأمور‭ ‬ستنتج‭ ‬تعقيدات‭ ‬كثيرة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتزامات‭ ‬لبنان‭ ‬حول‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيدر‭ ‬وأحد‭ ‬القضايا‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬العالقة‭ . ‬–‭ ‬وبشأن‭ ‬التشكيل‭ ‬وتوازن‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬اللبنانية‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬امتلاك‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قوات‭ ‬له‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬أكد‭ ‬علوش‭ ‬ان‭ ‬توازن‭ ‬القوى‭ ‬قائم‭ ‬بدليل‭ ‬أنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬فائض‭ ‬القوة‭ ‬عند‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المرتبط‭ ‬بسلاحه‭ ‬المحكوم‭ ‬بالقرار‭ ‬الإيراني‭ ‬فإن‭ ‬الواقع‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬والتغيرات‭ ‬التى‭ ‬حصلت‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬دفعته‭ ‬للقبول‭ ‬بسعد‭ ‬الحريري‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬يحكم‭ ‬التوازن‭ ‬ليس‭ ‬بالطبع‭ ‬تعقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بدليل‭ ‬أنه‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬انقلب‭ ‬على‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬وأتى‭ ‬بحكومة‭ ‬تابعه‭ ‬له‭ ‬لكن‭ ‬إعادة‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬اليوم‭ ‬سيكشف‭ ‬الوضع‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬ويضعه‭ ‬بشكل‭ ‬مفتوح‭ ‬أمام‭ ‬سيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬اليوم‭ ‬التوازن‭ ‬قائم‭ .‬

–‭ ‬وحول‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إرتباط‭ ‬بين‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬بالصراع‭ ‬المحتدم‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬جديد‭ ‬قال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬لاشك‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬الذى‭ ‬نشأ‭ ‬ودام‭ ‬لستة‭ ‬أشهر‭ ‬حول‭ ‬تمثيل‭ ‬حزب‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬كان‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بمسألة‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬لكن‭ ‬التعقيد‭ ‬الأخير‭ ‬مرتبط‭ ‬بحزب‭ ‬الله‭ ‬بالذات‭ ‬وما‭ ‬يبطنه‭ ‬للوضع‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ .‬

ولفت‭ ‬علوش‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬فإنّ‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬يرون‭ ‬فى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منظمة‭ ‬تمارس‭ ‬الإرهاب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الداخلي‭ ‬بأشكال‭ ‬شتى‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬لوجوده‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تحرير‭ ‬الجنوب‭ ‬الذى‭ ‬يشهد‭ ‬معظمنا‭ ‬لفضل‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬فيه‭ ‬لكن‭ ‬التحرير‭ ‬حصل‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬أتى‭ ‬بعده‭ ‬يدخل‭ ‬فى‭ ‬منطق‭ ‬البلطجة‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬والشعب‭ ‬ولن‭ ‬أستفيض‭ ‬فى‭ ‬ذكر‭ ‬تلك‭ ‬الأمور‭ ‬التى‭ ‬يأتي‭ ‬إغتيال‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬لكن‭ ‬المؤكد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬ستطال‭ ‬لبنان‭ ‬وسيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬لايمكن‭ ‬تقدير‭ ‬مداه‭ ‬إلا‭ ‬بمدى‭ ‬جدية‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بتطبيقها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أنشطة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ . ‬وأكد‭ ‬علوش‭ ‬ان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يجاهر‭ ‬ويفخر‭ ‬بكون‭ ‬أمواله‭ ‬وسلاحه‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬أى‭ ‬عقوبات‭ ‬تطال‭ ‬إيران‭ ‬ستطال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بشكل‭ ‬مضاعف‭ ‬لأن‭ ‬أولويات‭ ‬إيران‭ ‬ستتبدل‭ ‬حتما‭ ‬فى‭ ‬المراحل‭ ‬القادمة‭ .‬وحول‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬وما‭ ‬قيل‭ ‬بأزمة‭ ‬احتجاز‭ ‬الحريري‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬علوش‭ ‬:

ما‭ ‬أكده‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬هو‭ ‬أم‭ ‬مسألة‭ ‬أزمة‭ ‬السعودية‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬أصبحت‭ ‬صفحات‭ ‬مطوية‭ ‬لايريد‭ ‬العودة‭ ‬إليها‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬بالتأكيد‭ ‬حصلت‭ ‬فيها‭ ‬متغيرات‭ ‬كثيرة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالنهج‭ ‬الجديد‭ ‬فى‭ ‬الحكم‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ .‬

–‭ ‬وبشأن‭ ‬توقعاته‭ ‬ازاء‭ ‬امكانية‭ ‬دخول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قال‭ ‬علوش‭ ‬:

ما‭ ‬علمتنا‭ ‬التجربة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬سيقوم‭ ‬حتى‭ ‬بالانتحار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الولي‭ ‬الفقيه‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬أعتقده‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬لا‭ ‬الرغبة‭ ‬ولا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬فى‭ ‬مغامرة‭ ‬الأن‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتلك‭ ‬المغامرة‭ .‬

–‭ ‬وعن‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬مسألةإعادة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬قال‭ ‬علوش‭ ‬:

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رغبتنا‭ ‬الملحة‭ ‬لعودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬الى‭ ‬ديارهم‭ ‬لكن‭ ‬بواقعية‭ ‬شديدة‭ ‬فلا‭ ‬أرى‭ ‬بأن‭ ‬الظروف‭ ‬السياسية‭ ‬أو‭ ‬الأمنية‭ ‬أو‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تبشر‭ ‬بقرب‭ ‬تلك‭ ‬العودة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬التمنيات‭ ‬والرغبات‭ ‬وأرى‭ ‬بأن‭ ‬بوادر‭ ‬العودة‭ ‬لن‭ ‬تأتي‭ ‬إلا‭ ‬بعدما‭ ‬يتضح‭ ‬كيفية‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ .‬