مصطفى جواد .. كان رياضيا – محمد مجيد الدليمي

علم من اعلام العراق و من ابرز اللغويين العرب في القرن العشرين , عالما موسوعيا , قدم خدمات عظيمة في ميادين الثقافة والمعرفة , من بحوث ودراسات ومؤلفات في اللغة والتاريخ والتراث والانساب والنحو والصرف , يعد حامي وراعي اللغة العربية , عرفه الناس اكثر من خلال برنامجه الاذاعي الشهير( قل ولا تقل ) الذي كان يذاع من اذاعة بغداد من كل اسبوع , ايام فترة الستينيات والسبعينات من القرن الماضي , هذا البرنامج الرائع الخالد , كان يهدف الى التنبيه على الاخطاء اللغوية الشائعة , مشيرا الى التصحيح وابراز المفردة العربية الصحيحة الاصيلة عن الدخيلة , من اجل الحفاظ على سلامة اللغة العربية التي هي لغة القران الكريم .انه العلامة اللغوي و المؤرخ الكبير الراحل الدكتور مصطفى جواد ( 1904- 1969 ) والبعض منا يسال عن هواياته رحمه الله , ومن خلال البحث والقراءة في سيرة هذا العالم العراقي الكبير , الذي لا مثيل له اليوم , استوقفني موضوعا جذابا عنه , في الكتاب الموسوم ( قراءات في مراة الادب والسياسة ) لمؤلفة السفير السابق الراحل شكري صبري الحديثي وتحت عنوان ( مصطفى جواد رياضيا ) ومفاده :يقول فواد عباس حسب رواية صديقه جعفر الخليلي ان العلامة مصطفى جواد كثيرا ما كان ينزل من النخلة منسرحا على راسه , كان يجعل راسه متدليا الى الاسفل ورجليه الى الاعلى , وينزل من على النخلة كما يفعل الثعبان , وقيل انه برع في تسلق النخل وكان سباحا ماهرا وبرع في اصابة الهدف واتقان الصيد (انتهى النص ) لوحبذا ان تتولى وزارة الثقافة اعادة بث تسجيلات البرنامج الاذاعي(قل ولا تقل ) على الفضائيات , من اجل الفائدة اللغوية واستذكاراً للعلامة الراحل الدكتور مصطفى جواد … اخيرا نقول رحم الله اعلام وعلماء العراق الراحلين والحاضرين.