مصر توفد شكري لنقل العلاقات مع سوريا وتركيا إلى مستوى أعلى

القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬

قررت‭ ‬مصر‭ ‬نقل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬لمرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬يصفها‭ ‬المراقبون‭ ‬بمرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬العادية‭ ‬وذلك‭ ‬بدفع‭ ‬من‭ ‬اثار‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬يتوجّه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقد،‭ ‬بعد‭ ‬فتور‭ ‬ساد‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬البلدين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬زيد‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬شكري‭ ‬سيزور‭ ‬البلدين‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬رسالة‭ ‬تضامن‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬الدولتين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭ ‬عقب‭ ‬كارثة‭ ‬زلزال‭ ‬يوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ (‬شباط‭) ‬الجاري‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬خلف‭ ‬حوالى‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شكري‭ ‬سيؤكد‭ ‬خلال‭ ‬لقاءاته‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬مصر‭ ‬الدائم‭ ‬لتقديم‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬للمتضررين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭ ‬بالبلدين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬قد‭ ‬اتّصل‭ ‬غداة‭ ‬الزلزال‭ ‬بنظيره‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬في‭ ‬تواصل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭. ‬وأجرى‭ ‬السيسي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬اتّصالا‭ ‬بنظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان،‭ ‬خصمه‭ ‬السابق،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الرجلين‭ ‬كانا‭ ‬قد‭ ‬تصافحا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬خلال‭ ‬فاعليات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬قطر‭.‬

كذلك‭ ‬سجّل‭ ‬تواصل‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬سوريا‭ ‬ومصر‭. ‬وكان‭ ‬الأسد‭ ‬معزولا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومقرها‭ ‬القاهرة‭ ‬معلّقة‭ ‬منذ‭ ‬قمع‭ ‬احتجاجات‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬وتحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬دمّر‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬استأنفت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬عزلتها‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وفق‭ ‬محلّلين‭. ‬والأحد‭ ‬استقبل‭ ‬الأسد‭ ‬وفد‭ ‬رؤساء‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬حنفي‭ ‬جبالي‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬الرسمي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أرفع‭ ‬مسؤول‭ ‬مصري‮»‬‭ ‬يزور‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭. ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لم‭ ‬تنقطع‭ ‬يوما‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وكان‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬اللواء‭ ‬علي‭ ‬المملوك‭ ‬قد‭ ‬توجّه‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬معلن‭ ‬عنها‭ ‬أجراها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬لم‭ ‬تتحسن‭ ‬إلا‭ ‬مؤخرا،‭ ‬علما‭ ‬بأنها‭ ‬توتّرت‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬إثر‭ ‬إطاحته‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬أنقرة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬داعميه‭.‬