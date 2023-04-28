مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬تمثال‭ ‬لبوذا‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الروماني‭ ‬أثناء‭ ‬أعمال‭ ‬حفر‭ ‬نفذتها‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬البولندية‭ ‬الأميركية‭ ‬بمعبد‭ ‬مدينة‭ ‬برنيكي‭ ‬بمحافظة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬البعثة‭ ‬المشتركة‭ “‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تمثال‭ ‬للمعبود‭ ‬بوذا‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الروماني،‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬أعمال‭ ‬حفائرها‭ ‬بمعبد‭ ‬مدينة‭ ‬برنيكي‭ ‬الأثرية‭”.‬‮ ‬‭ ‬ويبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬التمثال‭ ‬71‭ ‬سنتيمتراً‭ ‬ويمثّل‭ ‬بوذا،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬واقفاً‭ “‬يحمل‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬ملابسه‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬اليسرى،‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬حول‭ ‬رأسه‭ ‬هالة‭ ‬مع‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬المصورة‭ ‬عليه،‭ ‬والتي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬عقله‭ ‬المشع،‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬بجانبه‭ ‬زهرة‭ ‬اللوتس‭”. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬مصطفى‭ ‬وزيري‭ ‬أن‭ ‬الكشف‭ ‬له‭ “‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدلائل‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬صلات‭ ‬تجارية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والهند‭ ‬خلال‭ ‬العصر‭ ‬الروماني‭”. ‬وكانت‭ ‬برنيكي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬وزيري،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬موانئ‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬العصر‭ ‬الروماني‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬السفن‭ ‬تصل‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬محملة‭ ‬بمنتجات‭ ‬مثل‭ ‬الفلفل‭ ‬والأحجار‭ ‬شبه‭ ‬الكريمة‭ ‬والمنسوجات‭ ‬والعاج‭.‬‮ ‬‭ ‬وخلال‭ ‬الأعوام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬كشفت‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ “‬كنوز‭” ‬أثرية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬وخصوصا‭ ‬منطقة‭ ‬سقارة‭ ‬غرب‭ ‬القاهرة‭ ‬حيث‭ ‬اكتشف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬تابوتا‭ ‬أثريا‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬عام‭.‬ويرى‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الاكتشافات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬وزن‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬القيمة‭ ‬العلمية‭ ‬لها،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬مصري‭. ‬وكانت‭ ‬السياحة‭ ‬المصرية‭ ‬تعرضت‭ ‬لضربات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬2011‭ ‬والأحداث‭ ‬التي‭ ‬عُرفت‭ ‬بـ‭ “‬الربيع‭ ‬العربي‭” ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الزائرين‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬وهم‭ ‬يشكلون‭ ‬النسبة‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الاكتشافات‭ ‬الأثرية‭ ‬المعلنة،‭ ‬تأمل‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ “‬المتحف‭ ‬المصري‭ ‬الكبير‭” ‬قرب‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬