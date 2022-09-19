مصر تكتشف تابوتا لأحد كبار رجال رمسيس الثاني 

وزارة‭ ‬الاثار‭ ‬المصرية‭/‬اف‭ ‬ب‭ : ‬القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬تابوت‭ ‬أثري‭ ‬من‭ ‬الغرانيت‭ ‬الوردي‭ ‬يعود‭ ‬لأحد‭ “‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الدولة‭” ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬الفرعوني‭ ‬رمسيس‭ ‬الثاني‭ ‬أثناء‭ ‬حفريات‭ ‬لبعثة‭ ‬أثرية‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سقارة‭ ‬غرب‭ ‬القاهرة،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬الاثنين‭.‬

وأفاد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬المصرية‭ ‬التابعة‭ ‬لكلية‭ ‬الآثار‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ “‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تابوت‭ ‬من‭ ‬حجر‭ ‬الغرانيت‭ ‬الوردي‭ ‬للمدعو‭ ‬بتاح‭-‬إم‭-‬ويا،‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬رمسيس‭ ‬الثاني‭”.‬

وأكد‭ ‬مصطفى‭ ‬وزيري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الكشف‭ ‬ترجع‭ ‬إلى‭ “‬المناصب‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يشغلها‭ ‬صاحب‭ ‬التابوت،‭ ‬منها‭ ‬الكاتب‭ ‬الملكي،‭ ‬وكبير‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬المواشي‭ ‬ورئيس‭ ‬الخزانة‭ ‬في‭ ‬معبد‭ ‬الملك‭ ‬رمسيس‭”.‬

ورمسيس‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬أشهر‭ ‬ملوك‭ ‬الدولة‭ ‬الفرعونية‭ ‬الحديثة‭ ‬وحكم‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬لنحو‭ ‬سبعة‭ ‬وستين‭ ‬عاماً‭. ‬وأشار‭ ‬بيان‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬يوجد‭ ‬كسر‭ ‬بغطاء‭ ‬التابوت‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقبرة‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬فتحها‭ ‬في‭ ‬عصور‭ ‬لاحقة‭ ‬للدفن،‭ ‬وتعرضها‭ ‬للسرقة‭”.‬

وخلال‭ ‬الأعوام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬كشفت‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ “‬كنوز‭” ‬أثرية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬وخصوصا‭ ‬منطقة‭ ‬سقارة‭ ‬حيث‭ ‬اكتشف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬تابوتا‭ ‬أثريا‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬عام‭.‬

وتأمل‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ “‬المتحف‭ ‬المصري‭ ‬الكبير‭” ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعطاء‭ ‬دفع‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬مصري‭ ‬ويدر‭ ‬10‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬القومي‭. ‬وتعرضت‭ ‬السياحة‭ ‬المصرية‭ ‬لضربات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬ما‭ ‬سمي‭ “‬الربيع‭ ‬العربي‭” ‬مطلع‭ ‬2011‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬الزائرين‭ ‬الأجانب‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭.‬